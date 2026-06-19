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    Tres menores de edad fueron baleados mientras se encontraban en una plaza en Quilicura

    Sujetos que se trasportaban en un automóvil de color negro, dispararon en diversas ocasiones en su contra. Personal de la Brigada de Homicidios de la PDI se encuentra investigando los hechos.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    PDI

    Tres menores de edad fueron baleados durante la noche del jueves, mientras se encontraban compartiendo en una plaza de la comuna.

    Los hechos se registraron alrededor de las 23:00 horas en calle Manuel Antonio Matta, cuando por razones que se investigan, desconocidos realizaron diversos disparos en su contra.

    Según detalló el inspector Mario Jil de la Brigada de Homicidios Centro Norte de la PDI, “sujetos desconocidos, a bordo de un vehículo de color negro, premunidos con armas de fuego, realizaron diversos disparos, los cuales hirieron a las víctimas, siendo trasladados por los vecinos del sector hasta el centro asistencial más cercano”.

    De esta forma, los jóvenes fueron trasladados hasta el Hospital San José y se encontrarían fuer de riesgo vital.

    “En estos momentos, detectives de esta brigada especializada se encuentran realizando dirigencias investigativas, tales como toma de declaraciones, empadronamiento y revisión de cámaras de seguridad”, añadió el funcionario policial.

    Más sobre:PolicialPDIMenoresQuilicura

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