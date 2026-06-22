Microdatos de la U. de Chile nuevamente se adjudica el trabajo de campo de la Encuesta Casen 2026

Nuevamente el Centro de Microdatos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile será la encargada de realizar el trabajo en terreno de la encuesta Casen 2026.

El periodo de aplicación se extenderá entre el 1 de noviembre de este año hasta el 31 de enero de 2027 y se realizará de manera presencial encuestando a más de 75.000 viviendas de todo el país, garantizando la representatividad de la muestra.

Previamente a esa fecha se realizará una encuesta piloto en las regiones de O´Higgins, Biobío y Metropolitana, cuya aplicación comenzará el próximo 13 de julio finalizando el 9 de agosto.

De acuerdo a Microdatos, “esta adjudicación confirma la vasta experiencia de la universidad y del Centro en el levantamiento de encuestas de alta complejidad y que, tras haber liderado 14 versiones anteriores, se consolida como la entidad con mayor trayectoria en la ejecución de este proyecto”.

La directora del Centro de Microdatos, Lorena Flores, añadió que “la Encuesta Casen es el instrumento más grande que tiene el Estado para evaluar la política social, por tanto, será fundamental para determinar las futuras metas del actual gobierno y, por cierto, de los que vengan”.

Por otra parte, la directora sostuvo que, “el impacto de este estudio es tan significativo a nivel país que nuestro equipo asume con total seriedad esta responsabilidad y ya se encuentra ejecutando las primeras fases del proceso”.

La información recolectada ofrecerá indicadores demográficos y datos esenciales sobre distribución del ingreso, salud, educación, vivienda, trabajo y pobreza (por ingresos y multidimensional). La precisión de los resultados obtenidos serán clave para la evaluación y diseño de futuras políticas públicas de nuestro país.