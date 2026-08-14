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    Subsecretario Silva afirma que Operación Cancerbero no imita el estilo Bukele: “Este es el estilo chileno”

    La autoridad del Ministerio de Justicia, además, afirmó que el operativo se realizó en un día porque "los expertos en seguridad estimaron que esto era lo más conveniente”.

    Por 
    Lya Rosen
    El subsecretario de Justicia, Luis Silva. Foto: Archivo. PEDRO RODRIGUEZ

    El subsecretario de Justicia, Luis Silva, se refirió la tarde de este jueves a la Operación Cancerbero, donde Gendarmería, con apoyo de Carabineros y la PDI, concretó un mediatizado traslado de reos hasta la cárcel La Laguna en Talca, defendiendo la urgencia de la medida y afirmando que no se realizó con un estilo Bukele: “Este es el estilo chileno”.

    En conversación con 24 Horas, Silva comenzó destacando que el operativo, que se enmarca en la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) del gobierno, se concretó a pesar de que el penal no esté terminado, porque hay una urgencia social.

    “Esa urgencia nos movió a apurar, todo lo que se pudo apurar, el plazo para cerrar este periodo de la constructora y poder poblar con los reos de máximo o alto compromiso delictual. Esa es la categoría con la que se calificaron los prácticamente 300 reos que viajaron desde Santiago al sur”, afirmó.

    Para luego abordar en cómo se diferencia el plan penitenciario de la administración del Presidente José Antonio Kast con el del gobierno anterior, aclarando que a su juicio es diferentes en dos cosas: la dimensión y el aplicar un régimen de máxima seguridad “de verdad”.

    Asi, el subsecretario explicó que lo primero es “la envergadura, es decir, la decisión con la que se aborda la creación de un régimen de máxima seguridad en Chile. Porque este es un régimen que ya existe, ya existía, ¿no? pero nadie lo sabía".

    “Yo no voy a elucubrar, a teorizar sobre por qué no se informó a la población en su momento que había un régimen de máxima seguridad con personas, particularmente en el REPAS (Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad), que estaban vistiendo un uniforme, porque de hecho existía”, argumentó.

    Santiago, 13 de Agosto de 2026. Llegada de Reos a la Cárcel Laguna de la Ciudad de Talca,Gran Operativo policial para traslado de reos desde carcel Santiago 1 hacia Talca Jose Robles /Aton Chile JOSE ROBLES/ATON CHILE

    Sobre por qué este operativo se realizó en un día, ante los riesgos de seguridad que conlleva e involucrando un amplio despegue de Gendarmería y las policías, afirmó que “obviamente que los expertos en seguridad estimaron que esto era lo más conveniente”.

    “Y una de las razones, que obviamente supone una ponderación, pero yo avalo lo que ocurrió hoy día, es que en la medida en que tú fracciones este movimiento para llegar al mismo número que se cubrió en una sola mañana, tú generas al interior de los penales un clima muy, muy desventajoso para el penal, porque los internos saben esto (...) Hay un problema técnico de seguridad”, argumentó Silva.

    Asimismo, apuntó a la segunda variable que, a su juicio, “hace la diferencia”. “Es la decisión de aplicar un régimen de máxima seguridad de verdad. Hoy día, de hecho, el mismo director nacional de Gendarmería (Rubén Pérez) anunció que ayer (miércoles) había firmado una resolución que uniformaba a nivel nacional este régimen de máxima seguridad”, señaló.

    “Ahora hay un régimen de máxima seguridad que es uniforme a lo largo del país y eso también refleja una decisión del gobierno de llevar esta política de Estado,porque es verdad que es una política de Estado, hasta el final, con todas sus consecuencias”, indicó.

    El Salvador y el estilo Bukele

    Ante la consulta de cuáles creía él que fueron los elementos que tomó el Presidente Kast de su viaje a El Salvador y su visita a la megacárcel CECOT para implementarlos en esta operación, el subsecretario afirmó que “yo creo que ninguno”.

    “Lo voy a ejemplificar con mi propio caso. Yo estuve bastante encima, no soy el único, por supuesto, y aquí Gendarmería es quien realmente lleva el peso de toda la ejecución, la planificación, pero yo no he estado en El Salvador. Yo no conozco los detalles del sistema penitenciario de El Salvador (...) El ministro de Justicia, Fernando Rabat, tampoco ha estado en El Salvador”, detalló.

    Aunque después reconoció que “lo que definitivamente hay de El Salvador, y eso evidentemente está en el ambiente, estuvo en la campaña, está en el espíritu de lo que hemos hecho hoy día, es la decisión de que quienes tienen una condena, la cumplan efectivamente”.

    “Es evidentemente que El Salvador ofrece un modelo muy elocuente, ¿no? De decir, mira, se acabó la impunidad para quienes cometen crimen, se acabó el relajo para quienes tienen una condena (...) evidentemente que esto se recoge en el espíritu de lo que ha ocurrido hoy día, pero respecto de las reglas que van a regir a quienes están en el máximo de seguridad, no existe", añadió.

    De la misma forma, apuntó a que lo que se vio como parte del operativo, con los reclusos sentados ante los gendarmes como se ha visto en el CECOT, es “lo que ocurre normalmente dentro de un penal, que es invisible para la ciudadanía, por muchas razones, pero lo que vimos hoy día se ajusta exactamente a los protocolos habituales de Gendarmería. No se está innovando”.

    “Lo que se está haciendo, pero no hay innovación en esto, es en aplicar muy estrictamente y con una envergadura mucho mayor los criterios de máxima seguridad que ha definido la Dirección Nacional de Gendarmería”, precisó.

    Al respecto, aseguró que acá no se está frente a un “estilo Bukele”, como hicieron notar dirigentes del oficialismo y la oposición, al percibir un guiño al modelo instaurado por el mandatario salvadoreño Nayib Bukele.

    “No, este es el estilo chileno y, aquí insisto, la señal que se quiso dar es la que yo creo que se ha recogido, que es que la mano cambió”, precisó.

    Más sobre:Luis SilvaSubsecretario de JusticiaOperación CancerberoUrgencia socialEl SalvadorNayib BukeleCECOTGendarmeríaNacional

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