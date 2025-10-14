SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Opinión

El avance de las mascotas

Por 
Andrés Montero J.

Chile enfrenta una invasión que lamentablemente modifica la convivencia, los afectos y los derechos de los chilenos. Me refiero a las mascotas -con dueño y domicilio conocido- y a los perros vagos o asilvestrados. Se estima, de acuerdo a los estudios disponibles, que en Chile habría unos 8,5 millones de perros con dueño y unos 3,5 millones de perros sin dueño. Esta última cifra podría estar subestimada, pues es muy difícil censar a los asilvestrados.

Los perros y en menor medida los gatos, han ido ocupando espacios humanos sin contrapeso. Restaurantes, hoteles, aviones, iglesias, malls, playas y últimamente oficinas, admiten perros. El comercio, las inmobiliarias y el turismo adecuan su oferta a los perros. Muchas personas declaran sin tapujos que su mascota es parte de su familia. Las parejas jóvenes, priorizan tener un perro por sobre un hijo. Un importante banco de la plaza decidió incorporar en su convenio colectivo, un feriado, en caso de muerte de la mascota del trabajador.

Un animador de televisión, tras la muerte de su mascota, promovió legislar para que el beneficio de feriado por muerte de mascota se haga ley. La comisión del trabajo de la cámara de diputados aprobó legislar sobre la materia. Los candidatos presidenciales no hablan del tema para evitar perder votos. El presidente de la República propuso en su cuenta anual llevar adelante una línea de financiamiento para que los municipios establezcan cementerios para mascotas.

Últimamente se han generado disputas respecto de la custodia de las mascotas, en caso de separación de los dueños, lo que lleva al Poder Judicial a intervenir. En paralelo, en Chile miles de adultos mayores sufren la soledad y la muerte abandonados en hogares, sin visitas de familiares, que de seguro tienen mascotas. Se anuncian estudios respecto del costo mensual que significa tener un hijo, el que es aproximadamente 3 veces el costo de tener una mascota. Los cementerios municipales de seres humanos en muchas localidades están en estado calamitoso, mientras el gobierno propone nuevos cementerios para mascotas. En muchos hogares hay más de una mascota y las personas condicionan ofertas laborales priorizando el cuidado de la mascota. En muchos casos los perros duermen sobre la cama de sus amos y en no pocos casos dentro de la cama del amo.

En Chile no crece la población. Los chilenos optan por los perros y los inmigrantes por familias extensas que van desdibujando el tejido social chileno y constituyendo una nueva raza. Las mascotas ajenas deben ser miradas con buena cara, de lo contrario el amo se enoja. Las fecas de perros están en todas partes: plazas públicas, veredas y parques y no hay control alguno sobre la responsabilidad de recogerlas. A eso se suma que los perros atacan a niños y adultos en las ciudades y en el campo los asilvestrados matan aves, corderos, terneros y potrillos, sin opción legal de eliminar a los atacantes. Se comen los huevos de las aves, los pudúes y todo tipo de especies autóctonas.

Todo lo mencionado antes, indica que la sociedad chilena está enferma, con valores y prioridades trastocadas. El egoísmo captura a los afectos y se presenta a un mismo nivel a un niño y a un perro. Los más felices son quienes venden alimentos e insumos para perros y gatos. Mientras millones de seres humanos mueren de hambre en África y en otros lugares, las élites pasean perros en coches de guagua. Chile emula la decadencia de países desarrollados en esta materia y se olvida de los más pobres, aquellos que supuestamente no pueden esperar. Menos mascotas y más niños chilenos, ese debería ser el objetivo.

Por Andrés Montero J., ingeniero comercial.

