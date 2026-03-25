SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Chile y Argentina, una oportunidad histórica, ahora

    Rodrigo Yáñez Por 
    Rodrigo Yáñez

    En América Latina, son pocas las veces que se produce un alineamiento político y económico entre dos países vecinos. Hoy en día presenciamos como Chile y Argentina atraviesan uno de esos momentos de excepción, que presenta una oportunidad histórica para avanzar en un mayor acercamiento de largo plazo.

    Argentina, bajo el Presidente Milei, ha iniciado un giro económico profundo, reordenando sus fundamentos macroeconómicos y su inserción internacional. Para Chile esto es una señal que obliga a repensar la relación bilateral desde una lógica más ambiciosa.

    Durante años el vínculo comercial entre ambos países ha estado por debajo de su potencial para dos países vecinos y con economías complementarias. Si bien Argentina es el segundo socio comercial de Chile en Sudamérica, el volumen del intercambio comercial es 40% menos que el con Brasil. En inversiones, pese a la relevancia en algunos sectores, estas no han alcanzado los niveles esperados para dos países vecinos.

    Hoy el escenario se abre para construir esa estrategia.

    La naturaleza complementaria entre ambas economías es evidente. Argentina cuenta con abundantes recursos energéticos, especialmente gas natural, y un sector industrial robusto. Chile, por su parte, ofrece estabilidad institucional, acceso a mercados globales y liderazgo en sectores como minería, energías renovables y servicios. Esta combinación ofrece importantes oportunidades en un contexto internacional enfocado en la búsqueda de cadenas de suministro más resilientes.

    En materia de energía, se abre la posibilidad de avanzar hacia un mercado energético más integrado, focalizado en flujos estables de gas desde Argentina y la exportación de energías limpias desde Chile, lo cual podría llegar a convertirse en un pilar de la relación bilateral. A esto se suma el potencial del litio, donde ambos países concentran parte significativa de las reservas a nivel global, generando espacios para la cooperación.

    Otra oportunidad, bastante más subestimada, se encuentra en la infraestructura y la logística. Los corredores bioceánicos, que han recibido un nuevo impulso en los últimos años, no solo facilitarán la conexión entre Chile y Argentina, sino que también pueden facilitar articular plataformas productivas integrando al norte argentino con puertos chilenos, para facilitar el acceso a mercados asiáticos.

    Para poder avanzar en esta senda se requiere de decisión política, coordinación público-privada y, sobre todo, contar con una visión estratégica compartida, manifestada en una agenda bilateral clara, con prioridades definidas y mecanismos concretos de implementación, donde el sector privado tenga un rol activo. La experiencia muestra que las ventanas de oportunidad en la región suelen ser breves: se abren rápido, pero también pueden cerrarse con la misma velocidad.

    Por Rodrigo Yáñez, secretario general de Sofofa

    Más sobre:Vínculo comercialEstrategiaEnergíaInfraestructura

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Hamas acusa a la Junta de Paz de “favorecer la agenda” de Israel e ignorar sus violaciones de alto el fuego

    MOP relanzará licitación de estudio para la ampliación del Aeropuerto de Santiago

    Influenza aviar: SAG autosuspende certificación de exportaciones avícolas tras primer caso en plantel industrial en la RM

    Los escenarios del Banco Central para el estrecho de Ormuz

    Comisión de Seguridad de la Cámara acuerda citar al director de la PDI para tratar la remoción de exjefa de Inteligencia

    Irán afirma que atacó el portaaviones de USS Abraham Lincoln: ¿qué se sabe de la reclamada embestida?

    Lo más leído

    1.
    El nacimiento como asunto público

    El nacimiento como asunto público

    2.
    Kast–Quiroz: una emergencia real y fuera de guion

    Kast–Quiroz: una emergencia real y fuera de guion

    3.
    Estudiar desde los 16 carreras de 3 años

    Estudiar desde los 16 carreras de 3 años

    4.
    Chile no se trata por partes

    Chile no se trata por partes

    5.
    La “batalla cultural”

    La “batalla cultural”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Servicios

    Enap publica informe de precios ante histórica alza de los combustibles: ¿Cuánto sube la bencina?

    Enap publica informe de precios ante histórica alza de los combustibles: ¿Cuánto sube la bencina?

    Histórica linotipia de La Tercera es instalada en hall de la Universidad Adolfo Ibáñez

    Histórica linotipia de La Tercera es instalada en hall de la Universidad Adolfo Ibáñez

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Comisión de Seguridad de la Cámara acuerda citar al director de la PDI para tratar la remoción de exjefa de Inteligencia
    Chile

    Comisión de Seguridad de la Cámara acuerda citar al director de la PDI para tratar la remoción de exjefa de Inteligencia

    Enap publica informe de precios ante histórica alza de los combustibles: ¿Cuánto sube la bencina?

    “No comprar parafina todavía”: la recomendación de Macaya en medio de la discusión de medidas de mitigación por alzas en combustibles

    MOP relanzará licitación de estudio para la ampliación del Aeropuerto de Santiago
    Negocios

    MOP relanzará licitación de estudio para la ampliación del Aeropuerto de Santiago

    Influenza aviar: SAG autosuspende certificación de exportaciones avícolas tras primer caso en plantel industrial en la RM

    Los escenarios del Banco Central para el estrecho de Ormuz

    Comer esta semilla a diario puede reducir el colesterol, según un reciente estudio
    Tendencias

    Comer esta semilla a diario puede reducir el colesterol, según un reciente estudio

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Tribunal de Defensa de la Libre Competencia rechaza demanda por indemnización de perjuicios de Barnechea contra la ANFP
    El Deportivo

    Tribunal de Defensa de la Libre Competencia rechaza demanda por indemnización de perjuicios de Barnechea contra la ANFP

    En vivo: Universidad Católica visita a Ñublense por la segunda fecha de la Copa de la Liga

    La advertencia del padre de Lamine Yamal: “Mi hijo no ha mostrado ni el 20% de sus cualidades”

    Millonario fallo contra Meta y YouTube sostiene que las redes sociales pueden causar “daños personales”
    Tecnología

    Millonario fallo contra Meta y YouTube sostiene que las redes sociales pueden causar “daños personales”

    La Inteligencia Artificial ya cambió la forma en que los chilenos compran y trabajan, según un estudio de Ipsos y Google

    Aire acondicionado inteligente y ahorro de energía: los nuevos equipos de Samsung para el hogar

    El integrante que le faltó a Cream según Eric Clapton
    Cultura y entretención

    El integrante que le faltó a Cream según Eric Clapton

    La mejor banda de Inglaterra según Ritchie Blackmore

    Vuelven los magos: mira el trailer de la serie de Harry Potter

    Hamas acusa a la Junta de Paz de “favorecer la agenda” de Israel e ignorar sus violaciones de alto el fuego
    Mundo

    Hamas acusa a la Junta de Paz de “favorecer la agenda” de Israel e ignorar sus violaciones de alto el fuego

    Irán afirma que atacó el portaaviones de USS Abraham Lincoln: ¿qué se sabe de la reclamada embestida?

    Dimite la ministra de Turismo italiana en medio de la crisis política tras la derrota de Meloni en el referéndum

    Gnocchi de matcha
    Paula

    Gnocchi de matcha

    Wenüy: la red de voluntarios que acompaña en residencias

    Hablemos de amor: A los 30, cuando por fin llegué a titularme