SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Candidatura inviable

    Gonzalo CorderoPor 
    Gonzalo Cordero
    Aton Chile Diego Martin

    A pocas semanas de entregar el gobierno, el presidente Boric movió un alfil y logró recuperar algo de la iniciativa política perdida a partir de la noche misma de la elección de segunda vuelta. Efectivamente, el anuncio de que formalizaría la candidatura de la ex presidenta Bachelet a la Secretaría General de la ONU, con el apoyo de los gobiernos de Brasil y México, instaló un tema relevante y puso en una disyuntiva compleja a su sucesor.

    “Sería un orgullo para Chile”, nos dicen, y algo de razón hay en la afirmación, aunque suena mejor de lo que es en realidad. Alguna contradicción evidente hay en el hecho que estas afirmaciones provienen de los mismos que hace solo unos pocos días nos decían que Trump había puesto fin al orden mundial basado en reglas, levantado después de la segunda guerra mundial. Si ello es efectivo, entonces es obvio que Naciones Unidas vive la mayor decadencia de su historia y resulta bastante dudoso que este sea un buen momento para que la encabece alguien que proviene de un país sin ningún poder, cuando las grandes potencias están reconfigurando, a golpes de mandoble, el sistema internacional.

    Pero, más allá de todo eso, aunque estrechamente vinculado con lo mismo, no se requiere ser ningún especialista en relaciones internacionales para darse cuenta que Donald Trump no va a dejar pasar alegremente a una persona con la trayectoria política e ideológica de nuestra ex gobernante a este cargo, precisamente en este momento. Más aún, basta con mirar a quienes patrocinan la postulación para concluir que ella es, a lo sumo, un saludo a la bandera.

    Madurar significa, en buena medida, tomar conciencia de que cada decisión entraña alguna pérdida, eso que los economistas definen como costo de oportunidad. No se puede criticar ácidamente a alguien como Trump, en la forma que ha hecho reiteradamente el presidente Boric, para luego esperar que tendrá su graciosa anuencia en un tema como este. Simplemente no es posible.

    Esto es obvio, y el gobierno lo sabe, sólo así se entiende que la candidatura no se coordine con el presidente electo, ni que se presente con algún apoyo que le de un mínimo de viabilidad. Habrá que convenir que Lula y Sheinbaum no son precisamente los mejores “padrinos” frente al Estados Unidos de hoy. Nos dicen que nunca se ha vetado una candidatura, por lo que sería poco probable que ocurra. Sin perjuicio que aplicarle esos criterios a Trump es absurdo, bastarían unas pocas llamadas de Marco Rubio y la candidatura llegaría a su fin.

    Todo esto nos lleva a la conversación de verdad. De lo que se trata aquí es de empezar a articular la oposición al próximo gobierno, de poner al presidente Kast ante la aparente disyuntiva de apoyar a una chilena o preferir alinearse políticamente con el candidato de otro país.

    Sí, sería un orgullo, pero tanto como sería un agravio colocar a Chile detrás de una candidatura inviable, exponiéndonos a una derrota innecesaria, que sólo nos debilita y cuyo destino lo selló mucho más Boric que Kast.

    Por Gonzalo Cordero, abogado.

    Más sobre:BacheletOnuBoricNaciones UnidasKast

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Automotores Gildemeister, cinco años después del Capítulo 11: “La compañía hoy día está superbién parada”

    Cargado a los clásicos y poca música urbana: a fondo en las canciones chilenas más tocadas por radios en 2025

    Ministra Arredondo acusa intentos de “quitar recursos y justificar recortes en cultura” tras críticas al Excéntrico Fest

    Netanyahu se reunirá el miércoles con Trump en Washington para hablar de Irán

    Por limitaciones constitucionales: Italia no se unirá a la “Junta de Paz” de Trump

    Los apoyos y reparos a la nómina de subsecretarios y delegados regionales del futuro gobierno de Kast

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    Servicios

    Incendio en Santa Elvira con San Francisco mantiene operativo de Bomberos en Santiago Centro

    Incendio en Santa Elvira con San Francisco mantiene operativo de Bomberos en Santiago Centro

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Everton en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Everton en TV y streaming

    Antofagasta se mantiene en alerta por altas temperaturas y riesgo de remociones en masa

    Antofagasta se mantiene en alerta por altas temperaturas y riesgo de remociones en masa

    Ministra Arredondo acusa intentos de “quitar recursos y justificar recortes en cultura” tras críticas al Excéntrico Fest
    Chile

    Ministra Arredondo acusa intentos de “quitar recursos y justificar recortes en cultura” tras críticas al Excéntrico Fest

    Los apoyos y reparos a la nómina de subsecretarios y delegados regionales del futuro gobierno de Kast

    Avioneta sufre accidente durante Festival Aéreo de Quillota: pasajeros se encontrarían ilesos

    Automotores Gildemeister, cinco años después del Capítulo 11: “La compañía hoy día está superbién parada”
    Negocios

    Automotores Gildemeister, cinco años después del Capítulo 11: “La compañía hoy día está superbién parada”

    Las herramientas de IA que están cambiando a las empresas locales

    Denuncias a Unidad de Investigación de la CMF suben 311% en últimos siete años

    Qué se sabe sobre el posible regreso al tenis de Serena Williams
    Tendencias

    Qué se sabe sobre el posible regreso al tenis de Serena Williams

    El segundo escándalo del presidente de Perú: José Jerí habría contratado mujeres tras reuniones nocturnas

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    El ingreso de Lucas Cepeda no fue la solución: Elche pierde y se acerca a la zona de descenso en España
    El Deportivo

    El ingreso de Lucas Cepeda no fue la solución: Elche pierde y se acerca a la zona de descenso en España

    Héroe y figura: Guillermo Maripán anota en la última jugada y rescata un empate clave para el Torino en la Serie A

    Con duelo de chilenos en primera ronda: Tabilo, Garin y Barrios conocen a sus rivales en el ATP de Buenos Aires

    IA: por qué la fusión de SpaceX y xAI busca llevar los data centers fuera del planeta Tierra
    Tecnología

    IA: por qué la fusión de SpaceX y xAI busca llevar los data centers fuera del planeta Tierra

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    12 años de tecnología: del asombro por el iPhone a la fatiga de las pantallas (y la obsesión por la IA)

    Cargado a los clásicos y poca música urbana: a fondo en las canciones chilenas más tocadas por radios en 2025
    Cultura y entretención

    Cargado a los clásicos y poca música urbana: a fondo en las canciones chilenas más tocadas por radios en 2025

    Justicia condena a director de Swing por injurias graves contra Daniel Merino de Bizarro

    Muere Brad Arnold, vocalista y fundador de 3 Doors Down, a los 47 años

    Netanyahu se reunirá el miércoles con Trump en Washington para hablar de Irán
    Mundo

    Netanyahu se reunirá el miércoles con Trump en Washington para hablar de Irán

    Por limitaciones constitucionales: Italia no se unirá a la “Junta de Paz” de Trump

    Costa este de los EE.UU. enfrentará nueva ola de frío: temperaturas podrían alcanzar los -34°C

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?
    Paula

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?

    Gloria Castro Mamani: En honor a mi madre, en honor a mi padre

    Mi mascota y yo: nos salvamos una a la otra