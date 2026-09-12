SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    11 de septiembre

    Max ColodroPor 
    Max Colodro

    Sobre lo ocurrido jamás nos vamos a poner de acuerdo. Ni respecto a sus causas y culpables, ni en sus efectos y alcances. Hace tres años, cuando el golpe de Estado cumplió medio siglo, el sólo insinuar que lo ocurrido ese día tuvo un “contexto” ya te hacía culpable de querer relativizar las violaciones a los DD.HH. ocurridas después. El gobierno actual prefirió entonces hacer como si ese día simplemente no hubiera existido. “De lo que no se puede hablar es mejor callar” escribió Wittgenstein.

    A 53 años de un hito histórico trascendental, un hecho que sigue teniendo impacto en nuestra vida política, todavía no podemos hablar. Hablar en el sentido profundo, ponernos de verdad en contacto con lo que piensa el otro, con lo que siente y quiere expresar. Ha corrido mucha agua bajo el puente, se han dicho muchas cosas de un lado y del otro. Hubo momentos en que pareció que lográbamos encontrarnos en nuestras diferencias, pero al final siempre terminó por imponerse la necesidad de no empatizar con lo que el otro vivió y sintió.

    ¿Cuál es el verdadero 11 de septiembre? ¿El que vivieron los partidarios de la UP o el que vivieron sus opositores? ¿Fue real sólo el horror que a partir de ese día sufrió la gente de izquierda o también el alivio que sintieron sus adversarios? ¿Se puede hablar de lo que vivieron y sintieron distintos sectores de la sociedad chilena antes y después del golpe, o la magnitud de la tragedia de unos hace que lo vivido por los otros simplemente no deba ser consignado? ¿Se puede siquiera plantear estas preguntas o sólo formularlas ya te pone en el bando de los victimarios?

    Seamos sinceros: no se puede y nunca se ha podido. Por mucho menos hace tres años Pato Fernández tuvo que abandonar su puesto en la conmemoración oficial de los 50 años del golpe de Estado. Sólo insinuar que ese hecho histórico tuvo un “contexto” fue considerado un acto de traición moral. ¿Qué queda para el resto? Simplemente no queda nada y eso fue lo que La Moneda decidió hacer este año: nada, callar o hablar a través de su silencio. De alguno modo, el deterioro político vivido desde que la derecha volvió a ganar elecciones tiene aquí una de sus claves. Así como la derecha no puede hablar de los crímenes de la dictadura, la izquierda no puede ni verbalizar su intolerancia a ver a la derecha en el poder. Lo que ambas ocultan es exactamente lo que no pueden dejar de exhibir.

    En síntesis, hay algunos que cree que la magnitud de su tragedia anula y deslegitima lo vivido por sus adversarios. Otros, desde la culpa pretenden convencernos de que el 11 de septiembre no existió. Ninguno quiere hablar con el adversario, con quien vivió la historia desde la otra vereda y esa es la razón por la cual estamos condenados a la repetición interminable de este diálogo de sordomudos. No podemos hablar del futuro porque estamos atrapados en un pasado del que no podemos hablar.

    Por Max Colodro, filósofo y analista político

    Más sobre:Golpe de EstadoAdversariosTragediaDeslegitimación del adversario

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Exministro Cordero y presión en oficialismo por reos de Punta Peuco: “Los crímenes de lesa humanidad no son indultables”

    Kaiser por embajador Judd: “Creo que el principio de no intervención en los asuntos internos de un país es esencial”

    Presidente Kast ratifica Presupuesto 2027 austero y que gasto público no crecerá más de 1%: “Hay que ser realistas”

    Arrau y cuestionamientos a reforma de seguridad: “Nosotros no estamos enamorados de ninguna redacción”

    Minería greenfield: un avance necesario, pero todavía insuficiente

    El mensaje de Jorge Quiroz en ChileDay en Madrid: “La estrategia no se cambia”

    Lo más leído

    1.
    “Qué desastre, hueón”

    “Qué desastre, hueón”

    2.
    Ni la Convención se atrevió a tanto

    Ni la Convención se atrevió a tanto

    3.
    Endieciochando septiembre

    Endieciochando septiembre

    4.
    11 de septiembre: silencios que hablan

    11 de septiembre: silencios que hablan

    5.
    El nuevo localismo emerge

    El nuevo localismo emerge

    6.
    Resultados PISA: ¿Qué dejaron de hacer los estudiantes chilenos en matemáticas?

    Resultados PISA: ¿Qué dejaron de hacer los estudiantes chilenos en matemáticas?

