Dar el ancho

Por Óscar Guillermo Garretón, economista

Hay días en que el coronavirus ha permitido una relación política más propia de una democracia seria. Mayor trabajo convergente ante la pandemia y aprobación de leyes para enfrentar la enorme crisis económica que se nos viene. Pero otros días, el gobierno pierde torpemente la brújula y en la oposición, algunos terminan ratificando que “no dan el ancho”.

La crisis opositora tiene un motivo principal. Ensimismados en sus intereses partidarios, desatienden lo que preocupa e interesa a la mayoría y creen que algún volador de luces basta para seducir a chilenos ya curtidos con ellos. Hablan de “unidad de la oposición”, pero solo es en torno a una maniobra táctica que les enfurece no lograr: torpedear toda iniciativa del gobierno de Piñera. Mediatizan Chile y su gente, sus apremios del presente e incertidumbres de futuro. No hay proyecto compartido, ni lo quieren. La negación es su único y enclenque pegamento. Rechazo a leyes, acusaciones constitucionales, comisiones investigadoras, interpelaciones a ministros, demandas desorbitadas. Suplen la ausencia de contenidos y proyecto con pirotecnias fugaces. Por ejemplo, mociones de ley que saben inconstitucionales “para poner un tema en el debate”, pero al día siguiente lo tapan con otro. Educan con su inconsecuencia: la Constitución no les es tan trascendental, la ningunean por una noticia fugaz.

Hay casos donde el ridículo alcanza niveles sublimes. Como esa conferencia de prensa de cinco senadores, disfrazados con mascarillas que decían “No + AFP”, anunciando un proyecto (inconstitucional) para estatizar los ahorros acumulados por los trabajadores en las AFP. La frivolidad respira por todos los poros. Expropian ahorros de millones de chilenos. Unos US$ 170.000 millones. Si los compensan, deben devolvérselos, y si no los compensan, es un robo descarado. ¿Los inspirará el gobierno argentino de Cristina Kirchner que el 2008 estatizó los ahorros personales de millones de argentinos -unos US$ 25.000 millones de dólares- y luego se los tragó su insaciable y desfinanciado sector público? Ni pregunto si consideraron las consecuencias internacionales de liquidar una actividad legalmente autorizada, ejercida principalmente por capital extranjero: Metlife de EE.UU. en Provida; SURA de Colombia en AFP Capital; Principal en Cuprum; la italiana Assecurazioni Generali en Plan Vital, la norteamericana Prudential en Habitat. No les preocupa, saben que no pasará. En esta materia, hay mayoría suficiente que sí da el ancho y quiere trabajar en serio sobre pensiones. Todo es por un poco de ruido y una fotito.

Es tiempo de ponerse serios. Por sí solos, ni oposición ni gobierno, pueden dar una gobernabilidad a la crisis social y económica que se viene. Solo la tiene una convergencia pactada en torno a lo que desvela a la mayoría. Si no reaccionan y la buscan responsablemente, la crisis los arrastrará en su avalancha.