SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    ¿Camello o ratón?

    Sylvia EyzaguirrePor 
    Sylvia Eyzaguirre
    Foto: Andrés Pérez Andres Perez

    “Al amanecer, una zorra miró su sombra y se dijo: -hoy almorzaré un camello-. Y pasó toda la mañana buscando camellos. Pero al medio día volvió a mirar su sombra, y se dijo: -Bueno… me conformaré con un ratón”. Esta parábola de Khalil Gibrán refleja bastante bien el sentir de quienes han trabajado en el Estado; la complejidad de la realidad obliga a ajustar las expectativas. Pero ello no es necesariamente negativo; a veces un ratón es precisamente lo que necesitamos.

    El Crédito con Garantía Estatal (CAE) es un hoyo negro. Entre 2006 y 2023 ha significado un costo de nueve mil millones de dólares al Estado de Chile; actualmente la tasa de morosos supera el 80% entre quienes no han terminado sus estudios y se aproxima al 60% entre quienes terminaron. Existe consenso transversal sobra los nudos críticos del CAE y preocupación por su insostenibilidad fiscal, pero a pesar de los múltiples intentos por solucionar este problema la política no ha sido capaz de llegar a acuerdo. Y mientras tanto el costo del CAE sigue aumentando. Pero eso podría cambiar. En las últimas semanas el gobierno ha dado genuinas muestras de querer avanzar en esta materia. El camello original del FES ha sufrido una transformación radical. La reciente propuesta del ministro Cataldo aborda los puntos críticos del FES, a saber, elimina la limitación al copago y a las vacantes, establece el monto máximo de pago, el cual en los hechos será menor a dos veces, introduce incentivos a la titulación oportuna, que es uno de los principales desafíos de nuestro sistema de educación superior, e incorpora una tasa de descuento que premia el prepago y asimila el FES a un crédito.

    ¿Son estos cambios suficientes? No, pero estamos cada vez más cerca; ello hace que esta sea una oportunidad que difícilmente se pueda repetir. ¿Qué le falta al proyecto? Dos cosas. La principal, el mecanismo de financiamiento sigue siendo una figura extremadamente compleja y rara, que no existe en ninguna otra parte del mundo. En los hechos va a funcionar como un crédito, pero en teoría no lo es, y desde el punto de vista contable todavía tiene problemas. No necesitamos inventar la rueda. El crédito contingente en el ingreso es el instrumento más utilizado para financiar la demanda en educación superior y ha funcionado bien en Australia, Reino Unido, Nueva Zelandia, etc. Confío que el equipo económico y de educación del presidente electo sepan aprovechar esta oportunidad y puedan convencer al gobierno de las ventajas de un crédito para dar una solución definitiva al dolor de cabeza del CAE. Junto con ello, sería recomendable que la tasa de interés fuera del 4% y el límite máximo de pago 22 años para quienes estudian más de 5 años. De resolverse este punto, podríamos partir 2026 con un nuevo instrumento que permita reducir la morosidad y aumentar la recaudación. La segunda cosa es en realidad algo que le sobra al proyecto. En la última propuesta el gobierno introdujo un aumento de los aportes basales a las universidades del Cruch. La actual discusión es sobre el financiamiento estudiantil no sobre el financiamiento de la educación superior en su conjunto. No se ve fácil llegar a acuerdo respecto del FES como para meterle más pelos a la sopa. Los aportes basales que reciben algunas universidades son un tema altamente conflictivo, ¿para qué contaminar este proyecto con una discusión que solo entorpecerá su tramitación?

    La zorra en la parábola de Gibrán es inteligente, gracias al ajuste de expectativas no morirá de hambre. La democracia es un gran instrumento para ajustar las expectativas de los gobernantes. De hecho, cuando los gobiernos han podido cazar sus camellos, el país lo ha padecido (reforma tributaria, política y de educación en Bachelet 2). Es de esperar que el nuevo gobierno, que está en sus primeras horas de la mañana, no caiga en la trampa de la zorra y sepa aprovechar esta oportunidad.

