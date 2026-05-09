SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Baja el temor: una oportunidad para políticas serias de seguridad

    Lucía DammertPor 
    Lucía Dammert
    SEBV de Carabineros. Imagen referencial, de archivo Diego Martin/Aton Chile

    Nada ha cambiado significativamente. En seguridad, el gobierno del Presidente Kast ha sido discreto en logros y no ha utilizado las herramientas político-comunicacionales que se esperaban. Llegó con la idea de la emergencia, donde incluso se podrían usar militares para aumentar la sensación de control y la presencia del Estado en zonas de alta peligrosidad. Pero más allá del inicio de la zanja en la frontera y algunos operativos policiales, la agenda de alto impacto ha estado más bien ausente. Es verdad que el ministerio ha tenido que retirar algunas comunicaciones en redes sociales que parecían panfletos más que componentes de una estrategia. Pero todo parece indicar que la inexperiencia explica este tipo de errores.

    En este marco, podría sorprender que la última encuesta Cadem mostró que la percepción de que la delincuencia ha aumentado en los últimos dos meses, cayó significativamente a 47% (28 puntos menos que en agosto de 2024), la cifra más baja desde 2014. En el mismo periodo, la idea de que la delincuencia es más violenta cayó 30 puntos, alcanzando al 59% de la población.

    La caída en la percepción requiere ser analizada con más detalle. Pero parte importante de la ansiedad ciudadana se vincula con la hiperpresencia de la temática en el debate político. Sería injusto reducir la constante comunicación del gobierno anterior a una decisión propia. Esa estrategia fue, en buena medida, una reacción: la oposición de entonces, mucho más estructurada y disciplinada en torno a la seguridad, interpelaba a diario al oficialismo y forzaba a ministros y subsecretarios a responder caso por caso. La seguridad ocupó la primera plana durante meses, no porque el gobierno necesariamente lo quisiera, sino porque el sistema político se realimentaba en torno a ella. Cada conferencia de prensa convertía un caso en síntoma, y cada síntoma, en crisis nacional.

    Lo notable de estos dos primeros meses de Kast es la imagen contraria. No solo el oficialismo bajó la temperatura: la oposición ha estado prácticamente ausente del debate de seguridad. La situación económica se ganó el espacio político, comunicacional y ciudadano. Y los indicadores de percepción comenzaron a moverse en una dirección que ni la gestión actual, escasa en logros visibles, ni la situación delictual real explican por sí solas. La hipótesis es inevitable: parte de lo que llamábamos “problema de seguridad” podría ser también un problema de saturación política.

    El temor no es reflejo automático de las tasas de victimización. La investigación comparada en América Latina muestra que las actitudes punitivas y la percepción de inseguridad responden a múltiples factores: confianza en las instituciones, exposición mediática, sensación de impunidad, calidad del espacio público y —no menor— la decisión de la élite política de cargar o aliviar la agenda. En todos los países, los cronogramas electorales se tornan, además, en momentos de mayor concentración de los diagnósticos

    Si Chile asume el temor como problema social en sí mismo, la agenda cambia. Hay que restaurar la sensación y la comunicación sobre el funcionamiento del sistema —fiscalías que comunican resultados, juzgados que resuelven en plazos razonables, municipios que recuperan barrios— y, en paralelo, asumir que el delito no es un recurso retórico inocuo. Cuando oficialismo y oposición lo usan como combustible diario, producen un público alarmado que termina exigiendo respuestas más duras y, casi siempre, menos eficaces.

    Kast tiene, sin proponérselo del todo, una oportunidad poco frecuente. La caída en la percepción no es mérito directo de su gestión, pero el desplazamiento del debate hacia lo económico permite desinflar un clima de alarma que se había vuelto rutinario, oportunidad que podría consolidarse con políticas públicas serias, con comunicación eficaz, con objetivos de largo plazo. Con una perspectiva de Estado concentrada en los logros y alejada del debate político electoralista, ahí está la verdadera tarea de la gestión de seguridad del gobierno.

    Por Lucía Dammert, académica de la Universidad de Santiago de Chile.

