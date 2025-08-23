SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Opinión

La renuncia

Max ColodroPor 
Max Colodro
Santiago 21 de agosto 2025. Se realiza un nuevo cambio de Gabinete en el Palacio de la Moneda. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

El ahora exministro Mario Marcel esgrimió razones familiares para dejar su cargo, y no hay ningún motivo para ponerlo en duda. Con todo, el problema para el gobierno es que ello no soslaya la lectura política de un hecho inesperado, que priva a la actual administración de su principal activo político. Su partida, entonces, a menos de tres meses de que el oficialismo se juegue su sobrevivencia en las urnas, tiene un efecto relevante sobre el escenario electoral, más aún cuando la candidata del gobierno vive momentos aciagos y las encuestas anticipan una eventual derrota en segunda vuelta. Así, por mucho que de verdad haya un tema personal, la decisión del ministro de Hacienda de escoger este momento para abandonar su puesto no deja de ser una señal y de reforzar una sensación, que solo vienen a confirmar un cuadro de naufragio anticipado.

Es una ironía: un gobierno que comenzó antes de su inicio, está terminando antes de su final. Porque, en rigor, lo que esta administración encarna empezó a instalarse con el estallido social y, sobre todo, con la imposición por “la vía de los hechos” del proceso constituyente. El triunfo de Gabriel Boric no vino sino a coronar el proceso refundacional abierto en Chile a través de la anomia y la violencia política. El sueño de zafar al fin de la institucionalidad impuesta por la dictadura y de abrir las puertas a un nuevo modelo económico, cristalizó con la llegada al poder de una nueva generación. El camino estaba trazado y la nueva Constitución sería su carta de navegación.

Pero la senda fue plena en renuncias y no en logros, partiendo por la derrota en las urnas de la propuesta constitucional del oficialismo. Ese día histórico, otro 4 de septiembre, la generación en el poder se estrella contra el muro de la realidad y algo muy vital del gobierno llega a su fin. Su alma, su carta de navegación, lo más parecido al Chile que siempre soñaron, sucumbe sin contemplaciones. Pero no es todo. El gobierno tiene que renunciar después al fin de las AFP y jugarse por una reforma previsional que terminará duplicando los recursos administrados por la industria. Se renuncia a su vez a la reforma tributaria y a limitar el peso de las isapres en el sistema de salud. Y renuncias son todas y cada una de las leyes de seguridad aprobadas en estos años, iniciativas que en su mayoría fueron cuestionadas cuando quienes hoy son gobierno estaban en la oposición.

La partida anticipada de Marcel no podría entonces no representar algo de esa renuncia existencial, desmesura de un tiempo que ya no hay con qué llenar. Vacío impuesto por un nuevo destino frustrado, cuyo horizonte más probable es la entrega del poder a los adversarios de siempre. En simple, realismo con renuncia en todos los frentes relevantes, ceremonia del adiós iniciada por el más importante de los ministros, quien decidió ser el primero en hacer de su propia renuncia una alegoría histórica.

Más sobre:LT DomingoOpinion

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Álvaro Henríquez: “Yo era como Carmela llegando a la ciudad y no podía creer la suerte de conocer a Roberto Parra”

John Fogerty: el fin de la maldición de Creedence Clearwater Revival y el regreso de las canciones que hizo para todos

El regreso de Karl Ove Knausgård: una novela de ideas con preguntas sobre la muerte, la ciencia y la familia

Balacera en El Bosque deja un fallecido y tres personas heridas: hay un menor de edad herido a bala

“Poseen una capacidad de combate superior”: Corea del Norte anuncia el lanzamiento de dos nuevos tipos de misiles

El día después de Marcel

Lo más leído

1.
Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

2.
Triunfo para Vodanovic: Corte de Santiago rechaza excluir a la Municipalidad de Maipú del desafuero del diputado Lavín

Triunfo para Vodanovic: Corte de Santiago rechaza excluir a la Municipalidad de Maipú del desafuero del diputado Lavín

3.
Detienen a los tres reos de alta peligrosidad que se habían fugado de la cárcel de Valparaíso

Detienen a los tres reos de alta peligrosidad que se habían fugado de la cárcel de Valparaíso

4.
Temblor hoy, sábado 23 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 23 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

5.
Mario Marcel explica su renuncia al Ministerio de Hacienda: “Se trata de rebalancear un poco los énfasis en la vida”

Mario Marcel explica su renuncia al Ministerio de Hacienda: “Se trata de rebalancear un poco los énfasis en la vida”

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Eutanasia: el lento avance de una idea que la mayoría de los chilenos respalda

Eutanasia: el lento avance de una idea que la mayoría de los chilenos respalda

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez

Es tiempo de partir
opinión

Es tiempo de partir

Por Mario Marcel
Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Servicios

Se anticipan hasta -3°C: revisa qué temperaturas se esperan para este domingo en el país

Se anticipan hasta -3°C: revisa qué temperaturas se esperan para este domingo en el país

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Unión Española por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Unión Española por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Levante vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Levante vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

Balacera en El Bosque deja un fallecido y tres personas heridas: hay un menor de edad herido a bala
Chile

Balacera en El Bosque deja un fallecido y tres personas heridas: hay un menor de edad herido a bala

PS responde a Mulet y defiende acuerdo unitario de listas parlamentarias del oficialismo

Madre del cabo David Florido tras captura de reos fugados: “Poco le duró la libertad a ese zángano”

El día después de Marcel
Negocios

El día después de Marcel

Creación de 500 mil empleos formales y aceleración de proyectos: los detalles del programa de Mayne-Nicholls en materia económica

Gonzalo Sanhueza y programa de Evelyn Matthei: “En los primeros 100 días va a estar el proyecto tributario ingresado al Congreso”

Kojima para las nuevas generaciones: el regreso de Metal Gear Solid 3
Tendencias

Kojima para las nuevas generaciones: el regreso de Metal Gear Solid 3

Por qué Donetsk es clave para la defensa de Ucrania y por qué Rusia busca el control total de la región

Qué es la corriente en chorro, el fenómeno que afectará a 4 regiones de Chile

En vivo: Universidad Católica se enfrenta a Unión Española en el nuevo Claro Arena
El Deportivo

En vivo: Universidad Católica se enfrenta a Unión Española en el nuevo Claro Arena

Tranco de campeón: Coquimbo Unido le quita el invicto de local a Audax y estira su ventaja en la cima de la Liga de Primera

Segundo título consecutivo: Antonia Vergara vuelve a consagrarse en el W15 de Santiago

La Dulcería Apoquindo: calor de hogar
Finde

La Dulcería Apoquindo: calor de hogar

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 23 de agosto

Álvaro Henríquez: “Yo era como Carmela llegando a la ciudad y no podía creer la suerte de conocer a Roberto Parra”
Cultura y entretención

Álvaro Henríquez: “Yo era como Carmela llegando a la ciudad y no podía creer la suerte de conocer a Roberto Parra”

John Fogerty: el fin de la maldición de Creedence Clearwater Revival y el regreso de las canciones que hizo para todos

El regreso de Karl Ove Knausgård: una novela de ideas con preguntas sobre la muerte, la ciencia y la familia

“Poseen una capacidad de combate superior”: Corea del Norte anuncia el lanzamiento de dos nuevos tipos de misiles
Mundo

“Poseen una capacidad de combate superior”: Corea del Norte anuncia el lanzamiento de dos nuevos tipos de misiles

Las autoridades de Gaza elevan a más de 62.600 los muertos por la ofensiva israelí

Zelenski aprueba nuevas sanciones contra 139 individuos y entidades rusas y 28 extranjeros

Bullying escolar: el costo del silencio institucional
Paula

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo