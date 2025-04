Campañas presidenciales

Faltan más de seis meses para la primera vuelta presidencial y elecciones parlamentarias y sin embargo podemos decir que la carrera ya partió. Evelyn Matthei, la candidata que encabeza las preferencias ciudadanas designó a su jefe de campaña, el ex presidente de la Cámara de Diputados Diego Paulsen, militante de Renovación Nacional; manteniéndose en roles relevantes Juan Luis Ossa en el tema programático y Paula Daza en salud. Además, decidió que iría a la primera vuelta presidencial sin participar en primarias.

A su derecha, José Antonio Kast y Republicanos están presentando propuestas programáticas, decididos a ir también a la primera vuelta y Johannes Kaiser del nuevo Partido Nacional Libertario también tiene esa intención y se despliega por Chile. Matthei, Kast y Kaiser encabezan las preferencias presidenciales espontáneas en las encuestas, superando a Carolina Tohá y Jeannette Jara, las candidatas en las primarias del oficialismo que más marcan en esos sondeos. Será una carrera larga y una de las dudas que se plantean es si la derecha llegará con tres candidatos a la primera vuelta, considerando que, al frente, las primarias consagrarán un solo candidato oficialista. Kast y Kaiser junto al PSC han anunciado una lista parlamentaria conjunta, mientras Chile Vamos tiene pendiente esa tarea para lo cual conversa con Demócratas y Amarillos.

La derecha tiene una mayoría en las preferencias que no se había visto antes, y sus partidarios piden unidad para transformarla en triunfos en las presidenciales y parlamentarias. No es fácil por lo que se ha visto y me atrevo a plantear algunas ideas. La primera es escuchar a la gente en su clamor por la unidad y su demanda por combatir el crimen y hacer crecer la economía, tareas en que hay ventajas estructurales. La segunda es trazar una ruta basada en lo anterior y no distraerse en discusiones estériles y artificiales. La tercera es identificar y estudiar al adversario con sus fortalezas y debilidades. Esta elección, como ninguna otra desde hace tiempo, se ganará teniendo en cuenta lo que pasa al frente. No da lo mismo quién o quiénes son los candidatos de izquierda en primera y en segunda vuelta y para enfrentar a cada uno de ellos (ellas) hay una estrategia adecuada. La mayoría ciudadana no necesariamente se traduce en triunfos electorales, no hay que confiarse. La cuarta es definir tus aliados identificando coincidencias y diferencias, sin subestimarlos y establecer un diálogo con ellos. La vocación unitaria se prueba así, en política no hay contratos de adhesión. Por último, planificar las distintas etapas de la campaña y sus énfasis. Se han perdido elecciones por usar una estrategia de segunda vuelta en la primera.

Falta bastante tiempo aún y el desafío es transformar la mayoría ciudadana en triunfos electorales. Es hora de comenzar.

Por Luis Larraín, Presidente del Consejo Asesor de Libertad y Desarrollo