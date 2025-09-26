El PC apoya a Jara y cuida el partido

El presidente del Partido Comunista, no busca dañar la candidatura de Jara; pero privilegia proteger al partido.

En mis intensos más de 21 años en el PC comprobé que nadie aparta al partido de su proyecto de sociedad ni de su sueño de transformación revolucionaria hacia el comunismo, con fuerza, disciplina y unidad.

Para Lenin lo más importante era el Partido.

La sovietóloga de la Academie Francaise, Hélene Carrere, cuando le dije que Lenin dejó un institucionalidad estatal débil y desordenada, me privilegió coincidiendo: “Sí…,Lenin no se dedicó a fortalecer el Estado, sino a fortalecer el Partido”.

Lautaro Carmona y la dirección del PC no debilitarán 115 años de partido leninista en Chile, atraídos por cantos de sirenas electorales.

El Partido Comunista solo es incondicional a si mismo.

La campaña presidencial de Jeannette Jara, empezó “dulcificando” su militancia. Sus partidos aliados intentaron calmar temores atenuando la militancia comunista de la candidata. Ella agregó: “no soy la candidata del Partido Comunista, soy la candidata de la centroizquierda”. Desde su comando, la desmarxistizan. Se habló de su posible renuncia al PC. La definen socialdemócrata.

¿Cómo va tolerar el PC la herejía de que su candidata pudiera ser social demócrata?

El PC apoya la candidatura de Jara, pero nunca jamás aprobará que una militante se identifique con la socialdemocracia, ni que su candidata pueda representar esa doctrina amenazadora del PC, porque la social democracia nació para superar a los PC del mundo, ofreciéndose como reemplazo democrático al socialismo marxista.

La tensión entre el PC y el comando de Jara, respecto al carácter político y programa de la candidatura son pequeñísimos anticipos de lo que sería el conflicto de gobernar con sus aliados.

Si Jara fuese Presidente, el PC no aceptará diluir sus propósitos programáticos solo para tener cargos pasajeros en un gobierno dirigido por su militante histórica. El costo a futuro de los desvíos centroizquierdistas de un gobierno de Jara, para el PC sería enorme.

Si con Bachelet II y con Boric, el PC porfió con “un pie en el gobierno y otro en la calle”, con su camarada Jara Presidente, los conflictos de timón con sus aliados serían más duros que con Bachelet y Boric y peor que en esta campaña. Como el PC no podría imponerse, Jara gobernaría tensionada de tironeos permanentes.

Carmona no quiere dañar a Jara pero sabe que las contradicciones con su comando presidencial son la sinopsis de su posible gobierno. Carmona está protegiendo el futuro del Partido. Y Jara es solo un presente de dudoso éxito.

El PC la apoya, pero cuidando al Partido, como “nos” enseñó Lenin.

Como lo más probable es que Jara pierda, la Dirección del PC, está concentrada, con mayor razón, en la pureza de largo plazo de las propuestas. Cuida que sus militantes insurreccionales no caigan en tentaciones ideológicas electorales que los desanimen de la lucha futura. El PC trabaja para el largo plazo. Cuida que sus seguidores, sus electores y los que simpatizan con este PC vocero del descontento, sigan soñando, si Jara pierde, que “la tierra será el paraíso” cuando alcancen la sociedad comunista.

La candidatura pasa, el Partido permanece.

Aunque me retiré del PC hace 35 años, entiendo lo que pasa en 2025 entre la cúpula y la candidatura. Imagino a Carmona diciendo: “…compañeros, si la Dictadura de Pinochet, que nos persiguió criminalmente, no logró debilitar nuestros principios y línea política, no serán los entusiasmos electorales de nuestra candidatura 2025, los que nos arrastren a desviaciones pequeño burguesa. Queremos ganar con la compañera y nuestros aliados para abrir camino al socialismo pero no al precio de apartarnos del camino que tanto nos ha costado”.

Con Allende el PC fue incondicional porque era otro PC y no el de “todas las formas de lucha”, de “la violencia aguda” de 1983 y de la vía insurreccional ratificada en el Congreso de 1989 cuando sacaron a Luis Corvalán y a los “viejos” del Comité Central. Cuando a los de la renovación a lo Berlinguer nos hostilizaron hasta que nos fuimos.

Con Allende, el PC apostó todo su capital. Con la alianza que apoya a Jara no asumirá ese riesgo porque esta alianza no es la UP. Y el mundo es otro.

Ayudando a la candidatura de Jara, el PC guarda su propuesta la dictadura del proletariado, no habla de derrocar la democracia burguesa, ni del partido único, ni del control de la prensa y la cultura, pero no le pidan al PC que acepte, complaciente, que la candidatura se manifieste programáticamente contra recientes aspiraciones comunistas prometidas. Aceptarían que se hable de conversar y de estudiar en su momento, pero no en contra.

Quienes no conocen al PC en profundidad creen que Carmona, Juan Andrés Lagos y la cúpula, están boicoteando a la candidata Jara; lo creen porque no entienden que la política de alianzas del PC es pasajera, sin renunciar a su doctrina.

Porque el PC tiene un mandato casi bíblico en su génesis: “en el principio existía el Partido y el Partido es la verdad y el camino”.

Por Patricio Hales, ex diputado y ex embajador.