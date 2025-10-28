SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Opinión

Agentic AI: Una disrupción organizacional ineludible

Gonzalo LarraguibelPor 
Gonzalo Larraguibel
IA. Imgagen referencial. NanoStockk

La agentic AI es un salto desde la GenAI, que no solo entiende y procesa, sino que además razona, define objetivos, planifica, ejecuta acciones, se adapta, aprende y anticipa necesidades a través de una colaboración potente con el humano. Esto permite automatizar procesos complejos y repetitivos, analizar grandes cantidades de datos e identificar tendencias, impulsar innovación y crecimiento o mejorar la propuesta de valor y experiencia del cliente. Todo lo anterior impacta la productividad y eficiencia de las organizaciones, su distintividad en el mercado y su valor económico y social.

Dado que la agentic AI funciona como un asistente y tomador de decisiones independiente, su incorporación en las organizaciones generará una transformación profunda e irreversible que combina estrategia, gestión y tecnología, la que ya está disponible. Consideremos un ejemplo, el rediseño de un contact center, incorporando agentes virtuales, que se combinan con empleados para mejorar atención, retención de clientes y márgenes. Si después lo ampliamos a un proceso transversal, por ejemplo, el rediseño end to end del canal de ventas omnicanal, cientos o miles de agentes virtuales se incorporarán a la organización, atravesando silos organizativos, interactuando con empleados y con otros agentes internos y externos a la organización. Ahora imagínese que, al sumar más procesos transversales, la cadena de suministro o el cierre contable, se creara una “red o malla compleja e interconectada de relaciones e información de agentes virtuales y personas” que llevara a una metamorfosis organizativa irreversible. Esto está más cerca e inminente de lo que se imagina y es necesario gestionarlo con una mirada estratégica y de negocios.

Esta transformación a una organización agentic, en que la colaboración digital, virtual y humana se combinan y potencian, se está acelerando con impactos de corto plazo y profundas implicaciones estratégicas, organizacionales y éticas de largo plazo. Esto no sólo impactará a cada empresa individual, sino que a toda la sociedad. La agentic AI seguirá evolucionando ya que los agentes actuales asociados a LLM´s, modelos de lenguaje que solo aprenden las palabras que describen, dará paso en una próxima generación a agentes de Advanced Machine Intelligence (AMI´s) que aprenderán haciendo, explorando e interactuando con el mundo que los rodea, es decir entrarán al espacio físico. De reconocer patrones a construir entendimiento.

En esta disrupción tecnológica exponencial, es importante aumentar la velocidad del cambio organizacional, comenzando por generar una visión y propuesta de valor de futuro y dar pasos concretos inmediatos. Dada esa visión, es necesaria una reflexión profunda de los líderes de cómo desarrollar Agentic AI y una organización alineada, incluyendo responder y accionar preguntas como:

1. ¿Qué liderazgo y gobernanza se requieren para abordar este desafío?;

2. ¿ Qué estructuras y procesos serán necesarios, combinando personas con agentes virtuales?;

3. ¿Qué talento con habilidades y capacidades para desarrollar agentic IA?;

4. ¿Qué tecnología e infraestructura tecnológica robusta y escalable?; 5. ¿Qué cultura con mentalidad de disrupción, innovación y adaptación continua?;

6. ¿Qué gestión de riesgos y medidas de seguridad y privacidad para proteger datos y evitar abusos?;

7. ¿Qué comunicación a nuestros clientes y empleados para anticipar cambios, escuchar preocupaciones y, en particular, abordar proactivamente el desafío de desplazamiento de tareas humanas a virtuales?;

8. ¿Cómo gestionar el cambio desde un inicio, una debilidad hoy en muchas empresas en Chile, responder y accionar las preguntas anteriores y, en paralelo, sostener su negocio actual?

Muchas organizaciones siguen hoy, en la era digital, congelados en la organización jerárquica vertical del pasado.

¿Darán un salto a la era agentic? ¿Qué piensa usted como controlador, director o ejecutivo? ¿Cómo abordará este inevitable desafío? ¿Qué acciones abordará de inmediato alineada a su estrategia y objetivos de negocio?

