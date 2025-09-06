SUSCRÍBETE
Opinión

Condi: Ñuñoa a la vena

Álvaro Peralta SáinzPor 
Álvaro Peralta Sáinz

Hace rato que muchos hacen asociaciones -medio en broma, medio en serio- entre la comuna de Ñuñoa y el Frente Amplio, la cultura woke y varias cosas más. En lo personal, cuando pienso en Ñuñoa se me vienen a la cabeza otras cosas. Mis primos que vivían en Infante con Grecia, las fiestas en los dúplex de la Villa Olímpica, los partidos en el Nacional, las peleas en Las Alegrías de España, los actores disfrazados en Las Lanzas, las amanecidas en El Crucero, las aventuras nocturnas por Guillermo Mann, los vasos robados en La Batuta, las empanadas de la Fuente Suiza y tanto, tanto más.

¿A qué viene todo esto? A que hace unos días por una reunión me encontré con la Pastelería Condi, una pastelería con salón de té que por décadas estuvo en Irarrázaval y que para mi sorpresa hace más o menos un lustro se ubica en la calle Capitán Orella, en un local muy amplio y cómodo (hasta con estacionamiento).

En la reunión sólo tomé café, pero un par de días después volví y me instalé en el lugar a media tarde. Para partir pedí el sándwich estrella del Condi: el Almendrado ($13.000 y $8.050 si se pide la mitad) más un café cortado ($3.050), el cual lo pedí como café con leche. Es decir, café más leche fría en iguales proporciones, a lo que se accedió sin ningún problema (algo casi imposible en muchos cafés).

Pero vamos al Almendrado, que acá es un sándwich en pan de molde enmantequillado que por encima lleva almendras levemente tostadas. En su interior tiene una exquisita pasta de pollo con algo de mayonesa, apio y algunos aliños. Se sirve tibio y la verdad es que la mezcla crujiente del pan y las almendras con la humedad de la pasta de pollo funcionan perfecto. Un gran sándwich para la media tarde y todo un descubrimiento para mí.

Pero como estaba en una pastelería, no podía irme del lugar sin probar alguna preparación dulce también. Así las cosas, tras revisar nuevamente la carta, me decidí por un Linzer ($4.290). ¿Qué era eso? Un trozo de masa de nuez, bien dulce y crujiente; rellena con mermelada de frambuesa y con aún más mermelada por encima. Suave al paladar, bien dulce y contundente. En resumen, un muy rico pencazo de azúcar para el cuerpo. Tan dulce, que tuve que pedir un poco más de soda para despejar el paladar.

Puede que Ñuñoa haya cambiado y que mis recuerdos de la comuna sean solo eso. De hecho, el actual local de Condi es muy distinto al anterior, pero su carta y sus rutinas -y pareciera que hasta sus clientes- son lo mismos de siempre. Además, la atención es cordial y se respira una tranquilidad casi de antaño. Es decir, Ñuñoa a la vena.

Por Álvaro Peralta Sáinz (Don Tinto), cronista gastronómico.

CONSUMO TOTAL: $20.340

DIRECCIÓN: Capitán Orella 2331, teléfono 222252002, Ñuñoa.

HORARIO: Lunes a sábado 9:30 a 20:30 hrs. Domingo 9:30 a 13 hrs.

ESTACIONAMIENTO: En el subsuelo del local.

PÚBLICO: Apto para todo público.

CALIFICACIÓN: ✮✮✮✮

Calificaciones: ✮✮✮✮✮ Sobresaliente / ✮✮✮✮ Excelente / ✮✮✮ Satisfactorio / ✮✮ Mucho que mejorar / ✮ Para no volver

