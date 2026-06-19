SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Ucrania acusa a Rusia de atacar dos buques en el mar Negro, con al menos un muerto y cinco heridos

    Además, la Fuerza Aérea ucraniana ha asegurado que las tropas rusas han lanzado 90 drones contra el país durante la noche y ha manifestado que 79 aparatos han sido derribados.

    Por 
    Europa Press
    Soldados rusos. Foto: Archivo.

    Las autoridades de Ucrania han acusado este viernes a Rusia de lanzar ataques contra dos buques en el mar Negro, con bandera de Panamá y San Cristóbal y Nieves, antes de afirmar que los incidentes se han saldado con al menos un muerto y cinco heridos, sin que Moscú se haya pronunciado al respecto.

    El vice primer ministro para Recuperación de Ucrania, Oleski Kuleba, ha indicado que “un miembro de la tripulación de un buque con bandera panameña ha muerto y otros dos han resultado heridos, uno de ellos de gravedad” a causa de uno de los ataques.

    Asimismo, ha resaltado a través de un comunicado publicado en redes sociales que “un buque con bandera de San Cristóbal y Nieves también ha sido alcanzado, con tres tripulantes heridos de levedad”, sin más detalles al respecto.

    “Esto es una nueva prueba de que Rusia está llevando a cabo una guerra contra la libertad de navegación, el comercio internacional y la seguridad alimentaria global”, ha manifestado, antes de apuntar que “la tripulación civil, los mercantes y la infraestructura marítima que apoya las rutas humanitarias y de exportación están en la mirilla”.

    En este sentido, Kuleba ha hecho hincapié en que “estos crímenes deben ser considerados de forma clara por la comunidad internacional como terrorismo”. “El mundo no puede acostumbrarse a que los marineros sean objetivos de armas rusas”, ha apostillado.

    Por otra parte, el gobernador de la provincia de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha, ha denunciado la muerte de una niña de ocho años en otro ataque ruso contra la ciudad de Pavlogrado, que deja además una mujer herida y dos viviendas destruidas.

    La Fuerza Aérea ucraniana ha asegurado que las tropas rusas han lanzado 90 drones contra el país durante la noche y ha manifestado que 79 aparatos han sido derribados, si bien ha confirmado impactos en ocho puntos del territorio ucraniano. “El ataque continúa, dado que hay drones enemigos en el espacio aéreo”, ha alertado.

    Más sobre:UcraniaRusiaGuerra

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Trump dice que se fotografió “por pena” con Meloni y la primera ministra responde que Italia “no suplica”

    El embajador de Estados Unidos en Israel critica a Francia por pedir que presione sobre Líbano: “¿Se informa por Hezbolá?”

    Netanyahu asegura que Israel atacó “con fuerza” a Hezbolá por la muerte de cuatro militares israelíes en Líbano

    Tres menores de edad fueron baleados mientras se encontraban en una plaza en Quilicura

    Coaniquem registra un alza de 5,2% de atenciones por quemaduras agudas entre 2022 y 2025 y alerta por incremento durante el invierno

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Lo más leído

    1.
    Cancelan abruptamente las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Suiza

    Cancelan abruptamente las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Suiza

    2.
    Obama inaugura su centro presidencial de Chicago y llama a los estadounidenses a “trabajar juntos por un bien común”

    Obama inaugura su centro presidencial de Chicago y llama a los estadounidenses a “trabajar juntos por un bien común”

    3.
    La Casa Blanca se despide del Air Force One: el nuevo avión presidencial será la aeronave que Catar le regaló a Trump

    La Casa Blanca se despide del Air Force One: el nuevo avión presidencial será la aeronave que Catar le regaló a Trump

    4.
    Netanyahu asegura que Israel atacó “con fuerza” a Hezbolá por la muerte de cuatro militares israelíes en Líbano

    Netanyahu asegura que Israel atacó “con fuerza” a Hezbolá por la muerte de cuatro militares israelíes en Líbano

    5.
    Noboa declara el “conflicto armado interno” en Ecuador y aprueba el despliegue de militares extranjeros con inmunidad

    Noboa declara el “conflicto armado interno” en Ecuador y aprueba el despliegue de militares extranjeros con inmunidad

    6.
    Acuerdo nuclear provoca tensión en la relación de Trump con Netanyahu

    Acuerdo nuclear provoca tensión en la relación de Trump con Netanyahu

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y zona central: cuándo empiezan las precipitaciones

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y zona central: cuándo empiezan las precipitaciones

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)
    Paula

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 19 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 19 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Revisa los cortes de tránsito para este viernes en Santiago por ceremonia de 93° aniversario de la PDI

    Revisa los cortes de tránsito para este viernes en Santiago por ceremonia de 93° aniversario de la PDI

    Con el ministro Quiroz y los presidentes del Partido Republicano y el PS: La Tercera organiza seminario por la megarreforma

    Con el ministro Quiroz y los presidentes del Partido Republicano y el PS: La Tercera organiza seminario por la megarreforma

    Tres menores de edad fueron baleados mientras se encontraban en una plaza en Quilicura
    Chile

    Tres menores de edad fueron baleados mientras se encontraban en una plaza en Quilicura

    Coaniquem registra un alza de 5,2% de atenciones por quemaduras agudas entre 2022 y 2025 y alerta por incremento durante el invierno

    Temblor hoy, viernes 19 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Comité de Ministros de Kast fija su séptima sesión y verá reclamaciones contra proyecto Kimal-Lo Aguirre y otro de Mataquitos
    Negocios

    Comité de Ministros de Kast fija su séptima sesión y verá reclamaciones contra proyecto Kimal-Lo Aguirre y otro de Mataquitos

    Inversión proyectada en la construcción alcanza récord, pero advierten de déficit de mano de obra calificada para ejecutarla

    El negativo balance del negocio forestal en última década: disminución de empleo, menos aserraderos y lenta forestación

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio
    Tendencias

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Este es Merlín, el famoso pato de la selección mexicana que se hizo viral en las redes sociales

    ¿Llueve el fin de semana en Santiago? Esto dice el pronóstico

    “Un desastre”: prensa internacional crítica al árbitro chileno Cristián Garay por su desempeño en el Mundial
    El Deportivo

    “Un desastre”: prensa internacional crítica al árbitro chileno Cristián Garay por su desempeño en el Mundial

    De llegar a Primera B como un desconocido, a enfrentar a Brasil en el Mundial: el increíble camino en el fútbol de Ricardo Adé

    Entran los grandes este fin de semana: el nuevo premio que entrega la Copa Chile

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    The Orchestra anuncia show en el Gran Arena Monticello con el repertorio legendario de ELO
    Cultura y entretención

    The Orchestra anuncia show en el Gran Arena Monticello con el repertorio legendario de ELO

    “Mientras haya público, vamos a seguir cantando”: la Nueva Ola abre la celebración de los 90 años del Caupolicán

    La gran sorpresa del streaming en 2026: el éxito de La Maldición de Widow’s Bay

    Trump dice que se fotografió “por pena” con Meloni y la primera ministra responde que Italia “no suplica”
    Mundo

    Trump dice que se fotografió “por pena” con Meloni y la primera ministra responde que Italia “no suplica”

    El embajador de Estados Unidos en Israel critica a Francia por pedir que presione sobre Líbano: “¿Se informa por Hezbolá?”

    Netanyahu asegura que Israel atacó “con fuerza” a Hezbolá por la muerte de cuatro militares israelíes en Líbano

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago
    Paula

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago

    Hablemos de amor: una enfermedad y el valor del pensamiento crítico

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)