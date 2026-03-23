SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Editorial

    Alerta sanitaria oncológica: una buena señal

    La decisión de decretar alerta sanitaria para el cáncer permitirá mejorar las herramientas para agilizar la atención, reduciendo las crecientes listas de espera, que han coincidido con el alza de la mortalidad causada por esa enfermedad.

    Por 
    Editorial La Tercera
    Foto: REUTERS.

    A fines de la semana pasada el Presidente de la República firmó el decreto que declara alerta sanitaria por emergencia de salud pública, asociada al retraso en las atenciones oncológicas. De acuerdo con las cifras entregadas por el Ministerio de Salud, actualmente existen poco más de 27 mil pacientes en esa situación. De ellos, 7.716 están en listas de espera oncológicas no GES y otros 19.613 presentan retrasos en sus garantías de oportunidades GES. El promedio en los retrasos, dependiendo del tipo de atención, va de los 76,8 a los 332 días. La medida, que estaba considerada en el programa del nuevo mandatario como uno de los primeros pasos para enfrentar las demoras en las atenciones de salud, apunta a uno de los problemas más acuciantes del sistema.

    Actualmente el cáncer es la principal causa de muerte en el país y su incidencia ha venido en aumento en la última década. Cada año mueren casi 30 mil personas a causa de esa enfermedad y se detectan 60 mil nuevos casos, según cifras del Ministerio de Salud. Los cánceres de mamas, de próstata y colorrectal lideran en términos de incidencia a nivel nacional, aunque el panorama varía en términos regionales, con una mayor mortalidad por tumores malignos en la zona norte y por cáncer de gástrico o de colon en la zona central. La situación, además, ha venido empeorando en forma sostenida desde 2019 cuando por primera vez esa enfermedad superó a las afecciones derivadas de problemas en el sistema circulatorio como la primera causa de muerte en el país.

    Como han reconocido diversos estudios, la pandemia tuvo un fuerte impacto en el retraso de las atenciones, con su consecuente efecto en la incidencia de la enfermedad. Según un estudio del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la Universidad del Desarrollo, los retrasos de atenciones entre el último trimestre de 2019 e igual periodo de 2024 se incrementaron un 550% entre las mujeres y un 364% entre los hombres. La situación, además, es aún más grave entre la población entre 35 y 39 años -cuya mortalidad por cáncer ha crecido en los últimos años-, donde el retraso en la atención se incrementó un 733%. Una realidad preocupante si se considera que en el caso, por ejemplo, de los tratamientos de radioterapia por cada cuatro semanas de demora el riesgo de morir aumenta hasta en un 23%.

    Frente a este panorama la medida adoptada por el gobierno apunta en la dirección correcta al permitir al ministerio tener más flexibilidad para asignar recursos y establecer plazos máximos para que los pacientes en lista de espera sean atendidos. Al decretarse alerta sanitaria, como señala el decreto, se dota “de facultades extraordinarias a las Subsecretaría de Salud Pública, Subsecretaría de Redes Asistenciales, Servicios de Salud, Fonasa y Cenabast” para reforzar la colaboración público-privada, en la línea seguida durante la pandemia, y permitir así la compra de prestaciones al sector privado para reducir los retrasos en la atención de pacientes oncológicos. La medida es un primer paso, pero ayuda a abordar con sentido de urgencia un problema de salud pública cada vez más preocupante.

    Más sobre:Ministerio de SaludCáncerFlexibilidadUrgencia

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Oposición cuestiona versión de Steinert por salida de Consuelo Peña de la PDI

    Bolsas globales suben tras mensaje de Trump, pero en Chile el Ipsa cae por preocupaciones por mercado interno y Mepco

    Corte de San Miguel confirma propuesta de fiscal judicial y abre cuaderno de remoción contra Sergio Yáber

    A 50 años del golpe en Argentina: Martín Balza critica a Jorge Videla y califica acción como la “más sangrienta y criminal de nuestra historia”

    Delincuentes roban más de $150 millones desde vehículo de valores en Puente Alto

    Adujo que padece cáncer y actuó por necesidad: en prisión preventiva sujeto que intentó robar banco en Providencia

    Lo más leído

    1.
    Medidas sobre la gratuidad y la deuda del CAE

    Medidas sobre la gratuidad y la deuda del CAE

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    La habilidad especial que tienen los súper ancianos en sus cerebros, según un reciente estudio

    La habilidad especial que tienen los súper ancianos en sus cerebros, según un reciente estudio

    Cuánto costarán los genéricos de Ozempic, tras la expiración de su patente en al menos 5 países

    Cuánto costarán los genéricos de Ozempic, tras la expiración de su patente en al menos 5 países

    El multimillonario de tecnología que advierte la llegada del “Anticristo” e incomoda a la Iglesia Católica

    El multimillonario de tecnología que advierte la llegada del “Anticristo” e incomoda a la Iglesia Católica

    Servicios

    Últimos días para apelar a los resultados del FUAS 2026: ¿Cómo solicitar becas o gratuidad?

    Últimos días para apelar a los resultados del FUAS 2026: ¿Cómo solicitar becas o gratuidad?

    Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Bono Control Niño Sano: ¿Quiénes reciben el beneficio y cuál es el monto este año?

    Bono Control Niño Sano: ¿Quiénes reciben el beneficio y cuál es el monto este año?

    Oposición cuestiona versión de Steinert por salida de Consuelo Peña de la PDI
    Chile

    Oposición cuestiona versión de Steinert por salida de Consuelo Peña de la PDI

    Corte de San Miguel confirma propuesta de fiscal judicial y abre cuaderno de remoción contra Sergio Yáber

    Delincuentes roban más de $150 millones desde vehículo de valores en Puente Alto

    Bolsas globales suben tras mensaje de Trump, pero en Chile el Ipsa cae por preocupaciones por mercado interno y Mepco
    Negocios

    Bolsas globales suben tras mensaje de Trump, pero en Chile el Ipsa cae por preocupaciones por mercado interno y Mepco

    El precio del cobre anotó su segundo peor valor del año tras guerra en Medio Oriente

    Presidente del BCI, Ignacio Yarur, resalta la importancia de la rentabilidad de las empresas, pero con “cohesión social”

    La habilidad especial que tienen los súper ancianos en sus cerebros, según un reciente estudio
    Tendencias

    La habilidad especial que tienen los súper ancianos en sus cerebros, según un reciente estudio

    Esto se sabe de la muerte de Leonid Radvinsky, el empresario detrás de OnlyFans

    Qué se sabe del accidente aéreo en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York que dejó dos fallecidos y decenas de heridos

    Contra el público chileno: revisa la polémica reacción de Alex Michelsen tras vencer a Alejandro Tabilo en Miami
    El Deportivo

    Contra el público chileno: revisa la polémica reacción de Alex Michelsen tras vencer a Alejandro Tabilo en Miami

    Alejandro Tabilo es eliminado tras la remontada de Alex Michelsen en el Masters 1000 de Miami

    Repasa la derrota de Alejandro Tabilo frente a Alex Michelsen por la tercera ronda del Masters 1000 de Miami

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica
    Tecnología

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Samsung Art Store sella alianza con San Francisco Museum of Modern Art

    WWDC26 ya tiene fecha: Apple presentará sus innovaciones en IA y software

    Diego Fuentes, director del filme Matapanki: “Para mí es importante retratar a los freaks, olvidados o fuera del margen”
    Cultura y entretención

    Diego Fuentes, director del filme Matapanki: “Para mí es importante retratar a los freaks, olvidados o fuera del margen”

    “Caviar (Basura)”: Entrópica lanza su nuevo single junto a Cecilia Aguayo

    Dwayne Johnson luce una melena en el trailer del live action de Moana

    A 50 años del golpe en Argentina: Martín Balza critica a Jorge Videla y califica acción como la “más sangrienta y criminal de nuestra historia”
    Mundo

    A 50 años del golpe en Argentina: Martín Balza critica a Jorge Videla y califica acción como la “más sangrienta y criminal de nuestra historia”

    Los pasos en falso de Trump en la guerra contra Irán

    Presidente de Bolivia en el Día del Mar: “Nosotros no hacemos zanjas, hacemos puentes de integración”

    La historia de Kate Escobar, la luthier de acordeones
    Paula

    La historia de Kate Escobar, la luthier de acordeones

    Ni rápido ni lento: así funciona el metabolismo

    Reducción mamaria: las razones detrás de la decisión