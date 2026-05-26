SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Cambios en el diseño de Interior

    Hernán LarraínPor 
    Hernán Larraín
    DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Mucho debate ha generado el ajuste del gabinete del Presidente Kast por la breve duración de algunos ministros; menos discusión suscita, en cambio, el diagnóstico que -inadvertidamente- devela. En particular, la designación de Claudio Alvarado como biministro de Interior y de la Secretaría General de Gobierno (Segegob) ha parecido extraña. En realidad no lo es, aunque sí es indicativa de un problema de diseño del gabinete que convendría revisar.

    Al inicio de la primera Administración del Presidente Piñera, Interior pasó a llamarse Ministerio del Interior y Seguridad Pública, reconociendo el crecimiento y la relevancia de los temas de seguridad, que exigían una nueva manera de abordarlos. Sin embargo, ese cambio no produjo mayores efectos: el ministerio siempre tuvo bajo su responsabilidad la preservación del orden público, de modo que era, en definitiva, un poco más de lo mismo.

    Hubo en esa oportunidad un debate. Muchos -entre los que me encontraba- creíamos que era la ocasión para separar el manejo de la seguridad del resto de las funciones de Interior. Los temas de seguridad tienen dinámica propia y una complejidad creciente que exige dedicación exclusiva. El tiempo lo confirmó: en su segunda Administración, el propio Piñera propuso dividir ese ministerio en dos, Interior y Seguridad Pública. Bien por la seguridad.

    Pero el diseño de Interior quedó trunco. Sin responsabilidad por el orden público y con la descentralización que supuso la creación de los gobiernos regionales, su otra tarea histórica, el ministerio quedó debilitado y sin claridad de funciones. La coordinación política del gabinete le corresponde nominalmente, pero la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) -con tareas de vinculación legislativa con el Congreso- y la Segegob -a cargo de la vocería gubernamental- le restan espacio para ejercerla, cuando no la duplican lisa y llanamente. El principal ministerio del gobierno conserva el título, pero no la musculatura para conducirla.

    La coyuntura actual, marcada por la inusual injerencia del “segundo piso” y ahora reconfigurada por este doble nombramiento en su titular, permite retomar el debate abortado entonces, aunque nunca desaparecido del todo. No se trata de una cuestión de personas, sino de arquitectura institucional: los problemas de coordinación que hoy se manifiestan son estructurales, no circunstanciales (análisis replicable en numerosos ministerios, lo cual permitiría racionalizar la gestión del gabinete).

    Las falencias descritas claman por crear algo así como un Ministerio de Gobierno, a partir de Interior, con atribuciones reales de coordinación interna y de relación Ejecutivo-Congreso. Ello supone fusionar Segpres y Segegob con él (abriendo, como variante, la vocería dependiente directamente del Presidente, como en Estados Unidos o Argentina). Su titular se convertiría así en el pivote institucional de la gestión interministerial e interregional, despejando duplicidades, fortaleciendo la efectividad del equipo de gobierno y dándole al liderazgo presidencial el soporte político que hoy el diseño le niega.

    Por Hernán Larraín F., abogado y profesor universitario

    Más sobre:Arquitectura institucionalEquipo de gobiernoSoporte políticoSegegobSegpres

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Alvarado admite que acusación contra Grau puede tensionar debate legislativo, pero asegura continuidad de la “megarreforma”

    Review Dreame X60 Ultra: probé la aspiradora inteligente más potente del mercado

    Tras dichos de Arrau sobre política de seguridad de Boric: Tohá emplaza al Ejecutivo a “agregar sus énfasis” y presentar su plan

    Fiscal regional Castro Bekios enfatiza riesgos del Corredor Bioceánico y advierte ventana de 24 meses para actuar

    Tribunal rechaza demanda del estudio de Juan Pablo Hermosilla en contra de Pamela Hites por cobro de honorarios

    El rol de un fondo de Kiblisky en el financiamiento de Michael Clark y José Ramón Correa en Azul Azul

