Cuestionados indultos

SEÑOR DIRECTOR:

El tema del indulto no es si el Presidente tiene o no la atribución para hacerlo. De eso no hay duda. La crítica proviene porque no es solo una atribución legal o constitucional, es además una atribución política, y, como tal, debe someterse al escrutinio político.

Bajo esa lupa, los indultos del Presidente Boric tienen problemas diferentes si se analizan los 12 relacionados con el estallido y el indulto a Mateluna. El problema de este último es que el Poder Ejecutivo desconoce la verdad procesal en materia penal y decide liberar a alguien que fue condenado porque llegaron al convencimiento de que era inocente y que en el proceso hubo muchas irregularidades. Esto es grave porque socava la institucionalidad y la separación de poderes del Estado. Se trata de un Presidente que pasa por encima de un proceso y reglas establecidas para determinar qué fue lo ocurrido, garantizando el debido proceso. ¿Cree que sabe mejor lo que ocurrió que quienes se dedicaron a determinarlo según lo define la Ley?

Por su parte, el problema de los indultos a las personas que fueron detenidas por sus delitos en el contexto del estallido, es que el Presidente implícitamente valida la violencia, la destrucción y desorden civil como método de presión política. No hablamos de las marchas masivas que tanto se han “romantizado”, se trata de delincuentes que atentaron contra la vida de otros ciudadanos, entre otras varias infamias. El acto, que por sí mismo es de una moral debatible, además vino en el poco oportuno momento en que hay que buscar salidas distintas al 18-O. El “octubrismo” fue derrotado en las urnas, y el Presidente -ante su aparente convencimiento que fue un error del pueblo chileno- trata de resucitarlo artificialmente. Lamentablemente esto atrinchera más al gobierno y deja offside a varios de sus miembros más destacados (que hasta ahora parecen estar “prestándole” ropa al Presidente). ¿Cómo defender que están categóricamente en contra de la violencia si indultan a los violentos por fines políticos?

En fin, un error por donde se mire.

Jorge Fantuzzi M.