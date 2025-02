Declaración inconsulta.

SEÑOR DIRECTOR:

En una lata entrevista en TV, el ministro de Justicia, el comunista Jaime Gajardo, se refirió a variadas materias; entre otras, a las relaciones con Venezuela, materia en la cual no tiene competencia alguna. Ese tema corresponde solo a Cancillería.

Pero, veamos. Después de largas argumentaciones que buscaban dejar contento a tiros y troyanos, arribó a una conclusión que fija una supuesta posición oficial sobre el tema: Chile no reconocerá al candidato válidamente ganador en las recientes elecciones venezolanas, Edmundo González, pero está presto a reanudar los vínculos con Maduro.

La verdad de las cosas es que todo el mundo se pregunta el motivo por el cual el PC insiste en defender a Maduro. Si se mira hacia atrás, se puede colegir que siempre el PC criollo estuvo visceralmente ligado a países extranjeros, sea por razones ideológicas y/o económicas. Por años fueron Moscú (URSS) y los países de Europa Oriental. Cuando cae el Muro de Berlín, se abrazaron con más fuerza a La Habana (Cuba). Cuando Castro hizo caer al país en la crisis económica de la cual aún no se repone, nuestros comunistas miraron hacia la Caracas de Chávez, donde el petróleo todavía hacia manar oro y plata. Hubo variada asistencia desde Venezuela. Incluso salvó de la quiebra a la universidad creada por el PC. Este tema lo conoce bien el actual subsecretario del Ministerio de Defensa.

El ministro de Justicia, con sus declaraciones, no ha hecho más que pagar una de las letras que Carmona le adeuda a Maduro. Espero que el Presidente Boric llame al orden y le señale a su ministro con autoridad que no meta más la nariz donde no debe.

Demetrio Infante Figueroa