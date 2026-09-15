La economía brasileña se está desacelerando. ¿Arruinará esto las posibilidades de Lula?

Por Alessandra Ribeiro, socia y directora de Macroeconomía y Análisis Sectorial de Tendências Consultoria en Sao Paulo, Brasil. Artículo originalmente publicado en Americas Quarterly.

A menos de un mes de las elecciones en Brasil, la economía se desacelera claramente bajo el peso de las altas tasas de interés, el aumento de la deuda y la preocupación de los consumidores por la asequibilidad. Si esta desaceleración será suficiente para perjudicar fatalmente la candidatura a la reelección del presidente Luiz Inácio Lula da Silva es una cuestión completamente distinta.

En la encuesta más reciente de Quaest, una encuestadora local, casi la mitad de los brasileños coincidió en que la economía ha empeorado en los últimos 12 meses. Las estadísticas lo confirman: el PIB creció un 1,1% en el primer trimestre y solo un 0,5% intertrimestral en el segundo, y Tendências pronostica un crecimiento promedio del 0,1% en la segunda mitad de este año. Para 2026 en su conjunto, se espera un crecimiento del PIB del 1,9%, por debajo del 2,3% del año pasado.

Es probable que esas cifras sean aún peores sin un “paquete de reelección” diseñado para impulsar su competitividad electoral a lo largo de 2026. Un amplio conjunto de medidas, que incluyen exenciones del impuesto sobre la renta para los trabajadores que ganan hasta cinco salarios mínimos, una renegociación de deudas más sencilla, incentivos para la compra de viviendas para personas de bajos ingresos y apoyo para la renovación de viviendas, ha contribuido a mejorar la confianza del consumidor.

Aunque el desempleo se mantiene cerca de mínimos históricos, la desaceleración de la actividad se refleja en el mercado laboral. El crecimiento del empleo se ha moderado, con un aumento del 0,9% en julio frente al 2,4% del mismo período del año anterior. Los ingresos medios reales aumentaron un 3,3%, en comparación con el 3,8% del mismo período del año anterior. La informalidad parece estabilizarse marginalmente tras varios años de declive y 11 meses consecutivos de contracción. El empleo formal -definido como empleos con registro oficial, protección laboral y cotizaciones a la seguridad social- también está perdiendo impulso. En lo que va del año, se han creado 921.000 empleos formales, frente a 1,2 millones en el mismo período del año pasado. En resumen, el dinamismo se está desvaneciendo claramente, pero en esta etapa no hay indicios de un deterioro más agudo a corto plazo.

En cuanto a la inflación, los datos recientes han sido algo más alentadores. A pesar de las fluctuaciones en los precios del combustible, los problemas de suministro que afectan a algunos alimentos y una desaceleración gradual de la actividad, la inflación se ha moderado desde los máximos registrados en abril de 2025. Según la lectura preliminar de agosto, la inflación interanual se redujo al 4,2%, frente al 5,5% de abril del año pasado, ya que los precios de bienes y servicios registraron su primer descenso en un año. Desde junio, la caída de los precios de los alimentos ha contribuido a la desinflación, una tendencia que debería continuar hasta septiembre.

Dicho esto, se prevé que la inflación repunte en los últimos meses del año, sobre todo debido al impacto de El Niño en los precios de los alimentos y a la renovada presión sobre los precios de los combustibles. Aun así, se espera que estas presiones más fuertes se concentren en noviembre y diciembre. En Tendências, prevemos que la inflación cierre el año en torno al 5%, frente al 4,3% en 2025.

¿Un factor relevante?

Las condiciones financieras siguen siendo muy ajustadas. Si bien el banco central ha ido reduciendo gradualmente las tasas de interés, la política monetaria se mantiene firmemente contractiva. Los efectos de mantener condiciones financieras altamente restrictivas durante un período prolongado son cada vez más evidentes. Una tasa Selic del 14% -la tasa de referencia- y una curva de rendimiento pronunciada y bajo presión han afectado gravemente la situación financiera de los hogares y las empresas. El aumento de la morosidad, la mayor demanda de líneas de crédito de emergencia y el incremento de las solicitudes de reestructuración supervisadas por los tribunales reflejan la presión que enfrenta el sector privado.

En Tendências, estimamos que el servicio de la deuda absorbe actualmente alrededor del 30% del ingreso mensual promedio de los hogares, incluyendo tanto los pagos de intereses como de capital. Este es el nivel más alto en la serie histórica, que se remonta a 2004. Se espera que esta proporción se mantenga relativamente estable hasta fin de año. En cuanto a la morosidad, se prevé una leve mejora para finales de año, gracias a los programas de renegociación de deuda del gobierno para hogares y empresas.

¿Qué significa todo esto para Lula y su principal oponente, Flávio Bolsonaro?

Básicamente, la desaceleración económica, si bien es claramente percibida por los votantes, no parece lo suficientemente grave como para ser el factor decisivo en las elecciones de octubre. Otros ámbitos, como la crisis del Tribunal Supremo brasileño, el uso indebido de los recursos estatales, el tráfico de influencias, la corrupción y las relaciones con Estados Unidos, parecen tener mayor probabilidad de determinar la situación económica.

En consecuencia, Tendências sigue viendo a Lula como el ligero favorito en una contienda reñida que probablemente se decida en la segunda vuelta del 25 de octubre. Esta valoración refleja más las debilidades de la oposición que las fortalezas del gobierno.

Flávio Bolsonaro enfrenta altos índices de rechazo, y los votantes aún parecen temer más el regreso al poder de la familia Bolsonaro que el de otro gobierno de Lula, aunque la preocupación es alta en ambos casos. Además, es probable que otras candidaturas de derecha fragmenten el voto de la oposición en la primera vuelta, lo que evidencia los persistentes problemas de coordinación dentro del bloque opositor.

Sin embargo, si la economía se desacelera más bruscamente de lo previsto, con repercusiones más claras para el mercado laboral, la balanza podría inclinarse hacia la oposición. Otros temas, como la crisis del Tribunal Supremo brasileño, la corrupción, el tráfico de influencias, el mal uso de los recursos estatales y las relaciones con Estados Unidos, tienen más probabilidades que la economía de influir en el resultado electoral.