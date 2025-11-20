BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    De la refundación pendular a la osadía y seducción

    Matías ConchaPor 
    Matías Concha
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Cuando Robert Fitz Roy se cruza con Diego Portales en 1835 en Coquimbo, reflexionaba en sus memorias sobre uno de los aspectos que más diferenciaba a un recientemente creado Chile de sus vecinos: la capacidad de generar el concepto de orden y estabilidad, lo cual fue lentamente definiendo un marco que generó una importante oleada de inmigración e inversión británica en nuestro país hacia Valparaíso y el norte de Chile durante gran parte del siglo XIX.

    Si bien nuestro gran activo heredado de estabilidad y orden fue erosionándose estos últimos años, nuestra resiliencia institucional sigue diferenciándonos de nuestros vecinos, en donde, con convicción y osadía, todavía estamos a tiempo de enmendar el rumbo.

    A nivel interno, la elección del pasado fin de semana planteó un giro en materia electoral, sin garantías absolutas en ambas cámaras que, en cualquier escenario, va a implicar esfuerzos para lograr grandes acuerdos. A nivel externo, la escalada comercial de tarifas de Estados Unidos y rol de China finalmente van a significar que los países que sostengan una política de apertura y resguardo de inversiones van a desenvolverse mejor en un ambiente de probables tensiones comerciales, operativas y tecnológicas de estos dos colosos.

    En ambos escenarios (externo e interno) hay conciencia por cambiar una dinámica de ataque y desconfianza por una propuesta audaz que logre una seducción más amplia. En materias de seguridad, permisología, laboral, estatuto docente o sistema político, se requieren importantes modernizaciones en varios ámbitos sobre las cuales no da lo mismo cómo avancemos. Para lograr los cambios necesarios, se requiere de dos habilidades complementarias que deberían correr en paralelo: La precisión quirúrgica del momento para activar en pequeños cambios (normativos o legislativos) un shock de inversión y confianza unido a la audacia de actuar en el momento oportuno para juntar las mayorías que permitan lograr los grandes acuerdos o reformas que Chile necesita.

    Sin refundar el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), se puede validar un paso temprano para grandes proyectos, liberar restricciones para las declaraciones de impacto ambiental, fortaleciendo normas y simplificando guías e ir cerrando aristas de judicializaciones.

    En materia de seguridad hay un desafío mayúsculo para que el Estado de derecho se imponga en zonas de mayor complejidad de la macrozona sur, que permita que el sector privado vuelva a invertir en una zona absolutamente rezagada del desarrollo. En materia laboral, la dinámica rígida e insegura imperante de contratación y desvinculación que impide a las empresas o al Estado ofrecer un seguro con mayor flexibilidad o seguridad solo logra alejar a los jóvenes, adultos mayores y población informal de las oportunidades laborales requeridas.

    A nivel de biodiversidad, la criticada implementación de la ley Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) en curso probablemente adolezca de un marco que lo regule bajo un prisma de sostenibilidad que, más allá de defender un bien protegido a toda costa, permita guiar una adecuada implementación reglamentaria que promueva un desarrollo sostenible.

    En fin, Chile vive momentos cruciales, pero ha vivido dos procesos constitucionales que, por lograr imponer una convicción sin seducción, fueron finalmente rechazados categóricamente por la ciudadanía.

    Para romper una espiral pendular de bloqueos en el tiempo, se requiere de mucha audacia, pero necesitamos que las ansiedades sean canalizadas con sabiduría, fortaleciendo nuestra plataforma de estabilidad y orden, que es nuestro mayor activo para construir futuro.

    Sobre este activo, las bajadas deben pensarse en un país en movimiento, en donde se requiere de ajustes con precisión quirúrgica que inyecten confianza, unido a la prudencia de avanzar con las mayorías en reformas clave para no solamente avanzar con un proyecto determinado, sino abrir un largo ciclo de crecimiento que sea perdurable en el tiempo.

    *El autor de la columna es consejero de la Sofofa

    Más sobre:Opinión

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Presupuesto 2026 entra a su etapa final: qué pasa si se rechazan los recursos para un ministerio en el Senado

    Bodegas Premium: hay más de 700 mil m2 de proyectos en construcción y en carpeta

    Carabineros captura en La Araucanía a prófugo argentino que mantenía alerta roja internacional de Interpol por violación

    La cita del equipo de Kast con Kaiser para “ordenar el trabajo electoral” en la antesala al balotaje

    Tragedia en Torres del Paine: asociaciones del turismo y hotelería apuntan contra el Estado y a la falta de recursos

    Por qué Cristiano Ronaldo asistió a una cena con Donald Trump y Elon Musk en la Casa Blanca

    Lo más leído

    1.
    A 25 días de la segunda vuelta: oficialismo endurece las críticas contra Boric y la gestión de su gobierno

    A 25 días de la segunda vuelta: oficialismo endurece las críticas contra Boric y la gestión de su gobierno

