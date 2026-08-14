SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Alcalde Manouchehri revierte suspensión de La Pampilla: evento se realizará con enfoque en reactivación económica de Coquimbo

    El jefe comunal señaló que se trabajará en una versión más austera, que en primera instancia se extenderá por dos días, pero que se evalúa hasta una tercera jornada de festejo, luego de que incialmente el evento fuera suspendido tras el temporal que afectó la zona.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    La Pampilla, la fiesta más grande de Chile.

    El alcalde de Coquimbo, Ali Manouchehri, anunció este jueves que revirtió su decisión inicial de suspender la fiesta de La Pampilla y que finalmente el evento se realizará con enfoque en la reactivación económica de la zona, gravemente afectada por el sistema frontal de julio pasado.

    El pasado 30 de julio, el jefe comunal afirmó que la celebración a realizarse en el contexto de las Fiestas Patrias se suspendería para destinar los recursos municipales para reconstruir las áreas dañadas por el intenso sistema frontal.

    A 14 días de ese anuncio, el alcalde Manouchehri, señaló que la fiesta se realizará de todas formas.

    A través de un video en sus redes sociales, Manouchehri afirmó que en una primera instancia se destinaron $1.500 millones para ayudas, maquinaria e insumos para los afectados. Además, esta jornada, “sumamos más de 3.000 millones adicionales para poder seguir levantando Coquimbo”.

    En esa línea, el jefe comunal afirmó que el levantamiento de la comuna no solo radica en restablecer la infraestructura dañada, sino que “también necesitamos reactivar nuestra economía”.

    “Nos hemos reunido y escuchamos a nuestros pescadores, comerciantes, emprendedores, gremios gastronómicos y hoteleros, junto a Corfo y Cercotec. Y fueron ellos mismos quienes nos pidieron una oportunidad para poder volver a trabajar, recibir visitantes y ponerse de pie. Por eso hemos tomado una decisión. Este 18 de septiembre, Coquimbo tendrá Pampilla”, señaló el alcalde.

    “Este 18 de septiembre nos vemos en la Pampilla de la Gente”, afirmó Manouchehri, quien explicó que el evento tendrá características distintas.

    “Será una Pampilla distinta, solidaria, austera y enfocada en la reactivación, cuidando los recursos municipales, sumando el apoyo de los privados y generando una gran campaña para ayudar a las familias que más lo necesitan”, planteó la autoridad.

    De acuerdo al alcalde, se estaría trabajando en realizar el evento en dos días, pero también “con la posibilidad de hacer un tercero”, recoge el diario El Día.

    Más sobre:Daniel ManouchehriCoquimboFiesta de La PampillaReactivación

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Suspenden clases para este viernes en Iquique, Alto Hospicio y litoral de Huara: medida se suma al actual receso en la Región de Atacama

    Exministros de Boric y Piñera muestran sus aprensiones por restricciones constitucionales que socializa el gobierno

    Gendarmería endurece régimen de alta y máxima seguridad en operación para poblar cárcel La Laguna en Talca

    Kast intenta desdramatizar descoordinaciones entre Alvarado y Quiroz y asegura que “lo importante son los resultados”

    La invitación de Parisi a Desbordes para militar en el PDG que el alcalde rechazó

    Dirigentes UDI transmiten malestar a Alessandri por declaraciones de Longueira y su veto contra Hoffmann

    Lo más leído

    1.
    Operación “Imperio de Ámsterdam” deja 72 detenidos tras desbaratar red de tráfico de drogas a través de dispensarios medicinales

    Operación “Imperio de Ámsterdam” deja 72 detenidos tras desbaratar red de tráfico de drogas a través de dispensarios medicinales

    2.
    El misterio de los conejos de Las Condes: presentan querella ante desaparición de colonia en sitio eriazo de Padre Hurtado

    El misterio de los conejos de Las Condes: presentan querella ante desaparición de colonia en sitio eriazo de Padre Hurtado

    3.
    De una tensa campaña a trabajar juntos por la reconstrucción: el abuenamiento de Ivan Poduje y Macarena Ripamonti

    De una tensa campaña a trabajar juntos por la reconstrucción: el abuenamiento de Ivan Poduje y Macarena Ripamonti

