Aborto y acompañamiento

SEÑOR DIRECTOR:

Los datos publicados sobre el aborto en tres causales en estos cinco años interpelan y generan muchas preguntas, sobre todo con relación a las diferencias socioeconómicas y del sistema público/privado.

Un punto vinculado a ello, y que esos datos no ayudan a entender, es si se ha hecho algo por la prevención del aborto -recordando que la misma anticoncepción de emergencia es una técnica abortiva: ¿cómo se ha apoyado a las mujeres embarazadas que no tenían las posibilidades socio-económicas para llevar a término el embarazo? ¿Cómo se han acompañado a mujeres jóvenes embarazadas que no tenían suficiente apoyo familiar y social? ¿Cómo se ha enfrentado el miedo de una enfermedad, de un embarazo difícil, de consecuencias sobre la salud mental de las mamás?

Todas estas preguntas son altamente relevantes, si queremos avanzar en la defensa de los más vulnerables.

Luca Valera

Paulina Ramos

Patricia Olivares

Centro de Bioética UC