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: qué esperar del evento hoy

    Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: qué esperar del evento hoy

    iPhone Duo: zoom al primer iPhone plegable de Apple, que llegará a Chile desde $2.499.990

    iPhone Duo: zoom al primer iPhone plegable de Apple, que llegará a Chile desde $2.499.990

    La señal de advertencia de un ataque cardíaco que puede aparecer en tu rostro, según un estudio

    La señal de advertencia de un ataque cardíaco que puede aparecer en tu rostro, según un estudio

    “Podría acabar con todos nosotros”: las respuestas al investigador de Anthropic que renunció por temor a la IA

    “Podría acabar con todos nosotros”: las respuestas al investigador de Anthropic que renunció por temor a la IA

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este lunes 14 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    Así funciona la red de Metro este lunes 14 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    Temblor hoy, lunes 14 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 14 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Pronóstico para Fiestas Patrias: del calor y la estabilidad de los primeros días a las lluvias y frío al cierre de la semana

    Pronóstico para Fiestas Patrias: del calor y la estabilidad de los primeros días a las lluvias y frío al cierre de la semana

    Exministro Cordero y presión en oficialismo por reos de Punta Peuco: “Los crímenes de lesa humanidad no son indultables”
    Chile

    Exministro Cordero y presión en oficialismo por reos de Punta Peuco: “Los crímenes de lesa humanidad no son indultables”

    Kaiser por embajador Judd: “Creo que el principio de no intervención en los asuntos internos de un país es esencial”

    Arrau y cuestionamientos a reforma de seguridad: “Nosotros no estamos enamorados de ninguna redacción”

    Presidente Kast ratifica Presupuesto 2027 austero y que gasto público no crecerá más de 1%: “Hay que ser realistas”
    Negocios

    Presidente Kast ratifica Presupuesto 2027 austero y que gasto público no crecerá más de 1%: “Hay que ser realistas”

    Minería greenfield: un avance necesario, pero todavía insuficiente

    El mensaje de Jorge Quiroz en ChileDay en Madrid: “La estrategia no se cambia”

    Cómo reducir el riesgo de demencia y retrasar su aparición, según las nuevas guías de manejo
    Tendencias

    Cómo reducir el riesgo de demencia y retrasar su aparición, según las nuevas guías de manejo

    Estos medicamentos pueden alterar tu intestino y microbiota por años, según un estudio

    El popular ingrediente de cocina que fue relacionado con la obesidad y otros cambios metabólicos en un estudio

    Joaquín Niemann corona un gran ascenso tras ser subcampeón en Irlanda y se convierte en el top 50 que más ha subido este año
    El Deportivo

    Joaquín Niemann corona un gran ascenso tras ser subcampeón en Irlanda y se convierte en el top 50 que más ha subido este año

    Escándalo en la Premier League: el organismo arbitral reconoce error al validar el gol de Haaland al Manchester United

    Lamine Yamal defiende su candidatura al Balón de Oro: “Este año lo merezco por lo que he ganado”

    Blizzard anuncia Diablo V, el regreso de StarCraft y una nueva experiencia de World of Warcraft en la BlizzCon 2026
    Tecnología

    Blizzard anuncia Diablo V, el regreso de StarCraft y una nueva experiencia de World of Warcraft en la BlizzCon 2026

    Cómo es el Bespoke AI French Door con Autoview, el refrigerador con IA de Samsung con una “ventana hacia el interior”

    Bespoke AI: así son las nuevas lavadoras y secadoras de Samsung que identifican el tejido y protegen la ropa

    El Grúfalo vuelve al bosque: regresa la saga que ha vendido más de 18 millones de ejemplares
    Cultura y entretención

    El Grúfalo vuelve al bosque: regresa la saga que ha vendido más de 18 millones de ejemplares

    Céline Dion vuelve a los escenarios tras seis años de ausencia con emotivo show en París

    Pateando Piedras, 40 años del disco que hizo grandes a Los Prisioneros

    Qué es la “ley de nietos” y su polémica por el impacto en las elecciones del próximo año en España
    Mundo

    Qué es la “ley de nietos” y su polémica por el impacto en las elecciones del próximo año en España

    Rusia anuncia el derribo de cerca de 400 drones lanzados por Ucrania

    Irán anuncia el derribo de un dron Predator del Ejército de Estados Unidos sobre aguas del estrecho de Ormuz

    Sara Montecinos, toda una vida corriendo
    Paula

    Sara Montecinos, toda una vida corriendo

    Fiestas patrias, comida y culpa

    Isidora Salazar, hermana de un niño adoptado ilegalmente en dictadura: “Descubrir que el causante era mi abuelo fue todavía más doloroso”