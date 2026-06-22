SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Microdatos de la U. de Chile nuevamente se adjudica el trabajo de campo de la Encuesta Casen 2026

    El periodo de aplicación se extenderá entre el 1 de noviembre de este año hasta el 31 de enero de 2027 y se realizará de manera presencial encuestando a más de 75.000 viviendas de todo el país, garantizando la representatividad de la muestra.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    Imagen referencial (Aton Chile)

    Nuevamente el Centro de Microdatos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile será la encargada de realizar el trabajo en terreno de la encuesta Casen 2026.

    El periodo de aplicación se extenderá entre el 1 de noviembre de este año hasta el 31 de enero de 2027 y se realizará de manera presencial encuestando a más de 75.000 viviendas de todo el país, garantizando la representatividad de la muestra.

    Previamente a esa fecha se realizará una encuesta piloto en las regiones de O´Higgins, Biobío y Metropolitana, cuya aplicación comenzará el próximo 13 de julio finalizando el 9 de agosto.

    De acuerdo a Microdatos, “esta adjudicación confirma la vasta experiencia de la universidad y del Centro en el levantamiento de encuestas de alta complejidad y que, tras haber liderado 14 versiones anteriores, se consolida como la entidad con mayor trayectoria en la ejecución de este proyecto”.

    La directora del Centro de Microdatos, Lorena Flores, añadió que “la Encuesta Casen es el instrumento más grande que tiene el Estado para evaluar la política social, por tanto, será fundamental para determinar las futuras metas del actual gobierno y, por cierto, de los que vengan”.

    Por otra parte, la directora sostuvo que, “el impacto de este estudio es tan significativo a nivel país que nuestro equipo asume con total seriedad esta responsabilidad y ya se encuentra ejecutando las primeras fases del proceso”.

    La información recolectada ofrecerá indicadores demográficos y datos esenciales sobre distribución del ingreso, salud, educación, vivienda, trabajo y pobreza (por ingresos y multidimensional). La precisión de los resultados obtenidos serán clave para la evaluación y diseño de futuras políticas públicas de nuestro país.

    Más sobre:CasenCasen 2026Microdatos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Encuentran con vida en el Aeropuerto de Santiago a Máximo Farías, joven desaparecido en Graneros hace más de una semana

    Adiós al sistema controlado por las cortes: Servicio Civil abre primer concurso para notaría en Temuco

    La batalla judicial que desató la elección interna del PDG

    Condena a brazo derecho de Sánchez complica al PSOE

    Subrogancias dominan las subdirecciones médicas: 45 de 58 cargos siguen sin titular

    Del Repas a Rancagua: Gendarmería recomienda traslado inmediato de comandante Ramiro y así evitar “trato inhumano”

    Lo más leído

    1.
    Los acreedores de Sartor por casi $30 mil millones: matriz de Isapre Nueva Masvida, Michael Clark y BCI

    Los acreedores de Sartor por casi $30 mil millones: matriz de Isapre Nueva Masvida, Michael Clark y BCI

    2.
    El caso de la fintech vinculada al Tren de Aragua y la diferencia entre estar “inscrito” o “autorizado” por la CMF

    El caso de la fintech vinculada al Tren de Aragua y la diferencia entre estar “inscrito” o “autorizado” por la CMF

    3.
    Inversión aprobada ambientalmente en primeros 100 días de Kast marca récord y supera a la de tres gobiernos anteriores

    Inversión aprobada ambientalmente en primeros 100 días de Kast marca récord y supera a la de tres gobiernos anteriores

    4.
    Fijan remate de proyecto inmobiliario a orillas del lago en Puerto Varas en un mínimo de US$ 8 millones

    Fijan remate de proyecto inmobiliario a orillas del lago en Puerto Varas en un mínimo de US$ 8 millones

    5.
    Petróleo sufre fuerte caída luego que Estados Unidos permitiera a Irán vender crudo en dólares

    Petróleo sufre fuerte caída luego que Estados Unidos permitiera a Irán vender crudo en dólares