    Lo más leído

    1.
    Una orquesta incompleta

    Una orquesta incompleta

    2.
    El shock que vuelve a conectar al mundo con su fragilidad

    El shock que vuelve a conectar al mundo con su fragilidad

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Los dos hábitos que podrían evitar hasta el 50% de los cánceres prevenibles, según un estudio

    Los dos hábitos que podrían evitar hasta el 50% de los cánceres prevenibles, según un estudio

    Review Dreame X60 Ultra: probé la aspiradora inteligente más potente del mercado

    Review Dreame X60 Ultra: probé la aspiradora inteligente más potente del mercado

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Palestino vs. Deportivo Riestra en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Palestino vs. Deportivo Riestra en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Millonarios vs. O’Higgins en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Millonarios vs. O’Higgins en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Nacional vs. Coquimbo Unido por la Copa Libertadores en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Nacional vs. Coquimbo Unido por la Copa Libertadores en TV y streaming

    Alvarado admite que acusación contra Grau puede tensionar debate legislativo, pero asegura continuidad de la “megarreforma”
    Chile

    Alvarado admite que acusación contra Grau puede tensionar debate legislativo, pero asegura continuidad de la “megarreforma”

    Tras dichos de Arrau sobre política de seguridad de Boric: Tohá emplaza al Ejecutivo a “agregar sus énfasis” y presentar su plan

    Fiscal regional Castro Bekios enfatiza riesgos del Corredor Bioceánico y advierte ventana de 24 meses para actuar

    Tribunal rechaza demanda del estudio de Juan Pablo Hermosilla en contra de Pamela Hites por cobro de honorarios
    Negocios

    Tribunal rechaza demanda del estudio de Juan Pablo Hermosilla en contra de Pamela Hites por cobro de honorarios

    El rol de un fondo de Kiblisky en el financiamiento de Michael Clark y José Ramón Correa en Azul Azul

    FNE acusa colusión entre operadores de vales de alimentación y pide aplicar multas por más de US$39 millones

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América
    Tendencias

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    Los dos hábitos que podrían evitar hasta el 50% de los cánceres prevenibles, según un estudio

    Lluvia en el sur y centro-sur y hasta 36 °C en el norte: el dispar pronóstico en Chile para estos días

    En vivo: O’Higgins visita a Millonarios en busca de la clasificación a la siguiente fase de la Copa Sudamericana
    El Deportivo

    En vivo: O’Higgins visita a Millonarios en busca de la clasificación a la siguiente fase de la Copa Sudamericana

    Con dos figuras del Betis de Pellegrini: Marruecos confirma su nómina para el Mundial 2026

    La UC recibe advertencia de la Conmebol justo antes del duelo clave ante Boca Juniors en la Copa Libertadores

    Review Dreame X60 Ultra: probé la aspiradora inteligente más potente del mercado
    Tecnología

    Review Dreame X60 Ultra: probé la aspiradora inteligente más potente del mercado

    Roku lanza en Chile nuevos televisores Aiwa con Roku integrado

    Review del Motorola Edge 70 Fusion edición FIFA World Cup 2026: más allá de la pelotita

    Diego Muzzio, escritor argentino: “Me interesaba explorar cuánto es capaz de aguantar una persona en una guerra”
    Cultura y entretención

    Diego Muzzio, escritor argentino: “Me interesaba explorar cuánto es capaz de aguantar una persona en una guerra”

    Fernando Ubiergo y su sorprendente gusto por Radiohead: “Me encantan”

    Del aire al aire: gira Nacional de Los Jaivas “45 años de Alturas de Macchu Picchu” llega a Valdivia

    Investigarán a Petro por presunta participación indebida en política en medio de dudas de expertos sobre avance del proceso
    Mundo

    Investigarán a Petro por presunta participación indebida en política en medio de dudas de expertos sobre avance del proceso

    La arriesgada apuesta de Trump de ampliar los Acuerdos de Abraham

    Trump afirma que su examen médico semestral ha salido “perfecto”

    Hablemos de amor: mi cita con un hombre sin redes sociales
    Paula

    Hablemos de amor: mi cita con un hombre sin redes sociales

    Valentina Barna y su marca BWild: en búsqueda de una belleza más consciente en Chile

    El derecho a ver a un hijo no puede estar por sobre su cuidado