Más sobre:MascotasNiñosfamiliasChile

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Grau en Enade llama a los empresarios a cuidar la nueva institucionalidad de permisos sectoriales y a pensar qué tipo de Estado necesitan

El planeta alcanzó su primer punto de inflexión climático catastrófico: qué significa este alarmante informe

Orrego cuestiona solicitud de desafuero en su contra por caso ProCultura: “Adolece de graves falencias tanto de hecho como de derecho”

Actuaron por separado, pero con la misma práctica: sancionan a las casas de moda Gucci, Chloé y Loewe por fijar precios

Mercado de oficinas Clase A sigue presionado por alta demanda en barrios consolidados

Sichel se suma a las críticas contra Valenzuela por “parásitos”: “La experiencia de Jackson, Vallejo y Boric ya nos demostró lo malo de la superioridad moral”

Lo más leído

1.
Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

2.
Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

3.
F1 llega al streaming: dónde ver la película de Brad Pitt que fue éxito de taquilla

F1 llega al streaming: dónde ver la película de Brad Pitt que fue éxito de taquilla

4.
Suprema rechaza amparo de Raúl Iturriaga Neumann que buscaba sacarlo de Punta Peuco por su edad

Suprema rechaza amparo de Raúl Iturriaga Neumann que buscaba sacarlo de Punta Peuco por su edad

5.
Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Servicios

Rating del lunes 13 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del lunes 13 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Puerto Rico por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Puerto Rico por TV y streaming

Temblor hoy, martes 14 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, martes 14 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Orrego cuestiona solicitud de desafuero en su contra por caso ProCultura: “Adolece de graves falencias tanto de hecho como de derecho”
Chile

Orrego cuestiona solicitud de desafuero en su contra por caso ProCultura: “Adolece de graves falencias tanto de hecho como de derecho”

Sichel se suma a las críticas contra Valenzuela por “parásitos”: “La experiencia de Jackson, Vallejo y Boric ya nos demostró lo malo de la superioridad moral”

Rating del lunes 13 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Grau en Enade llama a los empresarios a cuidar la nueva institucionalidad de permisos sectoriales y a pensar qué tipo de Estado necesitan
Negocios

Grau en Enade llama a los empresarios a cuidar la nueva institucionalidad de permisos sectoriales y a pensar qué tipo de Estado necesitan

Actuaron por separado, pero con la misma práctica: sancionan a las casas de moda Gucci, Chloé y Loewe por fijar precios

Mercado de oficinas Clase A sigue presionado por alta demanda en barrios consolidados

El planeta alcanzó su primer punto de inflexión climático catastrófico: qué significa este alarmante informe
Tendencias

El planeta alcanzó su primer punto de inflexión climático catastrófico: qué significa este alarmante informe

Cómo fábricas de China han impulsado la ofensiva con drones de Rusia contra Ucrania

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

El duro revés de la Conmebol a la U por el castigo tras los incidentes en Avellaneda
El Deportivo

El duro revés de la Conmebol a la U por el castigo tras los incidentes en Avellaneda

El gesto de Lionel Messi que sorprende a Charly García a semanas de su emotivo encuentro en Buenos Aires

En la U lamentan la baja de Charles Aránguiz de cara al Clásico Universitario: “Nos duele”

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza
Finde

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza

Desde Drácula y Frankenstein hasta Carrie: la programación del ciclo Filmografía del Miedo de Cine UC

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre

El dúo Adriatique regresa a Chile con su espectáculo inmersivo
Cultura y entretención

El dúo Adriatique regresa a Chile con su espectáculo inmersivo

Pablo Ilabaca y el Tiny Desk de 31 Minutos: “Fue como Mati Fernández en la final contra Argentina. Gol al ángulo”

René Olivares y Los Jaivas: una emotiva hermandad entre hippismo y tapas de discos

Rusia espera que la inminente reunión entre Trump y Zelenski aclare la entrega de misiles Tomahawk
Mundo

Rusia espera que la inminente reunión entre Trump y Zelenski aclare la entrega de misiles Tomahawk

Otro líder derribado por protestas de la Generación Z: Presidente de Madagascar huye del país tras advertir intento de golpe de Estado

Médicos Sin Fronteras por acuerdo de paz en Gaza: “Es un momento importante y esperanzador, pero no es ningún milagro”

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo
Paula

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo

Más allá del mito del cuerpo delgado: cómo se viven los trastornos alimentarios en cuerpos grandes

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa