    Opinión

    Cuidar la economía para mejorar el futuro

    Álvaro García 
    Álvaro García
    Álvaro García, biministro de Economía, Fomento y Turismo, y Energía.

    A lo largo de estos años, cuidar la economía orientó el trabajo del gobierno. Hoy, cuando vuelve a manifestarse optimismo frente al crecimiento del país, vale la pena recordar que cuando asumimos, el país no solo estaba tensionado anímicamente, sino que la productividad estaba estancada, las finanzas públicas muy deterioradas, con una deuda pública en crecimiento, y la inflación se situaba en niveles no vistos hace décadas.

    Partimos conscientes de las preocupaciones de las personas y con la convicción de que gobernar también es cuidar. Hoy podemos asegurar que movimos significativamente la aguja. Dejaremos una economía normalizada, lista para crecer con una inversión y productividad aumentando. La presidenta del Banco Central lo reafirmó en la última presentación del Informe de Política Monetaria (Ipom) ante el Senado: “Hay una revisión en este informe que nos apunta a un cambio en el margen hacia arriba en el PIB potencial”.

    Durante nuestro gobierno, la inflación cayó más de 10 puntos porcentuales, desde el peak de 14% anual en 2022. A noviembre de este año registraba un 3,4%.

    En el plano fiscal, se desaceleró el crecimiento de la deuda pública y del gasto público, manteniendo las notas de las agencias clasificadoras y un bajo riesgo país.

    En conclusión, Chile logró cerrar desequilibrios que se venían acumulando por años.

    También inyectamos mayor dinamismo a la economía. Después de un periodo de estancamiento, la inversión dio un giro: los tres primeros trimestres de 2025 muestran un repunte sostenido, con un peak del 10% (en doce meses) durante el tercer trimestre y una proyección optimista para 2026. No es una recuperación cosmética, es el resultado de acciones que empujaron sectores completos a reactivarse.

    Los proyectos aprobados en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia) en 2025 alcanzan US$ 35 mil millones, el nivel más alto desde 2010, y muy encima del promedio de la última década. Además, la Corporación de Bienes de Capital proyecta US$62 mil millones de inversión para el próximo quinquenio, la cifra más alta desde 2016. Ello da cuenta de un país que inspira confianza.

    La Ley de Permisos Sectoriales es un ejemplo de nuestro trabajo, una reforma largamente postergada que reducirá hasta en 70% los tiempos de tramitación de proyectos de inversión. Lo mismo ocurre con la Ley de Cabotaje Marítimo, que generará ahorros equivalentes a US$267 millones anuales, reduciendo los costos logísticos entre un 19% y un 39%. Ambos proyectos se convirtieron en ley este año.

    Y, por último, cuidamos lo esencial: el trabajo. Desde 2022 se han creado cerca de 600 mil empleos y la participación laboral femenina está sobre los niveles prepandemia.

    El alza del salario mínimo fortaleció el poder adquisitivo de las familias, y la tasa de informalidad bajó al 26,2% en el último trimestre, inferior a los promedios prepandemia.

    La evolución del PIB per cápita entre 2022-2025 superaría el promedio de las dos administraciones anteriores (sin considerar la pandemia). Hay un incremento de los ingresos reales, de 7% para el conjunto de los trabajadores, y de 11% para los operativos, técnicos y administrativos, desde inicios de este gobierno.

    Cuidar también es pensar en el largo plazo. La reforma de pensiones aumentará el ahorro y el capital disponible para inversión. Hoy somos testigos del sólido avance en la economía del futuro con la creación de la nueva empresa pública privada para explotar el litio, y con ocho proyectos en operación de hidrógeno verde y tres iniciativas aprobadas por US$3.700 millones.

    Las expectativas confirman que todo este impulso no es pasajero. Sin duda quedan desafíos, pero el país este 2025 está mejor preparado para enfrentarlos. Porque cuidar la economía fue, desde el primer día, dar certezas: que el salario rinda, que el trabajo sea digno, que la economía sea estable y crear las condiciones para un mejor futuro.

    *El autor de la columna es biministro de Economía, Fomento y Turismo, y Energía.