    Más sobre:SeguridadCriminalidadTemorCiudadaníaGobiernoKast

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Las regiones que tendrán lluvia este fin de semana, según el pronóstico

    Exdiputado Lavín queda en prisión preventiva tras ser formalizado por fraude al Fisco por $ 240 millones

    Reseñas de discos/singles: la protesta de Hesse Kassel, la ambición de Masquemusica y la eternidad de los Rolling Stones

    El libro recomendado: el pensamiento situado de Alia Trabucco Zerán frente a las grietas del presente

    Violencia digital de género: el costo que persigue a las mujeres en la primera línea política

    Miguel Ángel Ballesteros, exdirector del Departamento de Seguridad Nacional de España: “La seguridad es parte del Estado de bienestar”

    Lo más leído

    1.
    Gratuidad: un diagnóstico equivocado

    Gratuidad: un diagnóstico equivocado

    2.
    30 años buscando el tesoro más grande del mundo

    30 años buscando el tesoro más grande del mundo

    3.
    Poduje y los políticos, la diferencia entre el hacer y el decir

    Poduje y los políticos, la diferencia entre el hacer y el decir

    4.
    Abrir el sistema escolar: una deuda con las familias

    Abrir el sistema escolar: una deuda con las familias

    5.
    Directo a la vena

    Directo a la vena

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo es la nueva terapia contra la depresión que se enfoca en encontrar caminos hacia la alegría

    Cómo es la nueva terapia contra la depresión que se enfoca en encontrar caminos hacia la alegría

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Cómo la prohibición de celulares en los colegios afectó las calificaciones y asistencias de los niños, según un estudio

    Cómo la prohibición de celulares en los colegios afectó las calificaciones y asistencias de los niños, según un estudio

    No solo les importa el sueldo: qué prioriza la Generación Z en su trabajo, según un estudio

    No solo les importa el sueldo: qué prioriza la Generación Z en su trabajo, según un estudio

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Chelsea en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Chelsea en TV y streaming

    Rating del jueves 7 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 7 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Comenzó el Giro de Italia 2026: ¿Dónde ver la competencia de ciclismo internacional en vivo?

    Comenzó el Giro de Italia 2026: ¿Dónde ver la competencia de ciclismo internacional en vivo?

    Exdiputado Lavín queda en prisión preventiva tras ser formalizado por fraude al Fisco por $ 240 millones
    Chile

    Exdiputado Lavín queda en prisión preventiva tras ser formalizado por fraude al Fisco por $ 240 millones

    Violencia digital de género: el costo que persigue a las mujeres en la primera línea política

    Miguel Ángel Ballesteros, exdirector del Departamento de Seguridad Nacional de España: “La seguridad es parte del Estado de bienestar”

    Tener hijos le cuesta el empleo a las mujeres: la brecha laboral que golpea a las madres chilenas
    Negocios

    Tener hijos le cuesta el empleo a las mujeres: la brecha laboral que golpea a las madres chilenas

    Ministro Rau crea mesa técnica para generar medidas que impulsen el empleo

    Fondo Autónomo de Protección Previsional lanza licitación para administración de carteras

    Las regiones que tendrán lluvia este fin de semana, según el pronóstico
    Tendencias

    Las regiones que tendrán lluvia este fin de semana, según el pronóstico

    Pentágono libera nuevos archivos sobre ovnis: los registros más llamativos tras la desclasificación

    Estudio revela que TikTok ayudó a Donald Trump a ganar las elecciones presidenciales en 2024

    La historia de Irán Arcos, el primer chileno en liderar el básquetbol en Sudamérica
    El Deportivo

    La historia de Irán Arcos, el primer chileno en liderar el básquetbol en Sudamérica

    Las figuras del fútbol chileno que sueñan con disputar el Mundial

    Paul Fontaine y el nuevo Monumental para Colo Colo: “Ojalá una empresa chilena grande financie el estadio”

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2
    Tecnología

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2

    Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?

    El ex Lenovo João Bortone asume las riendas de Intel en América Latina en plena era de la IA

    Reseñas de discos/singles: la protesta de Hesse Kassel, la ambición de Masquemusica y la eternidad de los Rolling Stones
    Cultura y entretención

    Reseñas de discos/singles: la protesta de Hesse Kassel, la ambición de Masquemusica y la eternidad de los Rolling Stones

    El libro recomendado: el pensamiento situado de Alia Trabucco Zerán frente a las grietas del presente

    Gabriela Mistral en colores: una ambiciosa biografía ilustrada humaniza a la Premio Nobel

    Jelani Cobb, decano de Periodismo en Columbia: “Debe haber límites sobre cómo la IA accede a la información”
    Mundo

    Jelani Cobb, decano de Periodismo en Columbia: “Debe haber límites sobre cómo la IA accede a la información”

    Antauro Humala: “Me parece tonto hacer una zanja al lado de la frontera”

    Tregua de 3 días baja presión entre Rusia y Ucrania

    Semáforo alimentario: lo que realmente aprenden los niños cuando clasificamos alimentos
    Paula

    Semáforo alimentario: lo que realmente aprenden los niños cuando clasificamos alimentos

    Patas y Letras: cuando un perro transforma la vida de un niño

    Los diez años de Kokoro: la marca chilena que hizo del color su sello