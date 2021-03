Columna de Claudia Cortés: No hay tal paradoja

Por Claudia Cortés, Infectóloga y académica de la Universidad de Chile

Cuando el número de vacunados contra SARS-CoV-2 muestra a primera vista un panorama alentador y reconocemos que el plan de vacunación ha funcionado hasta ahora de muy buena manera, no nos debe extrañar que el número de casos nuevos y hospitalizaciones vayan en alza rampante.

No estamos sorprendidos quienes llevamos un año en esta trinchera, lo vimos venir. Debido a un relajo excesivo en las restricciones de movimiento durante el verano, un agotamiento de la población en las medidas de autocuidado y por último, un triunfalismo excesivo desde la llegada de las primeras dosis de vacunas, hemos llegado a donde estamos hoy.

Las vacunas, una maravilla solo posible gracias a una colaboración internacional de científicos nunca antes vista ni soñada, son seguras y funcionan. Lo hacen cuando se ha completado todo el proceso. Dos dosis, dejar pasar un par de semanas después de la segunda y seguir cuidándose, ya que el beneficio colectivo, sólo llegará cuando al menos un 80% de la población culmine el esquema de inmunización.

La negociación, distribución e implementación del plan de vacunación, es el punto más alto en el manejo de la pandemia en el país, no hay duda al respecto. Pero es necesario tener una prístina comunicación de riesgo y más importante aún, una toma de decisiones principalmente basada en criterios científicos y de salud pública. No es posible seguir emitiendo mensajes equívocos. Impongo una restricción y libero otra, declaro cuarentenas pero otorgo miles de permisos de trabajo esencial, que todos sabemos que no lo son o pueden realizarse en forma remota.

Finalmente, en el momento extremadamente crítico que nos encontramos, si no existe un real apoyo a quienes necesitan salir a trabajar para comer cada día y a los empleadores que aún resisten, ninguna medida restrictiva podrá ser cumplida del modo necesario para evitar un desastre aún mayor.

Llevamos casi 30.000 personas fallecidas en el país, no son una cifra, son personas. No podemos seguir haciendo lo mismo que llevamos haciendo desde hace doce meses, debemos hacerlo mejor.