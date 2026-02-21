SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Cuando Santiago tuvo carnaval

    José Pedro HernándezPor 
    José Pedro Hernández
    paseo-ahumada temática gente

    Febrero en Santiago suele ser un mes extraño. Vacaciones, calor persistente, calles vacías y una ciudad en pausa, pero sin demasiada alegría. Nada de música en las calles ni risas desbordadas. Mientras en otros lugares de América Latina e incluso en ciudades chilenas el carnaval sigue siendo encuentro y celebración, la capital parece optar por el silencio.

    ¿Carnaval? Sí, lo curioso es que Santiago también tuvo su carnaval. Y no fue discreto.

    A fines del siglo XIX y comienzos del XX, el carnaval paralizaba la ciudad. Cerraban bancos, comercios, tribunales y oficinas públicas. Las crónicas hablaban de calles tan vacías como un domingo eterno. Incluso, ministros pedían días libres para sumarse a la fiesta. El país podía esperar, había carnaval.

    No todos celebraban. Para la élite y el alto clero, la “chaya”, ese juego de agua, harina y barro, era vulgar e inmoral. Lo inquietante no era solo el desorden, sino la risa popular, libre y sin permiso, capaz de desnudar hipocresías.

    Las crónicas de la época son elocuentes. Hubo coches volcados, personas heridas, borracheras memorables y bailes que duraban hasta el amanecer a orillas del Mapocho. Un payaso conocido como “Chorizo” escandalizó a la alta sociedad con su humor irreverente, al punto de ser calificado como una amenaza para la moral pública. Reírse, al parecer, era un acto sospechoso y de rotos.

    Terminada la fiesta, llegaba la penitencia. La Cuaresma, procesiones solemnes y sermones que recordaban que somos polvo. Tres días de desenfreno seguidos de 40 de penitencia.

    Con el tiempo, el carnaval fue domesticado. La chaya dio paso a serpentinas elegantes. Menos barro, más compostura. Santiago aprendió a celebrar sin incomodar.

    Hoy, cuando febrero transcurre en calma, conviene recordar que esta ciudad también supo desordenarse y tomarse la calle. Tal vez no era solo fiesta. Tal vez era una forma ruidosa y alegre de sentirse comunidad.

    Y quizá algo de eso se nos quedó en el camino.

    Por José Pedro Hernández, historiador y académico, Universidad de Las Américas.

    Más sobre:CiudadLT SábadoCarnavalSantiagoHistoriaJosé Pedro Hernández

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Las exportaciones de ropa usada desde Iquique que inundan el mercado argentino

    Empresas: tres de cada cinco mujeres perciben avances en la participación femenina en alta dirección, pero a un ritmo lento

    Manual para entender una década de caos político en Perú

    Rossana Dresdner, escritora: “Si olvidamos los traumas del pasado, no tendremos conciencia para evitar que vuelvan”

    La compleja relación de Boric con Estados Unidos

    Tasa de titulados que dejaron de pagar el CAE subió 25 puntos durante la administración Boric

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Temblor hoy, sábado 21 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 21 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora juega Alejandro Tabilo hoy y dónde ver el ATP de Río de Janeiro

    A qué hora juega Alejandro Tabilo hoy y dónde ver el ATP de Río de Janeiro

    Festival de Comedia 2026: cuándo es, los humoristas invitados y quién transmite

    Festival de Comedia 2026: cuándo es, los humoristas invitados y quién transmite

    Temblor hoy, sábado 21 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, sábado 21 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    La compleja relación de Boric con Estados Unidos

    Tasa de titulados que dejaron de pagar el CAE subió 25 puntos durante la administración Boric

    Las exportaciones de ropa usada desde Iquique que inundan el mercado argentino
    Negocios

    Las exportaciones de ropa usada desde Iquique que inundan el mercado argentino

    Empresas: tres de cada cinco mujeres perciben avances en la participación femenina en alta dirección, pero a un ritmo lento

    Ganancias de Tanner suben 144% por efecto contable de compra de NTFS

    “El dolor perdura”: Gisèle Pelicot publica sus memorias tras sobrevivir el ataque de su esposo y más de 50 hombres
    Tendencias

    “El dolor perdura”: Gisèle Pelicot publica sus memorias tras sobrevivir el ataque de su esposo y más de 50 hombres

    Tras la explosión en Renca: ¿qué seguros operan, qué pueden hacer los afectados y dónde están las brechas de cobertura?

    La costosa propuesta del gobierno de Trump para reemplazar a la OMS

    Patricio Rubio se refiere a la polémica salida de Emiliano Vecchio de Unión Española: “Solo verso para la gente”
    El Deportivo

    Patricio Rubio se refiere a la polémica salida de Emiliano Vecchio de Unión Española: “Solo verso para la gente”

    Entrevista con Justo Giani: “A mí y a Palavecino nos va a llevar unos partidos acostumbrarnos al Claro Arena”

    Tomás González: “Me sentí muy bien, pero mis ahorros no me dan para pagarme todo el circuito”

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía
    Tecnología

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Cómo son las nuevas unidades del pueblo Mapuche en Age of Empires II: Definitive Edition

    Rossana Dresdner, escritora: “Si olvidamos los traumas del pasado, no tendremos conciencia para evitar que vuelvan”
    Cultura y entretención

    Rossana Dresdner, escritora: “Si olvidamos los traumas del pasado, no tendremos conciencia para evitar que vuelvan”

    Chilenos frente a Viña 2026: Gloria Estefan es la mejor artista, pero Mon Laferte será el mayor éxito

    Reseña de Libros: Gabriel Salazar, Ocean Vuong y Karina Pacheco

    Manual para entender una década de caos político en Perú
    Mundo

    Manual para entender una década de caos político en Perú

    Gilles Lipovetsky, filósofo francés: “Se está construyendo una civilización nueva, la civilización de la omnipotencia”

    Tres muertos en un nuevo “ataque letal” de EE.UU. contra una supuesta narcolancha en el Pacífico

    Nancy Mamani Loza: La única mujer
    Paula

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio

    London Fashion Week: La guía de desfiles que no te puedes perder