Más sobre:IAInteligencia artificialAI

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Boric encabeza vocería por muerte de Héctor Noguera desde La Moneda previo a iniciar viaje a Corea del Sur

Héctor Noguera será velado en el Campus Oriente y su funeral está programado para el jueves

Cascadas de SQM: acreedores de Pampa Calichera autorizan fusión por absorción con su matriz Oro Blanco

Joyvio responde a Isidoro Quiroga por nulidad de fallo arbitral por Australis: “Es un caso paradigmático de un criminal vencido”

Jara califica como “insólita e imaginaria” la propuesta de Kast para que migrantes irregulares paguen por su expulsión

Fiscalía realiza allanamientos en oficinas de Codelco y Sernageomin por derrumbe en mina El Teniente

Lo más leído

1.
Boric interrumpe actividad en La Moneda para ir a visitar a Héctor Noguera: “Tengo que ir a despedir a una persona que está próxima a partir”

Boric interrumpe actividad en La Moneda para ir a visitar a Héctor Noguera: “Tengo que ir a despedir a una persona que está próxima a partir”

2.
Muere a los 88 años Héctor Noguera: adiós a una leyenda de la cultura nacional

Muere a los 88 años Héctor Noguera: adiós a una leyenda de la cultura nacional

3.
Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

4.
Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

5.
Familia de Héctor Noguera se refiere a estado de salud del actor tras visita del Presidente Boric

Familia de Héctor Noguera se refiere a estado de salud del actor tras visita del Presidente Boric

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo comienza el nuevo evento de precipitaciones

Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo comienza el nuevo evento de precipitaciones

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

¿Tiene más beneficios para la salud hacer una caminata larga o varias cortas? Esto dice una investigación

¿Tiene más beneficios para la salud hacer una caminata larga o varias cortas? Esto dice una investigación

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Servicios

Confirman monto y requisitos para recibir el aguinaldo de Navidad dirigido a pensionados

Confirman monto y requisitos para recibir el aguinaldo de Navidad dirigido a pensionados

Dónde y a qué hora ver a Uruguay vs. Argentina por la Liga de Naciones Femenina

Dónde y a qué hora ver a Uruguay vs. Argentina por la Liga de Naciones Femenina

Rating del lunes 27 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del lunes 27 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Jaime Molina, profesor de matemáticas de Mulchén, recibe el premio Profesor Bicentenario 2025
Chile

Jaime Molina, profesor de matemáticas de Mulchén, recibe el premio Profesor Bicentenario 2025

Conoce Cómo te lo explico: el nuevo podcast que explica la política y entrega datos claves

Confirman monto y requisitos para recibir el aguinaldo de Navidad dirigido a pensionados

Amazon anuncia recorte de 14 mil empleos en sus oficinas corporativas
Negocios

Amazon anuncia recorte de 14 mil empleos en sus oficinas corporativas

Agentic AI: Una disrupción organizacional ineludible

Cascadas de SQM: acreedores de Pampa Calichera autorizan fusión por absorción con su matriz Oro Blanco

“Pensé muchas veces que no podría más”: la primera declaración de Amaia Montero tras su retorno a La Oreja de Van Gogh
Tendencias

“Pensé muchas veces que no podría más”: la primera declaración de Amaia Montero tras su retorno a La Oreja de Van Gogh

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

¿Tiene más beneficios para la salud hacer una caminata larga o varias cortas? Esto dice una investigación

Lanzar objetos e intento de agresión a jugadores de la U: Cruzados aplica duros castigos a cinco hinchas en el Clásico Universitario
El Deportivo

Lanzar objetos e intento de agresión a jugadores de la U: Cruzados aplica duros castigos a cinco hinchas en el Clásico Universitario

Freestyle, danza y 31 minutos: arranca la fiesta de los Juegos Parapanamericano Juveniles

“Sigue la violencia en el fútbol chileno”: en Argentina reaccionan a la brutal pelea en la barra de Colo Colo

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao
Finde

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca

Héctor Noguera será velado en el Campus Oriente y su funeral está programado para el jueves
Cultura y entretención

Héctor Noguera será velado en el Campus Oriente y su funeral está programado para el jueves

El desconocido vínculo entre Héctor Noguera y el Padre Hurtado

Amparo Noguera tras la muerte de su padre: “Me gustaría que lo recuerden como un hombre justo”

El Centro de Huracanes de Estados Unidos describe a ‘Melissa’ como un huracán “extremadamente peligroso”
Mundo

El Centro de Huracanes de Estados Unidos describe a ‘Melissa’ como un huracán “extremadamente peligroso”

Las autoridades de Gaza elevan a unos 475 los cadáveres recuperados de zonas abandonadas por Israel

Lentes de contacto especiales y una mesa de rayos X: cómo el escándalo de las apuestas demuestra la evolución de la mafia de Nueva York

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Paula

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal