VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    El Nobel de la libertad

    Magdalena Piñera MorelPor 
    Magdalena Piñera Morel

    Es mi primera vez en Oslo, una ciudad bellísima, desplegada sobre el frío, que he tenido el honor de ver rendida con afecto y admiración al liderazgo de María Corina Machado.

    Todos los Nobel de la Paz transmiten una señal al mundo. La de 2025 es clara e irrevocable y mucho más que solo testimonial: es el reconocimiento a la persistente valentía de María Corina y a la de miles de héroes anónimos -a quienes reconocía su hija en la ceremonia de premiación- clamando por democracia, libertad, respeto a la dignidad de la persona humana en una Venezuela secuestrada por la dictadura. Es, además, un mensaje que trasciende en tiempo y lugar: sin libertad no hay paz; sin democracia no hay libertad; sin esperanza, no hay caminos para desafiar el miedo.

    Que el mundo rinda honores a María Corina Machado tiene un significado particular para nuestra América Latina. Tantas veces golpeada por el autoritarismo, en la región su figura recuerda el poder insuperable de la resistencia cívica. Su voz es la de millones de hombres y mujeres en Cuba, Nicaragua, Venezuela y también en Chile, que no se resignan a ceder sus libertades y el derecho a decidir sus destinos.

    Es un momento profundamente emotivo para nuestra familia. Mi padre y María Corina compartieron una amistad sincera, construida a partir de una convicción común: la defensa de la democracia en Venezuela y en cualquier rincón de nuestra región, en todo momento y circunstancia. El expresidente Sebastián Piñera admiraba su coraje, su claridad moral y la decisión para enfrentar la feroz persecución del régimen chavista. Hasta el último día de su vida: la mañana del 6 de febrero de 2024 organizaba al Grupo Libertad y Democracia para colaborar con la líder de la oposición venezolana.

    Mientras nos abrazábamos, con una emoción que atesoraré en la memoria, horas después de su llegada a Oslo, y en la reunión privada que sostuvimos al día siguiente, María Corina recordó su apoyo incondicional. Mencionó su preocupación por la comunidad venezolana que reside en Chile, la fuerza que le transmitió mi padre en esa última conversación y su aliento para perseverar “hasta el final”. Este Premio Nobel habría sido para él una alegría de renovada esperanza, confirmando la trascendencia de sus principios y la huella indeleble de su respaldo a quienes defienden la democracia.

    Por Magdalena Piñera Morel, presidenta Fundación Piñera Morel.

    Más sobre:María Corina MachadoLT SábadoVenezuelaMagdalena PiñeraSebastián PiñeraMaduroNobel de la PazRégimen chavistaOsloPiñera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Thiago Ávila, el activista brasileño tras la flotilla de Gaza

    Llega el libro que recorre la obra musical de Víctor Jara: “Él estaba muy atento a lo que estaba sonando en el mundo”

    El futuro del PC después de Jara

    Daniel Saldaña París: “La izquierda de los 70 y la masculinidad sólo ornamentalmente difería de la derecha”

    Constanza Martínez (FA): “La tendencia es la alternancia, pero un triunfo electoral no es necesariamente un triunfo político”

    Villancicos, árboles gigantes o duendes: las apuestas de los municipios para Navidad

    Lo más leído

    1.
    Migraciones: lo importante y lo urgente

    Migraciones: lo importante y lo urgente

    2.
    Más evidencia y gobernanza: claves para el desafío de la natalidad

    Más evidencia y gobernanza: claves para el desafío de la natalidad

    3.
    Un premio para el alma de Venezuela

    Un premio para el alma de Venezuela

    4.
    ¿Legalizando el juego online?

    ¿Legalizando el juego online?

    5.
    Jorge Elton. La cristalización de la naturaleza

    Jorge Elton. La cristalización de la naturaleza

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Por qué un rinoceronte blanco del Buinzoo fue trasladado de Chile a Brasil

    Por qué un rinoceronte blanco del Buinzoo fue trasladado de Chile a Brasil

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Servicios

    Todo lo que necesitas saber para votar en la segunda vuelta presidencial 2025

    Todo lo que necesitas saber para votar en la segunda vuelta presidencial 2025

    ¿Cómo se dobla el voto? Esta es la papeleta de la segunda vuelta presidencial

    ¿Cómo se dobla el voto? Esta es la papeleta de la segunda vuelta presidencial

    Este es el horario de las mesas de votación durante el domingo por la segunda vuelta

    Este es el horario de las mesas de votación durante el domingo por la segunda vuelta

    Constanza Martínez (FA): “La tendencia es la alternancia, pero un triunfo electoral no es necesariamente un triunfo político”
    Chile

    Constanza Martínez (FA): “La tendencia es la alternancia, pero un triunfo electoral no es necesariamente un triunfo político”

    Villancicos, árboles gigantes o duendes: las apuestas de los municipios para Navidad

    El futuro del PC después de Jara

    Española Vidrala acuerda compra de la chilena Cristalerías Toro, firma de producción y venta de envases de vidrio
    Negocios

    Española Vidrala acuerda compra de la chilena Cristalerías Toro, firma de producción y venta de envases de vidrio

    El mercado chileno espera así la segunda vuelta: bolsa y cobre en máximos históricos y el dólar en mínimos en más de un año

    Enap realiza hallazgo de petróleo en la zona oriental de Ecuador

    “Inesperado”: la investigación que encontró un comportamiento inusual en un tsunami, tras un terremoto 8.8
    Tendencias

    “Inesperado”: la investigación que encontró un comportamiento inusual en un tsunami, tras un terremoto 8.8

    Revisa aquí la lista completa de los ganadores del The Game Awards 2025

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    O’Higgins y Palestino lideran los minutos juveniles en la Liga de Primera
    El Deportivo

    O’Higgins y Palestino lideran los minutos juveniles en la Liga de Primera

    Erick Pulgar sueña con la final de la Copa Intercontinental con Flamengo en el mejor año de su carrera

    Los clubes toman nota: cómo será la clasificación para los torneos internacionales durante la temporada 2026

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Reseña de libros: de Pablo Maurette a María Asunción Requena
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Pablo Maurette a María Asunción Requena

    Llega el libro que recorre la obra musical de Víctor Jara: “Él estaba muy atento a lo que estaba sonando en el mundo”

    Daniel Saldaña París: “La izquierda de los 70 y la masculinidad sólo ornamentalmente difería de la derecha”

    Thiago Ávila, el activista brasileño tras la flotilla de Gaza
    Mundo

    Thiago Ávila, el activista brasileño tras la flotilla de Gaza

    Súper humanos: El centro que rehabilita a los heridos en Ucrania

    Trump insinúa que EE.UU. comenzará pronto a realizar ataques por tierra en Venezuela

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro
    Paula

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Fundación Gerocultura: el proyecto que pone la vejez sobre las tablas

    Hablemos de amor: por qué muchas mujeres se sienten más acompañadas por alguien menor