SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Opinión

Dipsy’s Backyard: Para disfrutar sin exagerar

Álvaro Peralta SáinzPor 
Álvaro Peralta Sáinz

Las hamburguesas no son algo nuevo en Chile ni el mundo, pero también es cierto que los sitios especializados en esta preparación están de moda no sólo en Santiago, sino que en ciudades diversas como Buenos Aires o Madrid. Bueno, es más o menos obvio que pase esto. A casi todo el mundo le gustan las hamburguesas y preparar una realmente buena no es tan difícil. En otras palabras, hay que ser muy bruto para hacer una hamburguesa derechamente mala.

Así las cosas, es natural que las ahora llamadas hamburgueserías estén desparramadas por distintos puntos de la capital y la gran mayoría suelen contar regularmente con una buena cantidad de clientes. No fue tan así cuando pasé por Dipsy’s Backyard a la hora de almuerzo, ya que había poquísima gente. Por lo mismo, pude darme una vuelta por el restaurante hasta acomodarme en una mesa en el patio del lugar (haciéndole honor al nombre del local).

Revisé la carta y me decidí por la Mowgli ($11.200), que me dijeron era la hamburguesa más vendida de este sitio, así que valía la pena probarla. Para beber me incliné por una cerveza Jester La Nube Hazy Pale Ale ($5.800), que llegó rápidamente a la mesa y no mucho después lo hizo la hamburguesa, que venía con unas papas que apenas salvaban por lo que preferí irme directo a la hamburguesa. Y aquí la cosa mejoraba. Me explico. En un esponjoso pan de papa venían dos hamburguesas del tipo smash (una moda dentro de la moda de las hamburguesas), bien finitas y doradas pero no secas, con algo de queso cheddar más unas tiras de tocino casi crocante, cebolla y pepinillos más una salsa llamada Mowgli; parecida a tantas otras salsas que hemos probado en estas preparaciones pero no por eso menos deliciosa. Un poquito salada, un poquito picante y un poquito dulce.

Casi casi en todo, pero funcionaba perfecto con el resto de los ingredientes de la hamburguesa, que podríamos definirla como muy sabrosa pero suave y agradablemente húmeda. De quedar atorado, nada de nada. Mención aparte merece el pan, que a pesar de su suavidad aguantaba muy bien la potente mezcla de este sándwich.

En resumen, una hamburguesa muy rica, de las buenas que he probado en el último tiempo. ¿Si es la mejor de la ciudad? La verdad es que no lo sé, ni me interesa. Tampoco diría que “me voló la cabeza” o que probarla fue “casi una epifanía”. Por favor, estamos hablando de hamburguesas. Nada más. Es decir, están más que bien para probarlas y disfrutarlas, pero hasta ahí llego yo. Otros comentarios, pídanselos a un influencer.

Por Álvaro Peralta Sáinz (Don Tinto), cronista gastronómico.

CONSUMO TOTAL: $17.000

DIRECCIÓN: Nueva Costanera 3122, teléfono 939337104, Vitacura.

HORARIO: Martes a sábado 13 a 23:45 hrs. Domingo y lunes 13 a 21:45 hrs.

ESTACIONAMIENTO: No tiene.

PÚBLICO: Apto para todo público.

CALIFICACIÓN: ✮✮✮✮

Calificaciones: ✮✮✮✮✮ Sobresaliente / ✮✮✮✮ Excelente / ✮✮✮ Satisfactorio / ✮✮ Mucho que mejorar / ✮ Para no volver

Más sobre:Don TintoLT SábadoDipsy’s BackyardHamburguesasHamburgueseríaGastronomíahamburgueseríasMowgli

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Cómo se maneja el endowment de la Cámara de la Construcción que gestiona US$ 600 millones

La alianza que unirá a Walmart y Farmacias Ahumada hasta 2038

El comercio bilateral entre Chile y Argentina se duplicó en los últimos cinco años

Mauricio Varela: “Estamos probablemente en el último año de la crisis inmobiliaria”

Feriados de Fiestas Patrias agudizan déficit de donaciones de sangre en la RM

Multa y voto extranjero: el tortuoso recorrido de Lobos para darle un último acuerdo legislativo a Boric

