SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Opinión

El “paciente Chile” II: ¿Oasis?

Diana Aurenque Por 
Diana Aurenque
PIÑERA TVN P1

Vivir en Chile es vivir en mundos paralelos; habitar en una disociación permanente. Por eso, el “paciente Chile” enferma y padece a diario, se médica, se narcotiza, se autoengaña, se contradice. En la esfera pública, la contradicción se materializa en la desconexión entre la clase política y los intereses cotidianos de las personas; en la oposición entre “elite” y “pueblo”, entre “lo político” y “la ciudadanía”. Pero también en la comunicación pública cotidiana de los grandes medios de comunicación.

Vivimos como en mundos paralelos llenos de arbitrariedad moral e hipocresía donde, por un lado, se alzan voces que denuncian irritadas irregularidades, delitos o errores de personas o instituciones, mientras que, a la vez, le dan tribuna o algunos canales de TV incluso están dispuestos a pagar millonarias sumas a figuras televisivas polémicas de la farándula para ser entrevistados sobre sus malas prácticas financieras, infidelidades o irregularidades comerciales. ¿Premios al demérito?

¿Cuándo dejó de importar el mérito?, ¿con los inmigrantes, con la delincuencia, el feminismo o los progresistas? Podríamos creerlo, porque es cierto que, en parte, éramos “oasis”. Y aprender a reconocer aquello es importante. Pero también es tiempo de ver el lado B de aquel “oasis” no sólo denominado, sino en buena parte legado por el fallecido Presidente Piñera.

Un “oasis” es una tierra de tregua, de descanso en medio del desierto, de las penalidades o fatalidad. Así visto, decir que Chile es un “oasis” tiene algo de poético y bondadoso. Pero desde una óptica económica dice algo muy distinto. En alemán, por ejemplo, paraíso fiscal se dice literalmente “Steueroase”, “oasis de impuestos”, “tregua de impuesto”. ¿No era eso lo que quería el expresidente?, ¿rebajar impuestos?, ¿y no fue antes de ser Presidente, en 1982, sentenciado por violar las disposiciones de la Ley General de Bancos, y estuvo prófugo por unos días tras recibir una orden de arresto (mientras sus socios del Banco de Talca estaban encarcelados)? ¿Y no fue sancionado en 2007 por 363 millones de pesos por uso de información privilegiada en la adquisición de acciones de LAN? Finalmente, ¿no tuvo Hermosilla en 2024 un rol fundamental en la defensa de Piñera en la famosa investigación Pandora Papers sobre la venta de la Minera Dominga en las Islas Vírgenes Británicas (paraíso fiscal) en la que participó la familia Piñera Morel, pero que tras el fallecimiento del exmandatario su eventual responsabilidad penal quedó extinguida?

Ya sé que no es bien visto hablar mal de los fallecidos. Pero hay algo de blindaje hipócrita en ello que envenena en silencio al “paciente Chile”, y que le falta el respeto a quienes no tienen tregua en impuestos, cumplen las leyes, siguen largos y revictimizantes juicios, y la justicia demora. A estos últimos, el oasis nunca fue un paraíso. Es apenas un eterno espejismo.

Por Diana Aurenque, directora Centro de Estudios de Ética Aplicada, Universidad de Chile

Más sobre:Presidente PiñeraJusticiaLeyesImpuestosParaíso fiscal

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Exministro Valenzuela dice que su salida del gabinete tiene “cierta racionalidad política” y afirma que posibilidad de lista única era “un espejismo”

Tras Washington DC: Trump apunta a Chicago como próximo objetivo en su campaña de seguridad

Triunfo para Vodanovic: Corte de Santiago rechaza excluir a la Municipalidad de Maipú del desafuero del diputado Lavín

SEC instruye a CGE suspender facturación a clientes afectados por problemas en lectura de medidores

Los accionistas de los bancos Security y Bice aprueban la fusión

Carabineros desvincula a dos uniformados de Calama tras dar positivo en un control preventivo de drogas

Lo más leído

1.
Mario Marcel explica su renuncia al Ministerio de Hacienda: “Se trata de rebalancear un poco los énfasis en la vida”

Mario Marcel explica su renuncia al Ministerio de Hacienda: “Se trata de rebalancear un poco los énfasis en la vida”

2.
“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

3.
Cancelan amenaza de tsunami en la Antártica chilena tras sismo de magnitud 7,6

Cancelan amenaza de tsunami en la Antártica chilena tras sismo de magnitud 7,6

4.
Elizalde confirma que los seis menores de edad chilenos detenidos en disturbios en Argentina fueron liberados

Elizalde confirma que los seis menores de edad chilenos detenidos en disturbios en Argentina fueron liberados

5.
Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Comando o La Moneda: el tironeo interno de Camila Vallejo

Comando o La Moneda: el tironeo interno de Camila Vallejo

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

Sondeo Descifra: el 83% de los chilenos está de acuerdo con una ley de eutanasia

Sondeo Descifra: el 83% de los chilenos está de acuerdo con una ley de eutanasia

Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Servicios

Revisa las actividades gratuitas del Día de los Patrimonios para Niñas, Niños y Adolescentes

Revisa las actividades gratuitas del Día de los Patrimonios para Niñas, Niños y Adolescentes

Fiesta de la Longaniza en Chillán: revisa la programación de artistas y cómo ver el evento

Fiesta de la Longaniza en Chillán: revisa la programación de artistas y cómo ver el evento

Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Everton por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Everton por TV y streaming

Exministro Valenzuela dice que su salida del gabinete tiene “cierta racionalidad política” y afirma que posibilidad de lista única era “un espejismo”
Chile

Exministro Valenzuela dice que su salida del gabinete tiene “cierta racionalidad política” y afirma que posibilidad de lista única era “un espejismo”

Triunfo para Vodanovic: Corte de Santiago rechaza excluir a la Municipalidad de Maipú del desafuero del diputado Lavín

Revisa las actividades gratuitas del Día de los Patrimonios para Niñas, Niños y Adolescentes

SEC instruye a CGE suspender facturación a clientes afectados por problemas en lectura de medidores
Negocios

SEC instruye a CGE suspender facturación a clientes afectados por problemas en lectura de medidores

Los accionistas de los bancos Security y Bice aprueban la fusión

Inflación, crisis bancaria, autonomía y hasta la dictadura: el relato de Rosanna Costa en el centenario del Banco Central

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez
Tendencias

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez

Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Terremoto 7.5 en la Antártica chilena, ¿es indicador de un sismo más fuerte?

Manuel Pellegrini golpea la mesa e insiste en el mercado del Betis: “Necesitamos plantel para satisfacer a los hinchas”
El Deportivo

Manuel Pellegrini golpea la mesa e insiste en el mercado del Betis: “Necesitamos plantel para satisfacer a los hinchas”

El Betis de Pellegrini vence al Alavés y suma su primer triunfo en LaLiga

La sinceridad de Hugo González tras el empate de Colo Colo ante Palestino: “Hay que rescatar que no se perdió”

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC
Finde

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 23 de agosto

Lo que debes saber sobre las entradas para las fondas del Parque O’Higgins y el Parque Padre Hurtado de La Reina

El año mágico de Joan Didion: cuando el dolor y los fantasmas de una autora se convierten en un credo
Cultura y entretención

El año mágico de Joan Didion: cuando el dolor y los fantasmas de una autora se convierten en un credo

Deftones regresa con su nuevo disco Private music

Tata Barahona se reúne con Fernando Ubiergo en su nuevo single de homenaje a los gatos

Tras Washington DC: Trump apunta a Chicago como próximo objetivo en su campaña de seguridad
Mundo

Tras Washington DC: Trump apunta a Chicago como próximo objetivo en su campaña de seguridad

Publican la transcripción de la entrevista de Ghislane Maxwell con el número dos del Departamento de Justicia

Kilmar Ábrego García, deportado por error y devuelto a EE.UU., es liberado de la cárcel en Tennessee

Bullying escolar: el costo del silencio institucional
Paula

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo