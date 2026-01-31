SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    A lo que hemos llegado

    Héctor SotoPor 
    Héctor Soto
    Paul Mescal stars as William Shakespeare in director Chloé Zhao’s HAMNET, a Focus Features release. Credit: Agata Grzybowska / © 2025 FOCUS FEATURES LLC Courtesy of Focus Features

    Vamos suponiendo: ni Shakespeare ni Cervantes pueden defenderse porque hace muchos siglos que están muertos. Pero eso no debiera hacerlos víctimas necesariamente del abuso y la impunidad. Sin embargo, es hoy gratis manosearlos. El cineasta español Alejandro Amenábar cree en El cautivo (Netflix) que Cervantes era homosexual. También pudo haber supuesto en él neurosis, inteligencia superdotada, daltonismo o mal aliento, aunque la homosexualidad quizás sea una condición más decisiva para el carácter. El ideal, en todo caso, cualquiera sea la suposición, es ofrecer alguna prueba, algún indicio al respecto, alguna línea de El Quijote o de las Novelas ejemplares para sustentarla. Pero nada. Amenábar lo supone y ya está. Con Hamnet ocurre algo similar respecto de Shakespeare. Aquí la protagonista no es él, sino su esposa, que según la novelista Maggie O’Farrell y la adaptación fílmica habría tenido una conexión entre esotérica y animista con el bosque, con la brujería, con la sangre y las verdades primarias de la biología femenina. Novela y película quieren probar que la tragedia de Hamlet es el tributo que el dramaturgo rindió a su hijo prematuramente muerto, tesis que no pega ni con scotch. Hamlet es cualquier cosa, menos eso. Pero la novela y la película insisten en conectar una cosa con otra y -de nuevo- ya está. Al margen de que sopla un vientecillo woke sobre estas pamplinas, ciertamente apestoso, queda flotando la pregunta que me formulaba un amigo días atrás: ¿Para qué? Eso: ¿Para qué?

    Récord. Ciertamente las 16 nominaciones acumuladas por Sinners (Pecadores) para la próxima edición de los premios Oscar constituyen un hito. La cantidad supera en dos las que juntaron en su momento Todo sobre Eva y Titanic; en tres a las que obtuvo Lo que el viento se llevó, ¿Quién le tiene miedo a Virginia Wolf? y Forrest Gump; en cuatro las de Un tranvía llamado deseo, Nido de ratas y la Lista de Schindler; en cinco las de Sunset Boulevard, Chinatown y El Padrino… Para qué seguir… ¿Qué tiene Sinners que se transformó este año en un huracán? No es fácil saberlo. Desde luego, no es un asunto de talento, tampoco de inspiración y mucho menos de contención. Sinners es un curioso cruce entre una película de blues y una película de vampiros. Lo único que tiene de nuevo es la heterodoxia de esa mezcla, la amplificada saturación de la banda musical, el uso y abuso de efectos especiales socorridos e interminables, su desenfadada arrogancia de producto de la cultura pop y el hecho de ser dirigida por un cineasta afroamericano (Ryan Coogler) que mueve las agujas en Marvel y en las logísticas industriales del nuevo Hollywood. Dirigida por un blanco, muy posiblemente esta película estaría en problemas, como objeto de funas o de acciones judiciales.

    Proust. Dos observaciones admirables, gloriosas, que figuran en el tomo uno de En busca del tiempo perdido. Una, sobre la tía Leoncia, dueña de la casa donde la familia del narrador pasaba sus veranos en Combray. La tía, que siempre estaba en cama, siempre decía estar enferma y según ella no dormía ni de noche ni de día, aunque cualquiera podía sorprenderla roncando, detestaba en particular a dos categorías de personas. Unas, las peores, aquellas que le decían que estaba bien y lo que debiera hacer era levantarse, dar un buen paseo al sol y comerse un buen bistec. ¡Qué falta de respeto! No las soportaba. Las otras, eran las que la encontraban más enferma de lo que ella decía estar y, lamentando su mala salud, ponían cara de circunstancia, creyéndola próxima a morir. También pasaban a formar parte de la lista negra de la tía. Su empleada, la fiel y abnegada Francisca, conocía el peligro de quedarse corto o de pasarse de largo ante la tía Leoncia. Siendo una mujer bastante básica y a veces dura, era inteligentísima. Cuando ve desfilar a un regimiento que va a la guerra, sale como todo el pueblo a avivar a los soldados, pero ella, a diferencia de los demás, termina llorando. Sus lágrimas saben que más de la mitad de esos jóvenes no van a volver y eso la quiebra. El jardinero se da cuenta y reflexiona: es preferible la revolución a la guerra. De la conscripción, piensa él, nadie se puede librar. En cambio -dice-, a la revolución van los que quieren. ¡Qué libro descomunal! ¿En qué está la Unesco o la ONU que no declaran En busca del tiempo perdido como reserva patrimonial y moral de la humanidad en términos de psicología y comprensión de la condición humana?

    Más sobre:CultoOpiniónHéctor Soto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Crimen y castigo: Fiódor Dostoievski y 160 años del hachazo que cambió la literatura

    Carmen Romero y el nuevo orden de Teatro a mil: “Tito Noguera nos decía que la Fundación tiene que seguir, no parar”

    La pantera negra ataca de noche: un relato de Jaime Bayly

    Violentos enfrentamientos entre la policía italiana y manifestantes por cierre de centro social en Turín

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia

    Mejores perspectivas para el precio del cobre en 2026

    Lo más leído

    1.
    Cómo frenar a un tirano

    Cómo frenar a un tirano

    2.
    Mi cáncer, mi palabra: un imperativo ético

    Mi cáncer, mi palabra: un imperativo ético

    3.
    ¿Para qué sirve la educación media?

    ¿Para qué sirve la educación media?

    4.
    Veintiocho meses

    Veintiocho meses

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver el amistoso femenino de Universidad de Chile contra River Plate

    Dónde y a qué hora ver el amistoso femenino de Universidad de Chile contra River Plate

    DMC emite aviso meteorológico por probables tormentas eléctricas para siete regiones de Chile desde este sábado

    DMC emite aviso meteorológico por probables tormentas eléctricas para siete regiones de Chile desde este sábado

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Newcastle United en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Newcastle United en TV y streaming

    Deslizamiento de tierra en Camino a Farellones deja a unas 20 personas aisladas en Lo Barnechea
    Chile

    Deslizamiento de tierra en Camino a Farellones deja a unas 20 personas aisladas en Lo Barnechea

    Quiroz sostiene que reconstrucción de Ñuble y Biobío “no se va a afectar” por reajuste fiscal

    Formalizan por fraude al fisco consumado a Alberto Larraín y a otras cuatro personas en el caso ProCultura

    Mejores perspectivas para el precio del cobre en 2026
    Negocios

    Mejores perspectivas para el precio del cobre en 2026

    Podar el árbol

    Quién es Kevin Warsh, el nominado de Trump para la Reserva Federal que vuelve al centro de la política monetaria

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia
    Tendencias

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia

    Review del Honor Magic8 Lite, un teléfono para olvidarse del cargador y las fundas

    El extraño caso de la vaca inteligente que aprendió a usar una herramienta

    Ricardo Abumohor: “En los 60 hicimos un Mundial tras el terremoto más grande; hoy no podemos programar un partido”
    El Deportivo

    Ricardo Abumohor: “En los 60 hicimos un Mundial tras el terremoto más grande; hoy no podemos programar un partido”

    Lucas Cepeda debuta en la liga española en derrota del Elche con el Barcelona

    Se acabó el invicto del campeón: Coquimbo Unido tropieza con el Campanil y pierde en Primera después de nueve meses

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Crimen y castigo: Fiódor Dostoievski y 160 años del hachazo que cambió la literatura
    Cultura y entretención

    Crimen y castigo: Fiódor Dostoievski y 160 años del hachazo que cambió la literatura

    Carmen Romero y el nuevo orden de Teatro a mil: “Tito Noguera nos decía que la Fundación tiene que seguir, no parar”

    A lo que hemos llegado

    Trump ordena no intervenir en protestas organizadas en ciudades gobernadas por el Partido Demócrata “a menos que pidan ayuda”
    Mundo

    Trump ordena no intervenir en protestas organizadas en ciudades gobernadas por el Partido Demócrata “a menos que pidan ayuda”

    Violentos enfrentamientos entre la policía italiana y manifestantes por cierre de centro social en Turín

    Aumentan a setenta las personas fallecidas tras avalancha de tierra en Java Occidental, Indonesia

    Niñas y niños que se quedan (y cuidan) solos
    Paula

    Niñas y niños que se quedan (y cuidan) solos

    Influencers fit: la irresponsabilidad de vender dietas

    ¿Cómo estamos viviendo las mujeres en Chile?