El laberinto de la reforma de pensiones

SEÑOR DIRECTOR:

¿Es la reforma de pensiones una buena o hay mejores? No coincide con lo que los chilenos piden: ser dueños de sus cotizaciones y elegir administrador para sus ahorros. ¿El 6% de cotización adicional dará más pensión en el fondo estatal o en la cuenta individual? He visto estimaciones donde el Fondo, para cuadrar egresos con ingresos, daría menos rentabilidad que la cuenta individual (se habla 2% versus 4%). Entonces todos podrían terminar con menores pensiones que si el 6% fuera a sus cuentas. El gobierno debe sincerar quiénes pierden y quiénes ganan con el fondo colectivo.

La “solidaridad” que proponen es que los cotizantes actuales pasemos el 6% de cotización al Estado para que suba las pensiones actuales, a cambio de la posibilidad que el Fondo nos pague pensiones. ¿Tendrá recursos suficientes a futuro? ¿Por qué el 70% de la cotización adicional iría a un registro personal del Fondo y no a la cuenta individual? ¿Le falta plata al Fondo? El gobierno no ha entregado cifras. Las cotizaciones crecerán mucho más lento que los jubilados. Hoy hay 3,7 trabajadores activos por adulto mayor, en quince años serán 2,4. Para cuadrar, el Fondo reduciría beneficios y la rentabilidad asignada a los cotizantes. ¿Estamos los cotizantes dispuestos a mejorar a los pensionados actuales, por sobre el sustancial aumento de la PGU, a cambio de menores pensiones para nosotros o nuestros hijos? ¿Por qué no podemos elegir si participar del Fondo o no?

La reforma dice que bajará costos desintegrando la industria y obligándonos a atendernos en el Estado. ¿En qué se ahorraría? ¿Será capaz el Estado de atender bien los 4 millones que mensualmente van a las oficinas? ¿Por qué, cuando los monopolios dan mal servicio y tienden al abuso, un monopolio estatal sería mejor que permitir que administradores privados y público compitieran? En cuanto al gestor de inversiones la reforma ofrece una aparente libertad de elegir, la letra chica inclina todo a favor del gestor estatal. ¿Habrá privados así? ¿Qué incentivo tendrán los directivos del gestor estatal a obtener buena rentabilidad? ¿No pavimenta la reforma la estatización de los ahorros previsionales a través de su gestión? ¿No es peligroso entregar al control de políticos un inversionista que tendrá un peso desequilibrante sobre el mercado de capitales? El Congreso tiene que salir del laberinto intrincado de esta reforma y encontrar un camino recto para subir las pensiones.

Bernardo Fontaine

Economista y exconstituyente