Columna de Victoria Paz: "No Mires Arriba"

Muchos de ustedes deben haber visto la película “No Mires Arriba”, en la que dos astrónomos intentan advertir a la humanidad sobre un cometa que se aproxima a la Tierra y que destruirá la civilización humana. Si bien tiene partes notablemente humorísticas, genera una tremenda reflexión respecto la indiferencia de los gobiernos y los medios de comunicación ante situaciones en que, aunque el problema está literalmente sobre nuestras cabezas, miramos para el lado y no le damos la relevancia suficiente.

En el último tiempo, muchas de nuestras autoridades y representantes parecen vivir su propio “No mires arriba” respecto a la economía del país.

Los números llevan bastante tiempo sin acompañarnos, y hoy tenemos una inflación que llega a 14,1% en 12 meses, la canasta básica subió 20% y el precio de un dividendo o arriendo en UF se ha encarecido entre 60 y 100 mil pesos. En un país en que el ingreso laboral promedio de la población ocupada es de unos $680 mil neto mensual, esto significa un golpe durísimo a la disponibilidad de recursos en una familia y debería ser una alerta roja en nuestras preocupaciones. No por nada la inflación suele llamarse un “impuesto a los pobres”.

El Banco Central llevó la TPM a 10,75%. Es lo que hay que hacer. El remedio amargo para frenar la inflación. Pero sin duda sus efectos en el crecimiento son enormes, generando un frenazo que no ayuda en nada a la ya difícil situación.

El fantasma de la recesión ya no es un fantasma: el Banco Central en su tercer IPOM del año proyectó un 2023 con crecimiento entre -0,5 y -1,5%.

Tenemos así nuestro cometa en trayectoria. Y nos han dicho que caerá con toda su fuerza en 2023. ¿Por qué entonces no ponemos especial atención a aspectos que son fundamentales para el crecimiento como es la I+D+i? En la Reforma Tributaria se menciona poco, en la agenda pro inversión menos que ese poco. Solo como ejemplo, mencionar que ampliar la ley Corfo de I+D para que pueda ser más usada por Pymes es un proyecto que podría correr por sí solo en el Congreso.

¿Por qué no terminamos de entender que las percepciones de mayor riesgo de un país efectivamente nos pegan en la economía? Ni aún con el triunfo del Rechazo se logró lo que muchos esperaban respecto a una apreciación del peso, un alza de acciones y una caída de tasas. Es decir, seguimos generando altísima incertidumbre respecto de nuestro rumbo país.

¿Por qué nos empecinamos en impulsar medidas que mundialmente no han tenido éxito, que sabemos que ahuyentan los capitales y que no contribuyen al fin último de financiar derechos sociales solo por “el simbolismo” que acarrea imponerlos?

Es responsabilidad de todos mirar al cometa, alertar de sus riesgos y hacer todo lo que esté en nuestras manos para lograr que en su curso genere la menor destrucción y daño posible. Decir esto no es ser reaccionario, no es tener aversión al cambio, no es estar con los mismos de siempre ni negarse a avanzar en transformaciones. Es avanzar no solo en repartir la torta, sino que también en tener una torta más grande.

Por Victoria Paz, economista y Fundadora de @PoderEconómico