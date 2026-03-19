¿Cómo puede la oposición venezolana recuperar impulso?

La Premio Nobel de la Paz y líder opositora venezolana, María Corina Machado, realiza una serie de actividades en Santiago, el 12 de Marzo de 2026. Foto: Luis Quinteros/Aton Chile

Por Omar Lugo, corresponsal internacional, exdirector de elestímulo.com y exeditor jefe de El Mundo. Lleva tres décadas cubriendo la política y la economía de Venezuela. Artículo originalmente publicado en Americas Quarterly.

Relevancia. En una palabra, ese es el objetivo de la oposición venezolana más de dos meses después de la captura de Nicolás Maduro, un periodo en el que la presidenta interina Delcy Rodríguez se ha consolidado sorpresivamente como la nueva líder del país con el apoyo de Donald Trump.

Como resultado, la oposición debate tácticas y estrategias para recuperar la iniciativa, reactivar el impulso para la celebración de elecciones democráticas y asegurar que sus líderes no sean marginados ni olvidados ni por la opinión pública venezolana ni por la comunidad internacional.

“El peligro, ahora ya una realidad, es la irrelevancia de la oposición en el desarrollo de los acontecimientos en Venezuela”, declaró a AQ Andrés Caleca, quien fue presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) en 1999.

Entre las decisiones clave que se avecinan se encuentran el momento del regreso a Venezuela de María Corina Machado, la líder política y premio Nobel de la Paz; la contundencia y la presión pública sobre Trump, y la comunidad internacional en general, para que se convoquen nuevas elecciones; y cómo garantizar la liberación de los más de 500 venezolanos que aún permanecen encarcelados por motivos políticos.

Algunos creen que la oposición debería adoptar una postura menos pasiva ante estas y otras cuestiones. “Creo que la oposición debe ahora confrontar a Delcy y a Trump. Tiene que movilizarse y luchar para restaurar los derechos de los venezolanos. Nadie más lo hará”, declaró Ricardo Hausmann, economista venezolano y profesor de la Universidad de Harvard, en una conversación reciente con AQ.

Otros miembros de la oposición discrepan, argumentando que la confrontación solo antagonizaría a la Casa Blanca y reduciría la probabilidad de que Machado y sus aliados moldeen el futuro de Venezuela, especialmente considerando los recientes y efusivos elogios de Trump a Rodríguez y su decisión, a principios de este mes, de reconocer oficialmente a su gobierno.

Sin embargo, existen algunos puntos de aparente consenso entre quienes buscan una transición democrática.

Reactivando la unidad

Uno de los primeros objetivos a corto plazo es reactivar la Plataforma Unitaria Democrática, una alianza que contribuyó a forjar el consenso entre los grupos de oposición para las elecciones de 2024, pero que ha permanecido inactiva desde entonces. Los líderes de la oposición creen que negociar con una sola voz será clave en las futuras conversaciones con Rodríguez, así como posiblemente con la Casa Blanca.

“Hemos diseñado una hoja de ruta que pronto haremos pública”, declaró a AQ Delsa Solórzano, diputada y miembro de la Plataforma Unitaria Democrática por el partido Encuentro Ciudadano.

El nuevo plan de acción, que se dará a conocer en las próximas semanas, se ha elaborado para alinearse con la estrategia actual de Estados Unidos, tal como la articuló el secretario de Estado Marco Rubio, de estabilización, recuperación y luego una transición democrática, explicó Solórzano. “Esta hoja de ruta se relaciona con los tres pasos que el propio gobierno de Estados Unidos ha indicado que deben darse en Venezuela”, agregó.

Henry Alviárez, coordinador nacional de Vente Venezuela, el partido político fundado por Machado, afirma que el partido está listo para cobrar nuevo impulso. “El partido está reabriendo sus puertas, extendiéndose una vez más por todo el país en esta lucha. No descansaremos hasta llegar al final, hasta ser libres”, declaró en una conferencia de prensa el 3 de marzo. Fue liberado de El Helicoide, la tristemente célebre cárcel para presos políticos, el 8 de febrero tras dos años de encarcelamiento.

Queda por ver si Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, están dispuestos a dialogar con la oposición. Aun adoptando una postura pragmática hacia Washington, el chavismo ha mantenido intacta su estructura de poder militar, policial y política, mientras se posiciona, junto con sus aliados, para controlar puestos clave a nivel nacional e incluso en Estados Unidos.

A pesar de la reciente aprobación de la ley de amnistía, que facilitó la liberación de 690 presos políticos desde el 8 de enero, el régimen continúa manteniendo cautivos a 515 activistas políticos, entre ellos 188 militares, 53 mujeres y un adolescente, según Foro Penal, un centro de estudios que monitorea a los presos políticos en el país.

La liberación de todos los presos políticos, la disolución de las fuerzas de seguridad involucradas en torturas y el restablecimiento de otras libertades individuales que han sido violadas sistemáticamente durante años siguen siendo algunos de los objetivos más urgentes, afirmó Carlos Blanco, asesor principal de Machado.

Las tensiones comienzan a aumentar en Venezuela. A principios de esta semana, sindicatos del sector público salieron a las calles para exigir públicamente un aumento del salario mínimo y mejores pensiones, y una protesta en el transporte público paralizó Caracas, la capital del país. Fue la primera huelga en años. Al mismo tiempo, estudiantes universitarios, la Iglesia Católica, algunas organizaciones de la sociedad civil y familiares de los reclusos realizan tímidamente protestas pacíficas frente a las cárceles, exigiendo la liberación total de un número considerable de presos políticos. La naturaleza de estas protestas demuestra que las libertades civiles siguen estando severamente restringidas en el país y que la disidencia política continúa siendo motivo de preocupación.

Para muchos analistas, el regreso de Machado podría ser el desafío más delicado.

Regreso a casa

Durante una reunión en la Casa Blanca el 6 de marzo, el presidente Donald Trump habría aconsejado a Machado no regresar a Venezuela por el momento, citando preocupaciones de seguridad y un entorno político frágil. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, también amenazó con encarcelar a Machado a su regreso.

“Mi regreso a Venezuela se producirá de manera armoniosa y coordinada con nuestros aliados”, declaró Machado a los periodistas reunidos en Santiago de Chile el 12 de marzo. Reiteró la idea de “un acuerdo nacional” como la vía política viable para el futuro del país. “Esto no se trata de un sector ni de un partido. Se trata de asegurar que tendremos un gobierno para todos los venezolanos”, afirmó.

Machado probablemente necesitará reconstruir sus contactos con la sociedad civil en el terreno para recuperar visibilidad dentro de Venezuela, señaló Ricardo Ríos, experto en opinión pública en Caracas. “Debemos presionar para que se abra el juego político y se hable de elecciones”, declaró Ríos a AQ.

Para evitar irritar al gobierno de Trump, Machado y otros líderes nacionales han cambiado recientemente de estrategia, y ahora abogan por nuevas elecciones en lugar de presionar por el reconocimiento de la victoria de la oposición en 2024.

“Lo que necesitamos ahora es el reconocimiento de que existe un liderazgo político legítimo con apoyo popular”, dijo Hausmann, profesor de Harvard, sobre el futuro de Machado. La líder política ganó las primarias de la oposición en octubre de 2023, pero se le prohibió postularse a las elecciones presidenciales de 2024. Respaldó a Edmundo González Urrutia, el ganador ampliamente reconocido de las elecciones presidenciales celebradas el 28 de julio de 2024. “Si Rodríguez quiere tener un gobierno de unidad nacional, tiene que llegar a un acuerdo con Machado”, afirmó Hausmann.

Una transición esquiva

El ambiente en el país ahora se centra más en la implementación de las nuevas inversiones impulsadas por Estados Unidos en petróleo y minería que en la tan anhelada transición democrática que muchos esperaban tras la captura de Maduro. En algunas zonas de Caracas, un nuevo lema ha comenzado a ganar fuerza: “Delcy Avanza”, una señal de que Chavismo cree que Rodríguez está tomando las medidas necesarias para mantenerse en el poder hasta la finalización del mandato presidencial original de Maduro en 2030.

Enrique Márquez, líder político invitado por Trump al discurso sobre el Estado de la Unión el mes pasado, considera que el país no está preparado para celebrar elecciones y que la actualización del registro electoral es la prioridad principal. “Si me invitaran a unas elecciones dentro de tres meses, no podría participar porque no tengo confianza en el CNE (el organismo electoral)”, declaró en una reciente entrevista televisiva. Márquez, quien se postuló como candidato presidencial en 2024, explicó que se necesita una nueva autoridad electoral para revisar a fondo el sistema electoral, abrir el registro de votantes dentro y fuera de Venezuela y actualizar la legislación electoral.

Algunos piden paciencia. Juan Pablo Guanipa, carismático exdiputado y líder del partido Primero Justicia, fue liberado de prisión el 8 de febrero. “Debemos alinearnos con la postura del gobierno de Estados Unidos”, declaró Guanipa el 4 de marzo en una conferencia de prensa. “Todos los que estamos convencidos de que debe haber un cambio político en Venezuela debemos permanecer unidos”, agregó.

Sin embargo, otros sienten que el momento para una verdadera transición democrática se está escapando.

“Carecemos de la verdadera fuerza organizativa política necesaria para influir en el cronograma de esta hoja de ruta acordada por la Casa Blanca y Miraflores”, afirmó Caleca, expresidente del CNE y líder del Movimiento por Venezuela (MPV), partido de oposición que no pudo participar en la contienda legislativa del año pasado a pesar de estar oficialmente reconocido por la autoridad electoral.

“Lo que estamos viendo es una consolidación del régimen chavista con todas sus características”, y por lo tanto, no hay una transición visible hacia la democracia, agregó.

La realidad cambiante muestra que la nueva era de estabilidad condicional podría ser prolongada, y no está claro qué espacio quedará para quienes abogan por un nuevo futuro político para el país.