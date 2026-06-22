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    Corte Suprema confirma juicio que condenó a los hermanos Antihuen por triple homicidio de carabineros en Cañete

    Respecto a tres de los cuatro condenados, la resolución se dio de manera unánime. De esta manera, queda firme la condena lograda por la Fiscalía de La Araucanía por el crimen de los carabineros Misael Magdiel Vidal Cid, Sergio Antonio Arévalo Lobo y Carlos José Cisterna Navarro.

    José Carvajal VegaPor 
    José Carvajal Vega

    Esta jornada la Segunda Sala de la Corte Suprema rechazó por unanimidad el recurso de nulidad presentado por las defensas de los hermanos Antihuen Santi y rechazó anular el juicio contra los acusados del triple homicidio de los funcionarios de Carabineros, ocurrido el 27 de abril de 2024.

    La sentencia, de esta manera, confirma la pena contra Tomás, Felipe y Yeferson Antihuen Santi, quienes habían sido condenados a presidio perpetuo calificado en calidad de autores del asesinato de Misael Magdiel Vidal Cid,Sergio Antonio Arévalo Lobo y Carlos José Cisterna Navarro, ocurrido en la Región del Biobío.

    Los hermanos Antihuen, según la investigación de la Fiscalía Regional de La Araucanía, planificaron y perpetraron el delito en contra de los funcionarios de la policía uniformada, por lo que fueron condenados por tres delitos consumados de homicidio calificado de carabineros en el ejercicio de sus funciones y robo con violencia.

    El fallo del máximo tribunal, al cual tuvo acceso La Tercera, se tomó en decisión en una sala integrada por los ministros Manuel Valderrama y Leopoldo Llanos, la ministra María Cristina Gajardo, abogada integrante Pía Tavolari y el abogado integrante Juan Carlos Ferrada.

    Además de los hermanos Antihuen, también se confirmó la condena de Nicolás Rivas a 17 años de cárcel, quien fue acusado de colaborar de uno de los delitos de homicidio calificado de carabinero y robo con violencia al facilitar un arma. Si bien el recurso de Rivas, al igual que el de los hermanos fue rechazado, en el caso de él no fue unánime y se confirmó con tres votos a favor y dos en contra de Llanos y Ferrada, quienes estuvieron por acoger dicho requerimiento.

    La solicitud de nulidad

    El recurso de nulidad resuelto por la Corte Suprema, había sido ingresado por todas las defensas de los hermanos Antihuen y del propio Rivas. En todas ellas, los abogados planteaban diversas argumentos respectos a presuntas ilegalidades por los cuales solicitaban anular el juicio que condenó a sus clientes.

    Uno de las primeras razones para solicitar la nulidad, planteada por las defensas, era que a su juicio se había vulnerado el derecho al debido proceso y a la defensa, debido al uso de un testigo reservado en particular.

    Arriba y de izquierda a derecha Yeferson Antihuen y Nicolás Rivas. Abajo y de izquierda y derecha Felipe y Tomás Antihuen.

    Sin embargo, respecto a este punto la Suprema determinó que “si las medidas de protección adoptadas respecto de testigos reservados fueron compensadas mediante mecanismos adecuados y dicha prueba no tuvo un carácter decisivo en la condena, no se configura una infracción al derecho de defensa ni a la garantía“.

    Otro de los puntos plantea que existía una falta de fundamentación. Respecto a ese punto, entre otras cosas, el máximo tribunal determinó que la sentencia condenatoria sí contenía un razonamiento suficiente sobre la participación de cada uno.

    “Se desprende que el tribunal oral explicó las razones que lo llevaron a establecer la participación de los acusados, valorando la prueba testimonial, pericial y material en su conjunto, indicando los fundamentos por los cuales otorgó mayor mérito a determinados antecedentes“, agrega parte de la resolución de la Suprema.

    Un caso a tribunales internacionales

    Sobre el único punto que no hubo unanimidad en la resolución de la Suprema, fue respecto al rol de Rivas, quien facilitó un arma a Tomás Antihuen. A juicio de los ministros Llanos y Ferrada, la participación de dicha arma en la muerte de uno de los funcionarios de Carabineros, no se logró acreditar en el juicio.

    Para Ricardo Bravo Cornejo, defensa de Tomás Antihuen, la resolución respecto a este punto del juicio, “evidencia que existían argumentos jurídicos sólidos, serios y plenamente atendibles en favor de la posición que sostuvimos, lo que refuerza nuestra convicción”.

    La camioneta apareció incendiada con los tres cuerpos, en la ruta que une Cañete y Tirúa.

    En ese sentido, explica que “si bien acatamos el fallo en cuanto órgano máximo del sistema judicial, estimamos que su razonamiento no logra dar cuenta de manera adecuada de los principios y garantías que se encontraban en juego en este caso (...) dado que ya no es posible continuar con acciones internas en Chile, al haberse agotado el recurso de nulidad interpuesto ante la Corte Suprema, nos vemos en la necesidad de recurrir a las instancias internacionales competentes”.

    “Nuestro objetivo es que dichos organismos revisen lo ocurrido con independencia y profundidad, y determinen si el Estado de Chile ha dado pleno cumplimiento a sus obligaciones internacionales en materia de debido proceso, protección de derechos fundamentales y respeto a los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos”, concluye Bravo Cornejo.

    Más sobre:Triple homicidioCarabinerosTriple homicidio CañeteHermanos Antihuen

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