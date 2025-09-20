Dipsy’s Backyard: Para disfrutar sin exagerar

Las hamburguesas no son algo nuevo en Chile ni el mundo, pero también es cierto que los sitios especializados en esta preparación están de moda no sólo en Santiago, sino que en ciudades diversas como Buenos Aires o Madrid. Bueno, es más o menos obvio que pase esto. A casi todo el mundo le gustan las hamburguesas y preparar una realmente buena no es tan difícil. En otras palabras, hay que ser muy bruto para hacer una hamburguesa derechamente mala.

Así las cosas, es natural que las ahora llamadas hamburgueserías estén desparramadas por distintos puntos de la capital y la gran mayoría suelen contar regularmente con una buena cantidad de clientes. No fue tan así cuando pasé por Dipsy’s Backyard a la hora de almuerzo, ya que había poquísima gente. Por lo mismo, pude darme una vuelta por el restaurante hasta acomodarme en una mesa en el patio del lugar (haciéndole honor al nombre del local).

Revisé la carta y me decidí por la Mowgli ($11.200), que me dijeron era la hamburguesa más vendida de este sitio, así que valía la pena probarla. Para beber me incliné por una cerveza Jester La Nube Hazy Pale Ale ($5.800), que llegó rápidamente a la mesa y no mucho después lo hizo la hamburguesa, que venía con unas papas que apenas salvaban por lo que preferí irme directo a la hamburguesa. Y aquí la cosa mejoraba. Me explico. En un esponjoso pan de papa venían dos hamburguesas del tipo smash (una moda dentro de la moda de las hamburguesas), bien finitas y doradas pero no secas, con algo de queso cheddar más unas tiras de tocino casi crocante, cebolla y pepinillos más una salsa llamada Mowgli; parecida a tantas otras salsas que hemos probado en estas preparaciones pero no por eso menos deliciosa. Un poquito salada, un poquito picante y un poquito dulce.

Casi casi en todo, pero funcionaba perfecto con el resto de los ingredientes de la hamburguesa, que podríamos definirla como muy sabrosa pero suave y agradablemente húmeda. De quedar atorado, nada de nada. Mención aparte merece el pan, que a pesar de su suavidad aguantaba muy bien la potente mezcla de este sándwich.

En resumen, una hamburguesa muy rica, de las buenas que he probado en el último tiempo. ¿Si es la mejor de la ciudad? La verdad es que no lo sé, ni me interesa. Tampoco diría que “me voló la cabeza” o que probarla fue “casi una epifanía”. Por favor, estamos hablando de hamburguesas. Nada más. Es decir, están más que bien para probarlas y disfrutarlas, pero hasta ahí llego yo. Otros comentarios, pídanselos a un influencer.

Por Álvaro Peralta Sáinz (Don Tinto), cronista gastronómico.

CONSUMO TOTAL: $17.000

DIRECCIÓN: Nueva Costanera 3122, teléfono 939337104, Vitacura.

HORARIO: Martes a sábado 13 a 23:45 hrs. Domingo y lunes 13 a 21:45 hrs.

ESTACIONAMIENTO: No tiene.

PÚBLICO: Apto para todo público.

CALIFICACIÓN: ✮✮✮✮

Calificaciones: ✮✮✮✮✮ Sobresaliente / ✮✮✮✮ Excelente / ✮✮✮ Satisfactorio / ✮✮ Mucho que mejorar / ✮ Para no volver