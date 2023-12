Columna de Alejandro Weber: Cambiar el rumbo para volver a crecer

Nuestra economía sigue por mal camino: nulo crecimiento este año, alto desempleo y baja ocupación, contracción de la inversión y del consumo, altos niveles de desahorro, deterioro en la confianza de los consumidores y las empresas, una moneda depreciada y cifras récord en quiebras de empresas, son solo algunos de los mediocres resultados de este 2023. La buena noticia es que, pese a una mayor persistencia inflacionaria de lo esperado, el Banco Central logró cumplir su cometido para que retomemos a la meta de inflación a mediados del 2024.

Pero el futuro inmediato no se ve auspicioso. Nuestra economía se encuentra por debajo de sus niveles de tendencia, con el PIB per cápita estancado hace una década. Entre 1990 y 2013 Chile creció un 5,3% real anual promedio. Desde entonces, el producto se expandió un magro 1,9% y el gobierno del Presidente Boric terminará apenas rozando el 1,7%. El propio Central nos muestra que el año 2024, si lo hacemos bien, creceremos un modesto 2,25%, pero, si lo hacemos mal, apenas llegaremos al 1,25%. Esto significa que la torta no aumentará más que la cantidad de comensales.

Recientemente hemos visto un cambio en el lenguaje del gobierno, acusando recibo de un llamado, casi al unísono, de múltiples actores por recuperar el crecimiento. Sin embargo, esto aún no se traduce en acciones apropiadas y las señales son contradictorias. Y es que el llamado “pacto fiscal” está lejos de dar respuesta a la necesidad imperiosa de crear más empleos y financiar mejores derechos sociales. No es momento de subir impuestos. En paralelo, la reforma previsional se torna cada vez más engorrosa, con instrumentos equívocos que no permitirán mejorar las pensiones de las nuevas generaciones y que afectarán bruscamente nuestro ya deteriorado mercado laboral. Como si fuera poco, los nuevos guiños de la autoridad para una eventual condonación del CAE anticipan lo que sería una política injusta y regresiva.

Hemos sido contumaces. Tras sucesivos errores autoinducidos nos hemos dado contra la pared una y otra vez. Por eso, llegó el momento de cambiar la estrategia y actuar con pragmatismo para restituir la confianza en nuestra economía. Un paso en esa dirección es la reciente alianza entre SQM y Codelco para el desarrollo del litio, la que, pese a dejar aún dudas sobre sus beneficios, es mucho mejor que la creación de una empresa estatal anunciada por el gobierno.

Tal como lo reflejó la reciente encuesta “Chile nos Habla” de la USS, más que “acuerdos”, los chilenos quieren soluciones concretas a sus prioridades, que hoy son seguridad pública, empleo y salud. Por eso, sería un grave error forzar malos acuerdos, por ejemplo en pensiones, solo con el fin de mostrar que la política “esta vez sí” es capaz de avanzar hacia algún lugar, cuando lo que realmente importa es avanzar en la dirección correcta en beneficio de las personas. Y es que para volver a crecer debemos recurrir a acciones probadas: darle certeza a los contribuyentes, consolidando un sistema tributario más simple y estable en el tiempo; aumentar y proteger las cotizaciones de los trabajadores para fomentar el ahorro individual y mejorar las pensiones; reducir la burocracia del Estado para incentivar la inversión; y fortalecer nuestro mercado laboral, para crear más empleos formales y aumentar los salarios. Ya no volveremos a las tasas de antaño, pero aún podemos cambiar el rumbo para recuperar el progreso extraviado.

Por Alejandro Weber, decano Economía y Gobierno Universidad San Sebastián