    4.
    Funcionarios de Liceo Augusto D’Halmar afirman que “paro de lápices” de los estudiantes “se ha desarrollado de manera pacífica”

    Funcionarios de Liceo Augusto D’Halmar afirman que “paro de lápices” de los estudiantes “se ha desarrollado de manera pacífica”

    5.
    El alegato de Jorge Correa Sutil ante el TC contra la megarreforma: “El legislador no puede hacer lo que quiera”

    El alegato de Jorge Correa Sutil ante el TC contra la megarreforma: “El legislador no puede hacer lo que quiera”

    6.
    La Laguna: así es la cárcel de Talca que comenzó a recibir reos trasladados desde distintos penales del país

    La Laguna: así es la cárcel de Talca que comenzó a recibir reos trasladados desde distintos penales del país

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones
    gratis

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Servicios

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    El próximo eclipse se podrá ver en Chile: ¿Cuándo será el evento astronómico?

    El próximo eclipse se podrá ver en Chile: ¿Cuándo será el evento astronómico?

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones

    Suspenden clases para este viernes en Iquique, Alto Hospicio y litoral de Huara: medida se suma al actual receso en la Región de Atacama
    Chile

    Suspenden clases para este viernes en Iquique, Alto Hospicio y litoral de Huara: medida se suma al actual receso en la Región de Atacama

    Exministros de Boric y Piñera muestran sus aprensiones por restricciones constitucionales que socializa el gobierno

    Gendarmería endurece régimen de alta y máxima seguridad en operación para poblar cárcel La Laguna en Talca

    Personas en renegociación se disparan y empresas en quiebra suben 28% en primer semestre
    Negocios

    Personas en renegociación se disparan y empresas en quiebra suben 28% en primer semestre

    Cámara Chilena de la Construcción recorta sus perspectivas de inversión para 2026 tras bajo dinamismo del primer semestre

    Caso Australis: Joyvio consigue a última hora postergar audiencia de cierre de investigación en disputa contra Isidoro Quiroga

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico
    Tendencias

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    IKEA PS llega a Chile con clásicos y nuevas soluciones de diseño para el hogar

    A qué hora comienza la lluvia hoy en Santiago, según el pronóstico

    La Moneda cita a Duco en medio de malestar por su respuesta a la Contraloría ante denuncia de mal uso de auto fiscal
    El Deportivo

    La Moneda cita a Duco en medio de malestar por su respuesta a la Contraloría ante denuncia de mal uso de auto fiscal

    El Campanil ficha a Rogelio Funes Mori, quien le arrebató el título de goleador histórico del Monterrey a Humberto Suazo

    El Mundial de Vóleibol Femenino Sub 17 entra en la recta final y las Guerreras Rojas juegan en San Felipe

    Presentan refrigerador con IA, empotrable y con ventana hacia el interior: llega a Chile el Bespoke AI con AutoView
    Tecnología

    Presentan refrigerador con IA, empotrable y con ventana hacia el interior: llega a Chile el Bespoke AI con AutoView

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Así son los nuevos accesorios y consola inspirados en Marvel’s Wolverine

    “Inquisitivo” y “conmovedor”: así es el documental de Maite Alberdi sobre un insólito caso mexicano
    Cultura y entretención

    “Inquisitivo” y “conmovedor”: así es el documental de Maite Alberdi sobre un insólito caso mexicano

    Circe Maia y la belleza de lo cotidiano: tras los pasos de la ganadora del Premio Pablo Neruda 2026

    Anttonias presenta el primer adelanto de su nuevo disco

    La polémica visita de Putin a disputadas islas Kuriles y la triple amenaza que enfrenta Japón
    Mundo

    La polémica visita de Putin a disputadas islas Kuriles y la triple amenaza que enfrenta Japón

    Bolivia y Brasil lanzan plan de seguridad fronteriza ante enfrentamientos entre narcos

    El jefe del Pentágono asegura que De la Espriella autorizó “operaciones militares conjuntas” en Colombia

    Menopausia y trabajo: cuando las desigualdades acumuladas pasan la cuenta
    Paula

    Menopausia y trabajo: cuando las desigualdades acumuladas pasan la cuenta

    Datos Paula: las obras infantiles imperdibles del FAMFEST 2026

    Cazuela de cerdo