OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Opinión

Desuniones

Max ColodroPor 
Max Colodro

A quince días de la primera vuelta, las encuestas coinciden en que Jeannette Jara se mueve en torno a 30 puntos, los mismos que en promedio respaldan la gestión del Presidente Boric. Los candidatos de las derechas, por su parte, suman con comodidad más del 50%, pero con la insólita sin razón de que compiten entre sí y desde el inicio de la campaña no han sido capaces de construir un espacio común. Al contrario, lo han impedido al negarse a explicitar cualquier compromiso unitario. Uno de los tres contendientes ni siquiera ha podido decir que votará por quien pase a segunda vuelta.

La división opositora ha generado costos políticos, pero hasta ahora no ponía en riesgo el triunfo claro en el balotaje de José Antonio Kast y de Evelyn Matthei sobre la candidata oficialista. Este escenario, estable durante muchos meses, exhibe ahora señales de estar empezando a moverse en el tramo final de la campaña: en primer lugar, porque el abanderado republicano lleva ya varias semanas a la baja en las encuestas, lenta y consistentemente. También, porque la representante de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas permanece estancada, subiendo una semana y perdiendo esa alza a la siguiente. Finalmente, porque quien está avanzando de manera sistemática y empieza a poner en riesgo un cuadro que parecía ya estabilizado es Johannes Kaiser. En rigor, su arremetida de última hora está golpeando y rebarajando las expectativas del sector y, lo más impresionante, ha generado un pequeño rayo de luz en el oficialismo.

La razón de esta luz de esperanza en la izquierda y la centroizquierda es simple: hasta hoy todas las encuestas mostraban a Kast y a Matthei como las alternativas más competitivas frente a la candidata comunista, pero el escenario con Kaiser era muy distinto. Antes de esta alza aún acotada, el líder libertario era el único candidato de derecha que no ganaba con la claridad a la representante del oficialismo; es más, hasta hace muy poco Kaiser era el único que podía perder o a lo más empatar con Jara en el balotaje. Hoy, en cambio, distintos estudios de opinión dicen que se acerca a disputar la contienda de segunda vuelta, sin haber claridad aún si esa posibilidad de disputarla mejora sus probabilidades de ganarla.

¿Esta alza de Kaiser le alcanzará para llegar al balotaje en las dos semanas que quedan? ¿De instalarse en segunda vuelta tendrá números que permitan a la oposición mirar con tranquilidad su disputa con Jara en la instancia decisiva? ¿Si finalmente es Kaiser quien llega al balotaje, renacen las posibilidades de que Jara pueda terminar ganando una elección que parecía perdida?

Es el juego de las causas y los azares que están presentes en todo proceso electoral, y que obligan a nunca dar por ganador o perdedor a nadie antes de tiempo. Más aún cuando aquellos que tenían la elección ganada en primera vuelta deciden que es el mejor momento para competir entre sí, levantar muros infranqueables y generar una enorme desconfianza recíproca.

Por Max Colodro, filósofo y analista político.

Más sobre:EleccionesLT DomingoMax ColodroPresidencialesBoricKastJaraPolítica chilenaCandidatos ChileMattheiDemócratasAmarillos

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

¿Por qué necesitamos prudencia fiscal ahora?

Trump amenaza con intervención militar en Nigeria por ataques contra cristianos y ordena prepararse para una posible acción

Hombre muere a causa de una golpiza efectuada por dos sujetos en Chillán

“Proyectos políticos distintos”: RN blinda a Mario Desbordes y remarca distancia con Johannes Kaiser

Boric cierra gira en Corea del Sur y amarra localía de la cumbre APEC para el 2032

Aimee Lou Wood y Saoirse Ronan se unen al elenco femenino que interpretará a las parejas de The Beatles en el cine

Lo más leído

1.
Senador electo de Bolivia responde a Kaiser: “Si quiere hablar de otro país, por lo menos que aprenda cuál es la capital”

Senador electo de Bolivia responde a Kaiser: “Si quiere hablar de otro país, por lo menos que aprenda cuál es la capital”

