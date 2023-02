Congruencia del Mepco

SEÑOR DIRECTOR:

El ministro Mario Marcel en su columna “Mepco, un mecanismo congruente que apoya a todos los chilenos”, publicada ayer, realiza una serie de alusiones sobre el seguimiento a la política económica y su relación con temas de cambio climático, ambientales y energéticos que realizamos en Clapes UC, y que me gustaría aclarar.

Primero, el ministro comete una imprecisión al señalar que Clapes UC cuestiona el manejo de contabilidad de las cuentas fiscales, algo que en ningún caso señalamos, pese a todas las modificaciones realizadas en el Mepco y la tardanza en la actualización de los datos.

Segundo, el ministro Marcel reconoce implícitamente que se internalizaron los US$ 2.800 millones de subsidio acumulados en el mecanismo a diciembre de 2022, lo que la subsecretaria de Hacienda llamó “reseteo”, al modificar el límite del mecanismo en el artículo 4 de la ley del MEPCO, justificando así el efecto en inflación.

Lo incongruente es que a esas alturas, la inflación total y subyacente mostraban una tendencia a la baja desde agosto de 2022, y que tanto los precios actuales y futuros del petróleo se encontraban con niveles más bajos. Además, se interrumpió el espíritu original del mecanismo, que es el de estabilizar los precios a los consumidores manteniendo la neutralidad, que con estos antecedentes no está garantizada. La duda es: ¿Se van a recuperar los US$ 2.800 millones de subsidios? Esto es muy relevante, ya que son recursos que deben enfocarse en mejores políticas públicas.

Finalmente, el ministro afirma que el mecanismo es congruente para todos los chilenos. Sin embargo, falla esta condición al momento de congelar selectivamente los precios para favorecer a grupos de presión, con exenciones tributarias y un gravado del diésel cuatro veces menor que el de la gasolina; es incongruente cuando se subsidia en US$ 33 por tonelada de CO2 al consumo de combustibles fósiles y en US$ 107 por tonelada de CO2 al sector de transporte terrestre. Es importante entender que un subsidio a los combustibles fósiles no es un apoyo, sino incentivar una externalidad negativa con efectos adversos en la salud de los chilenos. Por tanto, la incongruencia no solo radica en estas generaciones, sino en las futuras.

Luis E. Gonzales Carrasco

Coordinador Económico de Cambio Climático, Energía y Medio Ambiente de Clapes UC