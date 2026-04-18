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    El Perú es un hámster

    Rodrigo SalazarPor 
    Rodrigo Salazar
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    El Perú es un hámster: da y da vueltas en la misma rueda. Cinco años y cuatro presidentes después de que la derecha populista de Keiko Fujimori y la izquierda populista de Pedro Castillo se enfrentaran en segunda vuelta, llegaban a segunda vuelta la izquierda populista de Roberto Sánchez y la derecha populista de Keiko Fujimori.

    En el camino se han disparado los homicidios, la minería ilegal se ha convertido en el principal negocio, caminan pecho en alto los delincuentes en el Parlamento, callan bajo tierra los 49 asesinados por las fuerzas del orden, duerme abrigada en su cama Dina Boluarte. Pero Dina Boluarte, los masacrados, los parlamentarios, la minería ilegal y los homicidios son la principal queja de los peruanos.

    Los peruanos vuelven a elegir lo mismo. El Perú es un hámster: da y da vueltas en la misma rueda.

    La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) fue acusada injustamente de fraude hace cinco años, o cuatro presidentes: en el Perú el tiempo se mide más por presidentes que por años. Pero a pesar de los cuatro presidentes o cinco años, la ONPE no aprendió que podía ser acusada justamente de un desastre electoral esta vez.

    Decenas de miles de peruanos no votaron el día formal de las elecciones porque la ONPE no pudo enviar materiales de votación 20 km al sur. Veinte km al sur son suficientes para que en el Perú el día formal de las elecciones decenas de miles de peruanos cambien el sentido de una votación. Otros miles fueron a votar y regresaron a casa porque las mesas no abrieron hasta pasadas las 11.00 y las mesas de casa al mediodía entretuvieron más a esos miles que no regresaron a votar.

    Los extremos que se odiaron se vuelven a odiar. El Perú es un hámster: da y da vueltas en la misma rueda.

    Es posible que en agosto, a juzgar por la rueda que gira y gira, surjan propuestas de vacancia para quien haya sido elegido presidente, una vez más, y una vez más quien surja presidente podría ser vacado por esa rueda que gira y gira.

    El Perú es un hámster.

    Por Rodrigo Salazar, periodista peruano.

    Más sobre:Elecciones PerúLT SábadoKeiko FujimoriPedro CastilloLimaDina BoluarteRodrigo Salazar

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