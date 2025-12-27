Da Noi: Una esquina que no cambia

Mucho antes de que se hablara del Barrio Italia como una zona en particular de la ciudad, ya existía en la esquina de Avenida Italia con Sucre esta fábrica de pastas y restaurante. Era la primera mitad de los noventa y la verdad es que el boca a boca rápidamente dio cuenta acerca de este local con manteles a cuadros, con fotos colgando de las paredes y unos platos de pasta que por esos años costaba encontrar en Santiago. Además, algo novedoso para la época, se podían comprar preparaciones para llevar listas a casa. En resumen, Da Noi dio que hablar al poco tiempo de comenzar a funcionar.

Pero claro, los años -las décadas- pasaron y el sector cambió por completo. Básicamente, se llenó de locales para comer y tomar algo. Además, la actividad en la zona se hizo más intensa durante varios días de la semana e incluso por las noches. De alguna manera, los sitios más tradicionales poco a poco se hicieron casi invisibles ante tanta novedad. Sin embargo, el Da Noi sigue ahí.

Hace algunos días y casi por casualidad me vi caminando por Avenida Sucre más o menos a la hora de almuerzo, por lo que al encontrarme con este tradicional restaurante decidí comer algo al paso. Como no hacía tanto calor, me instalé en su agradable terraza exterior y tras revisar la carta pedí algo sencillo pero tentador: unos Canelones de Verdura y Pollo ($13.750) más un Schop Kross ($5.500). Para la espera, además del schop llegó algo de pan, pero lo cierto es que casi no lo toqué porque rápidamente aparecieron los canelones. Eran tres unidades de un tamaño respetable, las que venían rellenas con una mezcla de pollo, espinacas y algo de salsa blanca. Todo esto, con una buena dosis de queso rallado por encima. La verdad es que la masa era relativamente delgada y de buena textura, pero aguantaba bien el relleno, que estaba bien cocinado y aliñado. Bien sabroso y suave al paladar. Lo cierto es que poco quedó de los canelones y hasta nos ayudamos con un poco de pan para repasar el plato. Obviamente en la carta del Da Noi hay muchas más opciones de pastas, pero para un almuerzo rápido ya estábamos más que bien.

Han pasado más de 30 años desde que este restaurante comenzó y da gusto constatar que no sólo están en el mismo lugar y haciendo lo mismo de siempre, si no que con gran éxito. Todo esto a pesar de los cambios del barrio y la ciudad, los que no han sido pocos en todo este tiempo.

Por Álvaro Peralta Sáinz (Don Tinto), cronista gastronómico.

CONSUMO TOTAL: $19.250

DIRECCIÓN: Avenida Italia 1791, teléfono 222742001, Ñuñoa.

HORARIO: Lunes mediodía a 19 hrs. Martes a sábado mediodía a 21:30 hrs. Domingo mediodía a 17 hrs.

ESTACIONAMIENTO: No tiene.

PÚBLICO: Apto para todo público.

CALIFICACIÓN: ✮✮✮

Calificaciones: ✮✮✮✮✮ Sobresaliente / ✮✮✮✮ Excelente / ✮✮✮ Satisfactorio / ✮✮ Mucho que mejorar / ✮ Para no volver