2.
Las Guerreras K-Pop llegan al cine: anuncian preventa de entradas para este fin de semana largo

Las Guerreras K-Pop llegan al cine: anuncian preventa de entradas para este fin de semana largo

3.
Cristián Campos por quiebre con sus hijos tras denuncia de Di Girolamo: “Tomaron una decisión que parece irreversible”

Cristián Campos por quiebre con sus hijos tras denuncia de Di Girolamo: “Tomaron una decisión que parece irreversible”

4.
Renuncia de Cataldo, dificultad para respaldar a Kaiser en balotaje y apoyo a Bachelet en la ONU: las definiciones de Mario Desbordes

Renuncia de Cataldo, dificultad para respaldar a Kaiser en balotaje y apoyo a Bachelet en la ONU: las definiciones de Mario Desbordes

5.
“Yo no soy un octubrista de derecha”: Kaiser apunta contra Desbordes tras no respaldar su candidatura presidencial

“Yo no soy un octubrista de derecha”: Kaiser apunta contra Desbordes tras no respaldar su candidatura presidencial

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Servicios

Decretan alerta roja por incendio forestal en La Estrella

Decretan alerta roja por incendio forestal en La Estrella

A qué hora y dónde ver a Ñublense vs. Colo Colo por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Ñublense vs. Colo Colo por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Aston Villa en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Aston Villa en TV y streaming

Hombre muere a causa de una golpiza efectuada por dos sujetos en Chillán
Chile

Hombre muere a causa de una golpiza efectuada por dos sujetos en Chillán

“Proyectos políticos distintos”: RN blinda a Mario Desbordes y remarca distancia con Johannes Kaiser

Boric cierra gira en Corea del Sur y amarra localía de la cumbre APEC para el 2032

Fausto Spotorno: “Argentina debería empezar a ser más atractiva para el mundo por la baja en el riesgo político”
Negocios

Fausto Spotorno: “Argentina debería empezar a ser más atractiva para el mundo por la baja en el riesgo político”

Pymes en Chile: la mitad tiene menos de 10 trabajadores y ven como principal desafío futuro la regulación del Estado

Fiscal Andrés Montes (CMF): “El día en que las personas formuladas de cargos digan que hicimos bien nuestro trabajo, estamos en problemas”

Este es el método RULER para encontrar la calma en 5 sencillos pasos
Tendencias

Este es el método RULER para encontrar la calma en 5 sencillos pasos

Así es por dentro el lujoso departamento de Marc Anthony que vendió con pérdidas

Cómo es la Honor Alpha Store con IA inmersiva y robots humanoides

Cristián Muñoz deja en suspenso su futuro tras el título de Universidad de Concepción: “Mi contrato termina hoy”
El Deportivo

Cristián Muñoz deja en suspenso su futuro tras el título de Universidad de Concepción: “Mi contrato termina hoy”

Gracias a un regalo del Dibu Martínez: Liverpool festeja un triunfo ante Aston Villa que le permite escapar de la crisis

La emoción del incombustible Osvaldo González tras el ascenso de Universidad de Concepción: “Ojalá jugar un año más”

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”
Finde

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Aimee Lou Wood y Saoirse Ronan se unen al elenco femenino que interpretará a las parejas de The Beatles en el cine
Cultura y entretención

Aimee Lou Wood y Saoirse Ronan se unen al elenco femenino que interpretará a las parejas de The Beatles en el cine

Cristián Campos por quiebre con sus hijos tras denuncia de Di Girolamo: “Tomaron una decisión que parece irreversible”

Reseña de libros: de Jennifer Egan a González Vera

Trump amenaza con intervención militar en Nigeria por ataques contra cristianos y ordena prepararse para una posible acción
Mundo

Trump amenaza con intervención militar en Nigeria por ataques contra cristianos y ordena prepararse para una posible acción

No descartan que sea intencional: explosión se registra en un edificio de la Universidad de Harvard

Avaluadas en más de US$2 millones: las armas que se incautaron en el mortífero megaoperativo policial en Río de Janeiro

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week
Paula

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”