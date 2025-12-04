VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Desviación de poder

    Marisol PeñaPor 
    Marisol Peña
    Desviación de poder Juan Gonzalez/Aton Chile JUAN GONZALEZ/ATON CHILE

    El gobierno ha anunciado esta semana la expropiación de 110 hectáreas de las 215 que componen el predio en que se encuentra la megatoma de San Antonio, cuyo desalojo debía efectuarse este jueves. Ello, después de agotadas todas las instancias judiciales y administrativas tendientes a revertirlo.

    El ministro del Interior ha señalado que se justifica acudir a la herramienta de la expropiación, prevista en nuestro ordenamiento jurídico, teniendo presente que ha sido utilizada por muchos gobiernos para resolver desafíos y problemas en materia de necesidades sociales. El ministro de Vivienda ha añadido que se trata de evitar una crisis humanitaria.

    Aun advirtiendo la dramática situación que enfrentan las 10.000 personas que se encuentran en esa toma, no puede dejarse de lado que el origen de ella es una medida de fuerza desplegada poco después del estallido social de octubre de 2019. Por ende, toda medida que convalide el uso de medios ilegítimos adolece de la misma ilegitimidad.

    Dicha ilegitimidad ha quedado consumada, pues el gobierno ha dejado sin cumplimiento el fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que ordenaba el desalojo el día de ayer presentándose, en su reemplazo, un plan de desalojo cuyo corazón se encuentra en la privación de la propiedad de los dueños del terreno. Sabemos además que, en estos casos, es prácticamente imposible que ellos reciban, a título de indemnización, el equivalente al valor comercial de los mismos.

    Esta situación configura una verdadera “desviación de poder”, la que se produce justamente cuando utilizando las herramientas que prevé el ordenamiento jurídico se genera un resultado inconstitucional en la medida que los derechos garantizados a las personas y, amparados, como en este caso, por los tribunales de justicia, terminan anulados. Se trata de una técnica propia de gobiernos “iliberales” que desafían el Estado de Derecho.

    Debe recordarse que el inciso cuarto del artículo 1° de la Constitución exige que el Estado promueva el conjunto de condiciones sociales que permitan a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización material y espiritual posible, pero con pleno respeto a los derechos y garantías que la Constitución establece. Para esos efectos, las personas acuden a los tribunales como ocurrió en este caso.

    De esta manera, la carencia o ineficiencia de las políticas públicas emprendidas por un gobierno determinado no puede cubrirse a través del desconocimiento de lo resuelto por los tribunales de justicia que han actuado como supremos guardianes de los derechos. Del mismo modo, los derechos no pueden verse sacrificados invocando herramientas del ordenamiento jurídico que desconocen la ilegitimidad de origen de la situación concreta.

    Los propietarios del terreno pueden reclamar ante tribunales de la legalidad del acto expropiatorio, como del monto de la indemnización fijada, pero ¿quién les asegura que esta vez sí se hará justicia?

    Por Marisol Peña, Centro de Justicia Constitucional UDD

    Más sobre:megatoma de San AntonioexpropiaciónConstitución

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Almirante de EE.UU. dice que no hubo una orden de “matarlos a todos” en el ataque a lancha en el Caribe

    Embajador de EE.UU. se reúne con Kast y asegura: “Seguiremos impulsando una cooperación con Chile”

    Hombre es detenido por cometer robos usando ropa similar a la de Carabineros

    Enap cierra el mayor contrato de su historia: El 35% del crudo anual de la estatal vendrá desde Argentina

    Detienen a cinco personas e incautan armas tras denuncia por VIF en Peñalolén

    Procesado siendo general activo: Suprema confirma sobreseimiento de Pablo Andrés Onetto en caso de fraude en el Ejército

    Lo más leído

    1.
    A horas de que se cumpla el plazo de desalojo, gobierno anuncia que expropiará 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio

    A horas de que se cumpla el plazo de desalojo, gobierno anuncia que expropiará 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio

    2.
    De Amparo Noguera a Elicura Chihuailaf: Más de 230 figuras de la cultura y las artes firman carta en apoyo a Jeannette Jara

