Columna de Francisca Jünemann: “Las Irène Némirovsky”

Hace 1 hora

Irène Némirovsky, autora de La suite francesa. Fotografía del archivo de su hija, Denise Epstein

"La falta de información en la toma de decisiones siempre me ha generado inquietud, pero al conocer estos casos, me pregunto si no es mejor omitir la que nos lleva a decisiones equivocadas.¿Qué hubiese sido de la carrera literaria de Irène Némirovsky si se hubiese presentado antes el editor francés, tal cuál, como mujer? ¿Cuánta literatura excepcional se hubiese dejado escribir o publicar?"