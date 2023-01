SEÑOR DIRECTOR:

El pasado jueves 5 se publicó en la página web oficial del Minsal una reunión en que se informó el protocolo de uso del antiviral Paxlovid en pacientes con Covid. En dicha instancia, la Dra. Tania Herrera, jefa de la División de Planificación Sanitaria de la Subsecretaría de Salud Pública, informó que el medicamento -recomendado para casos de alto riesgo de progresión a enfermedad grave- no estaría disponible para pacientes pertenecientes a Isapres, Fuerzas Armadas o sin previsión de salud. Más aún, agregó que no se vendería en farmacias, sino que solo podría ser entregado en la red estatal. Además, sostuvo que tenían considerado que algunos de estos medicamentos caducaran si no habían pacientes Fonasa que los recibieran antes de su fecha de vencimiento, en septiembre de este año.

Ciertamente, esta situación contrastaba con la destacada política que instauró el gobierno pasado: “que a nadie le falte un ventilador mecánico”; logro alcanzado por el esfuerzo mancomunado de todo el país, sin ninguna exclusión.

Finalmente, a las 19 horas del sábado, dos días después, el Ministerio de Salud informó -a través de Twitter- que revirtió esta lamentable arbitrariedad, que anteponía inaceptables ideologías de discriminación por sobre la vida y la salud de los chilenos.

Ojalá no tengamos retrocesos en esta materia.

Jorge Acosta

Director del Programa de Salud y Bioética IRP

Médico Asesor IPSUSS