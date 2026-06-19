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    Francia pide a Israel que detenga sus ataques en Líbano y subraya que EEUU debe “presionar” para lograrlo

    “Este acuerdo estipula el cese de las hostilidades, y el Gobierno israelí debe respetarlo", sostuvo el ministro de Exteriores de Francia.

    Por 
    Europa Press

    El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noel Barrot, ha recalcado este viernes que Israel debe poner fin a las hostilidades en Líbano y ha afirmado que Estados Unidos “debe ejercer la presión necesaria” sobre el Gobierno israelí para que dé este paso, tras la firma del memorando de entendimiento entre Washington y Teherán para avanzar hacia la paz en Oriente Próximo.

    “Este acuerdo estipula el cese de las hostilidades, y el Gobierno israelí debe respetarlo. Estados Unidos, en particular, debe ejercer toda la presión necesaria sobre el Gobierno israelí para garantizar su cumplimiento”, ha dicho Barrot en una entrevista concedida a la emisora France Info.

    “El primer principio establecido por este acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán es el cese de las hostilidades en todos los frentes, y en particular en Líbano, que fue arrastrado por Hezbolá el 2 de marzo, una vez más, a una guerra que no eligió”, ha señalado, antes de agregar que “los libaneses están exasperados”. “Han pagado un precio altísimo por este conflicto que no deseaban”, ha lamentado.

    En este sentido, ha destacado que “Hezbolá, que entró en esta guerra siguiendo instrucciones de Irán y para apoyar al régimen iraní, no solo debe cesar todas las hostilidades, sino también participar en un proceso de desarme, para que el Estado libanés pueda tener el monopolio de las armas y garantizar la protección de todo su territorio”.

    Barrot ha pedido por ello “a todas las partes” que “respeten escrupulosamente las cláusulas del acuerdo” y ha reiterado el apoyo de París a las autoridades libanesas, a las que Francia “dará todo el apoyo necesario, “especialmente fortalecer al Ejército libanés, que debe ser capaz de recuperar el control total del territorio”.

    Las palabras del jefe de la diplomacia han llegado en una jornada en la que el Ejército de Israel ha confirmado la muerte de cuatro militares en ataques de Hezbolá, mientras que al menos 18 personas han muerto y más de 30 han resultado a causa de los bombardeos israelíes contra diversos puntos del sur de Líbano.

    Israel ha señalado en varias ocasiones que no retirará sus tropas del sur de Líbano y ha continuado sus ataques contra el país a pesar del memorando de entendimiento firmado por Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en Oriente Próximo, mientras que Hezbolá ha afirmado que mantendrá sus operaciones mientras las fuerzas israelíes sigan presentes en territorio libanés y no se ciñan al alto el fuego.

    Las tensiones en torno a las acciones de Israel en Líbano, acompañadas de advertencias desde Teherán sobre que estos hechos suponen violaciones del preacuerdo firmado con Washington y podrían dar al traste con el proceso de paz en Oriente Próximo, han tenido este viernes un nuevo capítulo con la cancelación del encuentro previsto en Suiza entre ambas partes.

    Más sobre:IránEstados UnidosLíbanoFrancia

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