    Por Sylvia Eyzaguirre, investigadora CEP

    Más sobre:FESEducación superiorAportes basales

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Indagan muerte de niño de tres años en residencia de Mejor Niñez tras accidente en piscina

    Lo que se sabe hasta el momento de la muerte de un hombre en Minnesota por parte de ICE

    Fiscalía confirma identificación de todas las víctimas fatales por incendios forestales en el Biobío

    Formalizan a dos personas que provocaron incendio forestal en Cobquecura tras mala manipulación de galletera eléctrica

    Conaf reporta más de 42 mil hectáreas afectadas por incendios forestales en el centro-sur del país

    Eventual presión: reportan que EE.UU. pediría a Chile declarar como terrorista a la Guardia Revolucionaria iraní

    Lo más leído

    1.
    Ya no debería sorprendernos

    Ya no debería sorprendernos

    2.
    Nain-Retamal, cuando la ley no explica la absolución en caso Gatica

    Nain-Retamal, cuando la ley no explica la absolución en caso Gatica

    3.
    Ley Nain-Retamal: Necesaria reforma que fortalece la función policial

    Ley Nain-Retamal: Necesaria reforma que fortalece la función policial

    4.
    ¡Qué viva la microeconomía!

    ¡Qué viva la microeconomía!

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Servicios

    Piden evacuar sector de Calama por crecida del río Loa

    Piden evacuar sector de Calama por crecida del río Loa

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Real Madrid en TV y streaming

    Becas, útiles escolares y apoyo alimentario: las ayudas que dará Junaeb en las zonas afectadas por incendios

    Becas, útiles escolares y apoyo alimentario: las ayudas que dará Junaeb en las zonas afectadas por incendios

    Indagan muerte de niño de tres años en residencia de Mejor Niñez tras accidente en piscina
    Chile

    Indagan muerte de niño de tres años en residencia de Mejor Niñez tras accidente en piscina

    Fiscalía confirma identificación de todas las víctimas fatales por incendios forestales en el Biobío

    Formalizan a dos personas que provocaron incendio forestal en Cobquecura tras mala manipulación de galletera eléctrica

    Visas laborales bordearon las 200 mil en 2025 y bolivianos superan a venezolanos
    Negocios

    Visas laborales bordearon las 200 mil en 2025 y bolivianos superan a venezolanos

    Andrónico Luksic Lederer y Macario Valdés, la nueva dupla del poder en Quiñenco

    Camilo Cid y adjudicación del MCC: “Fonasa tiene que seguir tratando porque esto está en la ley, sino, tendría que modificarse la ley”

    Cómo China se ha infiltrado en el Ejército de Taiwán en medio de las presiones para obtener su control, según reportes
    Tendencias

    Cómo China se ha infiltrado en el Ejército de Taiwán en medio de las presiones para obtener su control, según reportes

    Lluvia y tormentas eléctricas podrían volver a la Región Metropolitana este día

    Por qué Donald Trump dice que China es “una amenaza” para Groenlandia

    Con Paulo Díaz cada vez más lejos de la consideración: River Plate debuta en la Liga Argentina con triunfo ante Barracas
    El Deportivo

    Con Paulo Díaz cada vez más lejos de la consideración: River Plate debuta en la Liga Argentina con triunfo ante Barracas

    Tras una breve etapa por Estados Unidos: Marcelo Morales retorna a Universidad de Chile en calidad de préstamo

    El mensaje de Natalia Duco tras las duras críticas de Gert y Martina Weil por su designación como ministra del Deporte

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes
    Finde

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    Vuelve el disco olvidado que inició a La Ley: “Tenía un sonido muy avanzado para la época”
    Cultura y entretención

    Vuelve el disco olvidado que inició a La Ley: “Tenía un sonido muy avanzado para la época”

    El Caballero de los Siete Reinos: podemos ser héroes

    “Una verdadera representación de valentía”: cómo es el regreso de Michael J. Fox a la pantalla

    Lo que se sabe hasta el momento de la muerte de un hombre en Minnesota por parte de ICE
    Mundo

    Lo que se sabe hasta el momento de la muerte de un hombre en Minnesota por parte de ICE

    Trump arremete contra autoridades de Minnesota tras nuevo tiroteo de agentes migratorios en Mineápolis

    Hombre fallece tras recibir disparos de ICE durante manifestación en Minneapolis

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura
    Paula

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′

    Torre helada de frutos rojos y yogur