Control de la inmigración

SEÑOR DIRECTOR:

Bolivia no admite reconducciones de inmigrantes ilegales que no sean bolivianos e impide que den marcha atrás cuando ya han cruzado hacia Chile. Ahora con los militares la situación no está cambiando, se intercepta a los inmigrantes ilegales para poder identificarlos, pero se quedan en nuestro territorio.

¿Qué espera el Presidente Boric para hablar con su par boliviano y terminar con esta situación?

El ciudadano ya está sobrepasado con esta inmigración sin control. ¿El gobierno pretende regularizar a toda persona que entre de forma ilegal? ¡Basta! Esto ya no da para más.

Nicolás Valenzuela

Abogado