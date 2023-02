Crítica gastronómica de Don Tinto: El Bajo, hay ambiente

Cuando cae la noche en este tan caluroso febrero que estamos viviendo, lo cierto es que dan ganas de hacer cualquier cosa menos ir a casa y tratar de dormir temprano. Así las cosas, hace un par de noches decidí juntarme con una buena amiga en el bar El Bajo, ubicado precisamente en la zona más baja del GAM, donde a pesar que el pavimento aún retenía las altas temperaturas del día una suave brisa hacía recordar que el verano en Santiago también tiene sus cositas.

Como casi nunca me pasa, llegué un poco atrasado a El Bajo, por lo que mi amiga me esperaba instalada ya en la terraza bebiendo una copa de Ricadona Brut ($.3.900). Rápidamente me instalé y revisé la carta, no sin antes pedir un Schop Royal Guard ($4.800). Con el calor que hacía me era imposible pensar en coctelería, destilados ni nada parecido. Para comer nos inclinamos por un Pulpo al Olivo ($8.900) más una Piscola ($4.200) para mi acompañante. El plato llegó pronto y constaba de trozos de pulpo no extremadamente delgados, abundante salsa al olivo y algunos trozos de pimiento más una especie de papas hilo que parecían casi ramitas y que en la medida que fueron perdiendo crocancia al estar sobre la salsa hicieron muy interesante el plato. Fresco y sabroso, pero poco para el hambre que teníamos. Por lo mismo pedimos un Crudo ($8.900) que, hay que decirlo, demoró bastante en llegar. Y hay que decir también, en ese momento el bar estaba repleto. El crudo venía con la carne al centro de un gran plato y rodeado de unas pequeñas cucharas con cebolla morada, cilantro, ají verde, pepinillos, salsa agria, mostaza y limón. Es decir, había que prepararlo al gusto de uno. Y aunque prefiero que venga listo, lo cierto es que estaba muy bien el crudo con todos esos acompañamientos. El único pero: las tostadas. En realidad, eran trozos de baguette no muy finos y no tostados. Al final la noche se alargó así que pedimos una piscola y un schop más, además de la ya clásica pizza Mechada Palta ($9.900), que es la misma del Tío Tomate (local pariente de El Bajo) y que estaba tan buena como siempre con su carne blandita, palta en láminas y algo de queso azul sobre una masa bien delgada.

Es cierto, puede haber detalles a mejorar, pero en este bar las cosas están bien y -algo muy importante- sobra ambiente. Hombres y mujeres de distintas edades e intereses se congregan en este lugar y la verdad es que se siente buena onda, relajo y hasta diversidad. Nada mal para una ciudad que vive noches tan apagadas. Además, en El Bajo se cierra varios días a las dos de la mañana, lo que se agradece.

CALIFICACIÓN:

3 estrellas

CONSUMO TOTAL:

$49.600

DIRECCIÓN:

Centro Cultural GAM Plaza Zócalo Local B4, teléfono 948072775, Santiago.

HORARIO:

Lunes y martes 13 a 01 hrs. Miércoles a sábado 13 a 02 hrs. Domingo 13 a medianoche.

ESTACIONAMIENTO:

Por calle Villavicencio (pagado), ojo que cierra antes que el bar algunas noches.

PÚBLICO:

Todo público.

EVALUACIÓN:

✮✮✮✮

Calificaciones:

✮✮✮✮✮ Sobresaliente / ✮✮✮✮ Excelente / ✮✮✮ Satisfactorio / ✮✮ Mucho que mejorar / ✮ Para no volver