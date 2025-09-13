Carambola electoral

31 Julio 2025 Seminario Sofofa La Tercera, conto con la participacion del Ministro de hacienda Mario Marcel, La Presidenta del banco Central Rossana Costa, la presidenta de la Sofofa Rosario Navarro, El Ceo de Antofagasta Minerals, Ivan Arriagada y los candidatos a la presidencia Jeannette Jara, Evelyn Matthei y Jose Antonio Kast. Foto: Andres Perez 31 Julio 2025 Seminario Sofofa La Tercera, conto con la participacion del Ministro de hacienda Mario Marcel, La Presidenta del banco Central Rossana Costa, la presidenta de la Sofofa Rosario Navarro, El Ceo de Antofagasta Minerals, Ivan Arriagada y los candidatos a la presidencia Jeannette Jara, Evelyn Matthei y Jose Antonio Kast. Foto: Andres Perez

Luego de la pausa de fiestas patrias, quedarán menos de dos meses para la primera vuelta presidencial. Mucho o poco dependiendo de las expectativas de cada sector. José Antonio Kast y Jeannette Jara han mostrado hasta ahora una posición relativamente consolidada en las encuestas, como las opciones más probables de llegar al balotaje. ¿Pueden los debates en televisión mover la aguja y poner en riesgo dicho escenario? ¿Les alcanzará el tiempo a los desafiantes para ser una amenaza real a los actuales desafiados? No se ve fácil.

La situación de Jara y Kast no es la misma, aunque a veces parecen estacionados en un empate técnico. En efecto, la candidata oficialista tiene un privilegio del cual el abanderado republicano carece: no hay en la centroizquierda una opción alternativa, que pueda poner en riesgo su paso a segunda vuelta. Eduardo Artés y MEO son figuras exóticas, interesantes de escuchar y ver en acción, pero la probabilidad de que desbanquen a la exministra del Trabajo es cercana a cero. Kast está en un escenario distinto: Evelyn Matthei se mantuvo por largo tiempo en el primer lugar de las encuestas; hoy se ubica en segundo puesto, la distancia que los separa es importante pero abordable, sobre todo si el tercero en disputa en el sector -Johannes Kaiser- hace un trabajo que permita quitarle votos a Kast.

De algún modo, este movimiento de la aguja ya empezó a observarse en el primer debate. Kast y Jara no tuvieron un buen desempeño; Matthei mostró una performance razonable y Kaiser hizo un buen trabajo para seducir al elector duro de derecha. ¿Puede el libertario quitarle suficientes votos al republicano como para ser él quien pase a segunda vuelta? Difícil. ¿Puede Kaiser recuperar los apoyos necesarios como para hacer que, si Kast vuelve a repetir participaciones débiles y Matthei razonablemente buenas, pueda ser esta última quien logre llegar a segunda vuelta? Eso sí es posible.

En este cuadro, la exministra Jara tiene mucha más libertad para hacerlo mal. El 30% que apoya al gobierno no la va a abandonar porque no está votando en función de la calidad de la candidata, sino de otras consideraciones. Kast no posee esa tranquilidad: tiene a Matthei más cerca, recuperando confianza y mostrando un relato más afiatado. Y lo más importante, tiene Kaiser reapareciendo por el flanco derecho, con fuerza, autoridad y posiciones que le hacen sentido al votante de derecha. En el oficialismo, la carta presidencial es una sola y es quien pasa a segunda vuelta. En la oposición, si Kast no cambia su performance en los debates que restan, si Matthei sigue mejorando y Kaiser vuelve a seducir en la franja más dura de la derecha, el resultado no está escrito.

Es lo que dejó como secuela este primer apronte en televisión abierta y horario prime. Un sector donde en rigor hay una sola alternativa, es decir, no existe competencia. Otro, donde una disputa a tres bandas, con alianzas y convergencias implícitas, puede volver a barajar el naipe.