Lo más leído

1.
La dura reflexión de Néstor Gorosito para la vuelta ante la U: “Se nos castiga a nosotros y no tenemos nada que ver”

La dura reflexión de Néstor Gorosito para la vuelta ante la U: “Se nos castiga a nosotros y no tenemos nada que ver”

2.
El salto a la elipse del sargento Campos

El salto a la elipse del sargento Campos

3.
Mayor Camila Orellana, la primera mujer en participar de acto de paracaidismo durante la Parada Militar

Mayor Camila Orellana, la primera mujer en participar de acto de paracaidismo durante la Parada Militar

4.
Qué son las “pelotas de Neptuno”, las extrañas esferas que aparecen en las playas

Qué son las “pelotas de Neptuno”, las extrañas esferas que aparecen en las playas

5.
Anuncian probables tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro del país

Anuncian probables tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro del país

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cómo Europa planea construir un “muro de drones” con tecnología de Ucrania para protegerse de una potencial ofensiva rusa

Cómo Europa planea construir un “muro de drones” con tecnología de Ucrania para protegerse de una potencial ofensiva rusa

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Servicios

A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Everton por la Premier League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Everton por la Premier League en TV y streaming

Cinco regiones permanecen en alerta temprana preventiva por pronósticos meteorológicos para este fin de semana

Cinco regiones permanecen en alerta temprana preventiva por pronósticos meteorológicos para este fin de semana

Anuncian probables tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro del país

Anuncian probables tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro del país

Feriados de Fiestas Patrias agudizan déficit de donaciones de sangre en la RM
Chile

Feriados de Fiestas Patrias agudizan déficit de donaciones de sangre en la RM

Multa y voto extranjero: el tortuoso recorrido de Lobos para darle un último acuerdo legislativo a Boric

La apuesta de Matthei para la recta final: sumar optimismo a su relato

Cómo se maneja el endowment de la Cámara de la Construcción que gestiona US$ 600 millones
Negocios

Cómo se maneja el endowment de la Cámara de la Construcción que gestiona US$ 600 millones

La alianza que unirá a Walmart y Farmacias Ahumada hasta 2038

El comercio bilateral entre Chile y Argentina se duplicó en los últimos cinco años

Carlo Rovelli, físico italiano: “Lo que necesitamos es inteligencia natural, no inteligencia artificial”
Tendencias

Carlo Rovelli, físico italiano: “Lo que necesitamos es inteligencia natural, no inteligencia artificial”

Cómo aliviar la indigestión de la comida en Fiestas Patrias

Cómo llegó el plátano oriental a Chile: la historia secreta del árbol más controversial de Santiago

Gianni Infantino solo asistirá a la final de la Copa del Mundo Sub 20
El Deportivo

Gianni Infantino solo asistirá a la final de la Copa del Mundo Sub 20

El doble desafío de los Cóndores en el trascendental choque ante Samoa

A una semana del debut de la Roja: cómo llegan los elegidos de Córdova al Mundial Sub 20

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025
Finde

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

La huella de Robert Redford: cómo los cineastas chilenos encontraron una segunda casa en Sundance
Cultura y entretención

La huella de Robert Redford: cómo los cineastas chilenos encontraron una segunda casa en Sundance

Alma Delia Murillo, escritora mexicana: “Creo que la literatura sí tiene la posibilidad de convocar emociones”

Black Rabbit: Hermandad caótica

Censura a Jimmy Kimmel pone en la mira la libertad de expresión bajo Trump
Mundo

Censura a Jimmy Kimmel pone en la mira la libertad de expresión bajo Trump

Radiografía al poder militar de Venezuela ante tensión con EE.UU.

Carlo Rovelli, físico italiano: “Lo que necesitamos es inteligencia natural, no inteligencia artificial”

Miriam Mamani Castro: La eterna aprendiz
Paula

Miriam Mamani Castro: La eterna aprendiz

Alcohol y drogas: Por qué los padres son la mejor prevención

Hablemos de amor: el trabajo se transformó en mi relación tóxica