    De Amparo Noguera a Elicura Chihuailaf: Más de 230 figuras de la cultura y las artes firman carta en apoyo a Jeannette Jara

    3.
    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    4.
    Nicolás Maduro revela cómo fue la llamada que sostuvo con Donald Trump

    Nicolás Maduro revela cómo fue la llamada que sostuvo con Donald Trump

    5.
    Estos son los memes de 2025, según Google

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Servicios

    Anuncian Peaje a luca en la Ruta 68 previo al fin de semana largo: revisa los horarios

    Anuncian Peaje a luca en la Ruta 68 previo al fin de semana largo: revisa los horarios

    Cierre de la Ruta 68 por peregrinación a Lo Vásquez: revisa los días y horarios

    Cierre de la Ruta 68 por peregrinación a Lo Vásquez: revisa los días y horarios

    Cómo funcionará el comercio el fin de semana largo por el feriado del 8 de diciembre

    Cómo funcionará el comercio el fin de semana largo por el feriado del 8 de diciembre

    Embajador de EE.UU. se reúne con Kast y asegura: “Seguiremos impulsando una cooperación con Chile”
    Chile

    Embajador de EE.UU. se reúne con Kast y asegura: “Seguiremos impulsando una cooperación con Chile”

    Hombre es detenido por cometer robos usando ropa similar a la de Carabineros

    Detienen a cinco personas e incautan armas tras denuncia por VIF en Peñalolén

    Enap cierra el mayor contrato de su historia: El 35% del crudo anual de la estatal vendrá desde Argentina
    Negocios

    Enap cierra el mayor contrato de su historia: El 35% del crudo anual de la estatal vendrá desde Argentina

    Fonasa define que Sonda será el administrador externo de su nueva modalidad

    Exgerente general de Reale Seguros, Óscar Huerta, arriba a nueva gerencia de Ripley Corp

    Las mejores series del 2025, según el New York Times
    Tendencias

    Las mejores series del 2025, según el New York Times

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Nicolás Maduro revela cómo fue la llamada que sostuvo con Donald Trump

    El fallido intento por derrocar a Michael Clark de la presidencia de Azul Azul
    El Deportivo

    El fallido intento por derrocar a Michael Clark de la presidencia de Azul Azul

    La Conmebol destaca a la U entre los equipos que más recaudaron dinero por su participación en la Copa Sudamericana

    Las exigencias de Daniel Garnero para el 2026 de la UC: “Vamos a necesitar un plantel mucho más amplio, este era corto”

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif
    Finde

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif

    Palettas presenta entretenida línea de helados inspirados en icónicos personajes de Disney

    AC Hotel Santiago Cenco Costanera presenta su fiesta de Año Nuevo 2026 con buffet premium y celebración en rooftop

    Con función de cinta de Los Jaivas y énfasis en las series: así será la 10° edición de Conecta
    Cultura y entretención

    Con función de cinta de Los Jaivas y énfasis en las series: así será la 10° edición de Conecta

    ¿Cuáles fueron los libros más buscados en Chile durante 2025?

    “Podría marcar un antes y un después”: ¿Qué esperar del nuevo tour de Rosalía que llega a Chile?

    Almirante de EE.UU. dice que no hubo una orden de “matarlos a todos” en el ataque a lancha en el Caribe
    Mundo

    Almirante de EE.UU. dice que no hubo una orden de “matarlos a todos” en el ataque a lancha en el Caribe

    Macron exhorta en China a Xi Jinping a mediar por un alto el fuego en Ucrania

    España, Países Bajos, Eslovenia e Irlanda abandonan Eurovisión tras la decisión de mantener a Israel en el concurso

    Datos Paula: tres rincones que traen el sabor de Nueva York a Santiago
    Paula

    Datos Paula: tres rincones que traen el sabor de Nueva York a Santiago

    Guaguatecas: El proyecto que busca transformar la lectura en la primera infancia

    Hablemos de amor: mi decisión de ser madre sola