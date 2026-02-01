Cavilaciones de verano

Observo la caída del precio del dólar: es el más bajo de años. El alto precio del cobre es parte de la explicación, pero también lo es que la moneda norteamericana ha perdido fuerza como refugio, dados los riesgos propios de las políticas imprevisibles y cambiantes de Trump. Hay desplazamientos financieros globales en curso. No veo vuelcos pronto, pero el debilitamiento de la moneda de reserva mundial avisa de tiempos económicos complejos.

Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Italia y Japón están en volúmenes récord de deuda mientras el envejecimiento de la población y el aumento de gastos militares presionan por más gasto fiscal. En EE.UU. su deuda está en el 125% del PIB y los intereses se le han triplicado en cinco años, lo que no es ajeno a la presión de Trump sobre la FED y su presidente para bajar las tasas de interés. Esto no es sostenible eternamente.

Caí luego en la lectura de “Principios para enfrentarse al nuevo orden mundial” de Ray Dalio, norteamericano, fundador de uno de los mayores fondos de inversión mundial (www.economicprinciples.org). Según él, si se miran períodos de siglos no de años, la historia va repitiendo ciclos de auge, pacíficos y prósperos, seguidos de ciclos de declive caracterizados por destrucción de riqueza y conflictos que habitualmente coinciden con enormes deudas, tipos de interés cercanos a cero, políticas de emisión masiva de dinero y declinación de la potencia y la moneda de reserva dominantes. Dalio analiza antiguos imperios chinos, luego el auge y declive de los imperios holandés, inglés y ahora del norteamericano, así como el auge chino actual y su relación con EE.UU. Cree que estamos próximos a una crisis.

La inteligencia artificial (AI) se expande y anuncia oportunidades fabulosas, pero también impactos profundos en la vida laboral de millones y las tecnologías aeroepaciales ya dieron los primeros pasos para la colonización y explotación minera del sistema solar en este siglo XXI.

Trump en tanto, en el primer año de su segundo gobierno ha cambiado el mundo y éste comienza a asumirlo. Lo dijo el primer ministro de Canadá Mark Carney en Davos: “Estamos en medio de una ruptura, no de una transición… el orden basado en reglas se está desvaneciendo”. Europa ninguneada reacciona. El primer ministro británico K. Starmer estuvo recién en China luego de años de distanciamiento y anunció la firma de varios acuerdos de cooperación. El Presidente de Francia E. Macron también viajó a China, firmó acuerdos y sus declaraciones no distan de las de Carney. Aumentan los presupuestos militares de Europa y Japón. EE.UU. renueva la doctrina Monroe para América Latina, secuestra a Maduro, corta accesos de Cuba al petróleo y en un rasgo de humor imperial Trump despliega un mapa de EE.UU. que incluye Canadá, Groenlandia y el Canal de Panamá.

Prendí la radio y Miriam Hernández cantaba “Huele a peligro”.

Por Óscar Guillermo Garretón, economista