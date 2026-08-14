Alcalde Manouchehri revierte suspensión de La Pampilla: evento se realizará con enfoque en reactivación económica de Coquimbo

El alcalde de Coquimbo, Ali Manouchehri, anunció este jueves que revirtió su decisión inicial de suspender la fiesta de La Pampilla y que finalmente el evento se realizará con enfoque en la reactivación económica de la zona, gravemente afectada por el sistema frontal de julio pasado.

El pasado 30 de julio, el jefe comunal afirmó que la celebración a realizarse en el contexto de las Fiestas Patrias se suspendería para destinar los recursos municipales para reconstruir las áreas dañadas por el intenso sistema frontal.

A 14 días de ese anuncio, el alcalde Manouchehri, señaló que la fiesta se realizará de todas formas.

A través de un video en sus redes sociales, Manouchehri afirmó que en una primera instancia se destinaron $1.500 millones para ayudas, maquinaria e insumos para los afectados. Además, esta jornada, “sumamos más de 3.000 millones adicionales para poder seguir levantando Coquimbo”.

En esa línea, el jefe comunal afirmó que el levantamiento de la comuna no solo radica en restablecer la infraestructura dañada, sino que “también necesitamos reactivar nuestra economía”.

“Nos hemos reunido y escuchamos a nuestros pescadores, comerciantes, emprendedores, gremios gastronómicos y hoteleros, junto a Corfo y Cercotec. Y fueron ellos mismos quienes nos pidieron una oportunidad para poder volver a trabajar, recibir visitantes y ponerse de pie. Por eso hemos tomado una decisión. Este 18 de septiembre, Coquimbo tendrá Pampilla”, señaló el alcalde.

“Este 18 de septiembre nos vemos en la Pampilla de la Gente”, afirmó Manouchehri, quien explicó que el evento tendrá características distintas.

“Será una Pampilla distinta, solidaria, austera y enfocada en la reactivación, cuidando los recursos municipales, sumando el apoyo de los privados y generando una gran campaña para ayudar a las familias que más lo necesitan”, planteó la autoridad.

De acuerdo al alcalde, se estaría trabajando en realizar el evento en dos días, pero también “con la posibilidad de hacer un tercero”, recoge el diario El Día.