    2.
    Festival de Viña 2026 tendrá a Pet Shop Boys, Juanes, Gloria Estefan, Mon Laferte y Pablo Chill-E

    Festival de Viña 2026 tendrá a Pet Shop Boys, Juanes, Gloria Estefan, Mon Laferte y Pablo Chill-E

    3.
    Estrategia de segunda vuelta de Quiroga divide al comando de Jara

    Estrategia de segunda vuelta de Quiroga divide al comando de Jara

    4.
    SII presenta querella contra comerciante del sector de la Vega Central, por un perjuicio fiscal superior a los $2 mil millones

    SII presenta querella contra comerciante del sector de la Vega Central, por un perjuicio fiscal superior a los $2 mil millones

    5.
    Con destino a Colombia y Perú: sale del país vuelo chárter con 69 extranjeros expulsados

    Con destino a Colombia y Perú: sale del país vuelo chárter con 69 extranjeros expulsados

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Cuál es el video más visto de YouTube del mundo y por qué su creador no se convirtió en millonario

    Cuál es el video más visto de YouTube del mundo y por qué su creador no se convirtió en millonario

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O

    ¿Lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico sobre el sistema frontal en la Región Metropolitana

    ¿Lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico sobre el sistema frontal en la Región Metropolitana

    Servicios

    Rating del miércoles 19 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 19 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Chelsea vs. Barcelona por la Champions League Femenina

    Dónde y a qué hora ver a Chelsea vs. Barcelona por la Champions League Femenina

    Estas son las comunas de la RM con corte de agua programado para este jueves

    Estas son las comunas de la RM con corte de agua programado para este jueves

    Confirman más de 460 marcas participantes en el Black Friday 2025: ¿Cuándo empieza el evento?
    Chile

    Confirman más de 460 marcas participantes en el Black Friday 2025: ¿Cuándo empieza el evento?

    Carabineros captura en La Araucanía a prófugo argentino que mantenía alerta roja internacional de Interpol por violación

    La cita del equipo de Kast con Kaiser para “ordenar el trabajo electoral” en la antesala al balotaje

    Presupuesto 2026 entra a su etapa final: qué pasa si se rechazan los recursos para un ministerio en el Senado
    Negocios

    Presupuesto 2026 entra a su etapa final: qué pasa si se rechazan los recursos para un ministerio en el Senado

    Bodegas Premium: hay más de 700 mil m2 de proyectos en construcción y en carpeta

    De la refundación pendular a la osadía y seducción

    Por qué Cristiano Ronaldo asistió a una cena con Donald Trump y Elon Musk en la Casa Blanca
    Tendencias

    Por qué Cristiano Ronaldo asistió a una cena con Donald Trump y Elon Musk en la Casa Blanca

    Qué se sabe de la investigación por corrupción que preocupa a Ucrania en medio de la guerra con Rusia

    “Rejuvenecer es posible”: el estudio que muestra evidencia sólida sobre un tratamiento para revertir la edad biológica

    La feroz crítica de Toni Kroos a Vinícius en el Real Madrid: “Por su manera de actuar, el equipo acaba perjudicado”
    El Deportivo

    La feroz crítica de Toni Kroos a Vinícius en el Real Madrid: “Por su manera de actuar, el equipo acaba perjudicado”

    ¿Cuál fue el menú? ¿Estuvo Elon Musk? Los detalles de la visita de Cristiano Ronaldo a Donald Trump en la Casa Blanca

    La prensa boliviana se ilusiona tras el sorteo del repechaje para el Mundial 2026: “El desafío más importante en 30 años”

    Feria D-COPAS: el panorama que promete ser imperdible para los amantes del vino
    Finde

    Feria D-COPAS: el panorama que promete ser imperdible para los amantes del vino

    Festival Nube 2025: consigue entradas gratis para la fiesta de la imaginación y la creatividad

    Red Bull Al Agua Pato: en qué consiste esta acuática carrera en bicicleta que debuta en Chile

    Feria Internacional del Libro de Valparaíso cumple 10 años promoviendo la lectura en la región
    Cultura y entretención

    Feria Internacional del Libro de Valparaíso cumple 10 años promoviendo la lectura en la región

    Festival de Viña 2026 tendrá a Pet Shop Boys, Juanes, Gloria Estefan, Mon Laferte y Pablo Chill-E

    La noche mágica de Oasis en el Estadio Nacional cargada de hits y fervor popular

    A tres décadas del crimen que conmocionó a México: reabren caso por magnicidio del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio
    Mundo

    A tres décadas del crimen que conmocionó a México: reabren caso por magnicidio del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio

    Meta es condenada a pagar 479 millones de euros a medios digitales españoles por competencia desleal

    Herido un militar surcoreano por una explosión en la Zona Desmilitarizada con Corea del Norte

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”
    Paula

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”

    El alza silenciosa del VIH en mujeres: por qué Chile no logra frenar los contagios

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores