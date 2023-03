Dañino petitorio del PC

SEÑOR DIRECTOR:

Recientemente, el Partido Comunista hizo un petitorio al Ejecutivo a cambio de enfriar la discusión de un nuevo retiro desde los fondos de pensiones.

Entre las solicitudes, la colectividad busca que se congelen precios de los servicios básicos y que se aumente el salario mínimo a $500 mil. La realidad juega en contra de estas posturas. En el caso la congelación de precios, la ciencia económica señala claramente los efectos nocivos que produce, desde desabastecimiento, colas, mercado negro, malos servicios, etc., y a más largo plazo generan falta de inversión. Por su parte, el aumento del salario mínimo también es dañino. No se puede desconocer que para que se pague un salario primero tiene que existir una empresa que está dispuesta a contratar trabajo a ese precio. En Chile se ha ido rigidizando cada vez más el mercado laboral, a lo que últimamente se le ha sumado una discusión de jornada laboral que encarece el trabajo, y de una reforma de pensiones que hace lo propio. Nada de esto ayuda a la contratación, y si además subimos la vara, hay varias empresas que no podrán pagar. Si la respuesta fuese subir el salario mínimo por una simple ley para solucionar problemas económicos, entonces, ¿por qué no elevarlo a 1 o 2 millones de pesos? Los menos calificados serán los más afectados al no poder encontrar trabajo.

Finalmente, el señalado partido también busca impulsar la industria del litio a través de asociaciones con Argentina y Bolivia, como si esos Estados estuviesen en la vanguardia de la inversión productiva. Sería mejor aprovechar rápidamente la ventana que tenemos para ganar con la extracción eficiente del material a través de impulsar una expedita entrada del mundo privado. Nada sacamos como país por el hecho de estar parado encima de una mina de oro; debemos extraerlo, y en esto, los vecinos no parecen ser la mejor opción.

Félix Berríos Theoduloz

Economista