    6.
    La caída del tráfico de pasajeros aéreos en Santiago no da tregua y acumula 10 meses a la baja

    La caída del tráfico de pasajeros aéreos en Santiago no da tregua y acumula 10 meses a la baja

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    Cuándo es el próximo feriado y cómo funcionará el comercio durante el fin de semana largo

    Cuándo es el próximo feriado y cómo funcionará el comercio durante el fin de semana largo

    Devolución de cotizaciones en exceso de Fonasa: revisa si corresponde el pago con el RUT

    Devolución de cotizaciones en exceso de Fonasa: revisa si corresponde el pago con el RUT

    Dónde y a qué hora ver a Jordania vs. Argelia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Jordania vs. Argelia en TV y streaming

    Encuentran con vida en el Aeropuerto de Santiago a Máximo Farías, joven desaparecido en Graneros hace más de una semana
    Chile

    Encuentran con vida en el Aeropuerto de Santiago a Máximo Farías, joven desaparecido en Graneros hace más de una semana

    Cuándo es el próximo feriado y cómo funcionará el comercio durante el fin de semana largo

    Adiós al sistema controlado por las cortes: Servicio Civil abre primer concurso para notaría en Temuco

    Microdatos de la U. de Chile nuevamente se adjudica el trabajo de campo de la Encuesta Casen 2026
    Negocios

    Microdatos de la U. de Chile nuevamente se adjudica el trabajo de campo de la Encuesta Casen 2026

    Petróleo sufre fuerte caída luego que Estados Unidos permitiera a Irán vender crudo en dólares

    CFA advierte por deterioro fiscal y dice que no ve “inconsistencias” en las proyecciones de deuda del gobierno de Boric

    Para qué son las pausas de hidratación en el Mundial 2026 (y por qué a muchos fanáticos no les gustan)
    Tendencias

    Para qué son las pausas de hidratación en el Mundial 2026 (y por qué a muchos fanáticos no les gustan)

    Frío intenso, heladas y, ¿lluvia? El pronóstico para la Región Metropolitana y zona central para estos días

    Por qué dejar de consumir azúcar del todo podría ser perjudicial para la microbiota, según un reciente estudio

    Lionel Scaloni se rinde ante Messi tras el récord de goles en los Mundiales: “Cuando Leo se activa, se activan todos”
    El Deportivo

    Lionel Scaloni se rinde ante Messi tras el récord de goles en los Mundiales: “Cuando Leo se activa, se activan todos”

    “Para frotarse los ojos”: prensa internacional reacciona ante el logro de Lionel Messi como máximo goleador en mundiales

    A falta de una fecha para el fin de la fase de grupos: los tres equipos que ya le dijeron adiós al sueño mundialista

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    Wicked: Por Siempre llega al streaming: dónde ver la secuela con Ariana Grande y Cynthia Erivo
    Cultura y entretención

    Wicked: Por Siempre llega al streaming: dónde ver la secuela con Ariana Grande y Cynthia Erivo

    Upa+ abre una faceta más profunda en su nuevo álbum Ciudad anterior

    “No hay vuelta atrás”: así se armó el impactante regreso de House of the Dragon

    Condena a brazo derecho de Sánchez complica al PSOE
    Mundo

    Condena a brazo derecho de Sánchez complica al PSOE

    La estrategia legal de Iván Cepeda para impugnar los resultados de las elecciones

    Estados Unidos autoriza la venta de petróleo iraní durante dos meses ante el avance de las negociaciones

    Salomé Martínez: “Hoy el sistema les dice a los estudiantes que pueden elegir qué estudiar, pero en la práctica eso no siempre ocurre”
    Paula

    Salomé Martínez: “Hoy el sistema les dice a los estudiantes que pueden elegir qué estudiar, pero en la práctica eso no siempre ocurre”

    Quien quiere, ¿puede?: por qué la salud no es solo una cuestión de voluntad

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago