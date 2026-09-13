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    El nuevo localismo emerge

    Pablo AllardPor 
    Pablo Allard
    Municipalidad de Coyhaique. Foto: Google Maps

    En un contexto global de polarización, populismo y proteccionismo, las ciudades del siglo XXI ya no seguirán las reglas centralistas del pasado. El poder político y económico está cambiando y delegándose: con la ley de descentralización, gobiernos regionales, metropolitanos y municipales se empoderan y organizan en nuevas plataformas de colaboración pública, privada y cívica.

    El economista norteamericano Bruce Katz ya lo adelantó. Este nuevo localismo está surgiendo por necesidad para resolver los grandes desafíos de la sociedad moderna: competitividad económica, inclusión social y oportunidades; una vida pública renovada; el desafío de la diversidad; y el imperativo de la sostenibilidad ambiental. Los gobiernos locales son quienes conocen mejor sus dolores y sus oportunidades, y la perspectiva de Katz sobre las áreas de oportunidad es clave: espacios con potencial de revitalización económica y social mediante la articulación de inversiones público-privadas, donde invertir en territorios vulnerables, muchas veces subutilizados o degradados, conectándolos con las dinámicas metropolitanas y promoviendo gobernanza colaborativa puede abrir caminos hacia ciudades más inclusivas y sustentables.

    Hoy en Chile emergen tres iniciativas desde lo subnacional y local que vale la pena destacar.

    La primera es el programa Conecta Santiago del GORE Metropolitano con apoyo del Centro de Innovación en Ciudades de la UDD, que desde 2024 congrega a autoridades y técnicos en planificación y gestión territorial de las 52 municipalidades de la RM para fortalecer la formulación, financiamiento y gestión de proyectos a escala intercomunal. Más allá de compartir experiencias y capacitarse, hoy los municipios están coordinando iniciativas intercomunales antes postergadas por problemas de agencia.

    La segunda es la Agencia Local de Inversiones de Renca. Unidad técnica especializada, sin fines de lucro, capaz de articular, orientar y facilitar la inversión privada para desarrollar proyectos coherentes con la visión de desarrollo local. Esta aceleradora de proyectos ha logrado consolidar en su primer año de vida una cartera de inversiones privadas del orden de $2,8 mil millones de dólares al 2030.

    Finalmente, el seminario Financiamiento para Infraestructura Pública a Nivel Local: Ley de Financiamiento Urbano Compartido FUC, organizado por la ACHM y el Consejo de Políticas de Infraestructura CPI en Hualpén. En él se expuso el potencial de la ley FUC para liberar los mejores y más rentables usos de las enormes carteras de suelo e inmuebles que administran los municipios. La ley permite hacer parques, colegios, ciclovías o centros cívicos sin desembolso municipal; sin embargo, es poco conocida y con muy pocos casos ejecutados.

    Vemos con optimismo este nuevo localismo, pero es clave fortalecer el marco regulatorio, dar más autonomía a los municipios, garantías a los privados y modificar el estatuto administrativo para atraer talento y transparencia para finalmente podamos emerger desde lo local.

    Por Pablo Allard, decano Facultad de Arquitectura UDD

    Más sobre:Conecta SantiagoAgencia de Inversiones de RencaFinanciamiento Estructura Pública a nivel local

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